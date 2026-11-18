Tre leader. Tre diverse visioni del mondo. Tre diverse ambizioni. È tutto pronto a Shenzhen per il trilaterale che vedrà domani il “padrone di casa” Xi Jinping condividere lo stesso palcoscenico con il presidente Usa Donald Trump e quello russo, Vladimir Putin. È la prima volta che i leader di Cina, Stati Uniti e Russia siedono allo stesso tavolo per discutere gli equilibri di sicurezza e la stabilità strategica globale. Non a caso Pechino ha definito l’incontro un evento di «portata storica» dedicato a «scambi approfonditi sulla salvaguardia della pace mondiale». Eppure per i tre attori il vertice ha un significato diverso. Per Pechino l’appuntamento rappresenta una vetrina diplomatica di primo piano. Trump arriva all’incontro con l’urgenza di ottenere risultati tangibili su nucleare, crisi mediorientale e commercio dopo le recenti difficoltà politiche interne. Vladimir Putin vuole, invece, rompere definitivamente l’isolamento diplomatico occidentale.

Si può parlare di una nuova Yalta?

Il Palazzo di Livadija, dove Roosevelt, Churchill e Stalin, si spartirono il mondo devastato dalla Seconda Guerra mondiale, dista poche miglia da Yalta più famosa per la Conferenza del 1945 che per essere stata recentemente il capoluogo della più grande rapina della storia ucraina: l’annessione della Crimea alla Russia. Quindi è forse più corretto definirla una Yalta 2.0: invece dei leader vincitori, saranno di fronte due sconfitti e un mazziere. Trump ha offerto a Putin ciò che quattro anni fa Biden e l’Ue avevano dichiarato “linea rossa”: il Donbass. E a Zelensky, a sorpresa, il sempre negato ingresso nella Nato, trasformandolo alla fine nell’ingresso di Kiev nella Ue o in una forma depotenziata nell’Alleanza. Una vittoria simbolica e “sovietica” per Mosca in quasi cinque anni di guerra costata ai russi debiti e prezzi alle stelle. E agli ucraini sangue e lacrime. Putin e Trump siederanno al cospetto di Xi Jinping, depositario dello statu quo ante, che ha atteso questo momento storico seduto serafico in riva al fiume, accrescendo il suo potere.

I tre leader discuteranno di Ucraina?

Sarà forse il piatto a sorpresa, certamente Zelensky e Kiev saranno i convitati di pietra alla tavola di Shenzhen. Pechino è da sempre interessata alla fine del conflitto in Ucraina per ragioni più economiche che geopolitiche. La Cina è tra i principali fornitori di beni a Kiev, con il 20 per cento di merci esportate, anche se mantiene il piede anche nella scarpa russa con forti investimenti industriali. La pace “conviene” a Xi Jinping e Vladimir Putin come Donald Trump non disdegna la chiusura di un conflitto. Inoltre, il presidente cinese, fine stratega, sa benissimo che la durata al potere suo e di Putin è di fatto a vita, mentre quella di Trump scade con il voto del novembre 2028. L’alleanza tra lo Zar e The Donald, analizza Xi, è quindi momentanea. Trump agisce nel nome del dividi et impera. La verità è che le aspettative riposte nel summit a tre di Shenzhen sono a dir poco sopravvalutate. Anche se l’avallo di Xi alla pace ucraina alla fine fa comodo a tutti.

Qual è la posta in gioco più rilevante?

Gli eventuali risultati non emergeranno in tempi brevissimi. Non certo dalle parole dei leader che, oltre alle photo-opportunity, potrebbero parlare uno a fianco all’altro. Lanciando un segnale forte di unità, ma ipocrita. Con un assente al tavolo, l’Europa, che è convinta di avere ancora un ruolo geopolitico e si ostina a credere di tenere fuori dalle istanze primarie quella “politica estera comune” che ogni Stato membro continua a tenersi stretta. Come anche l’ultimo arrivato senza invito, il Regno Unito di Andy Burnham. C’è però un nuovo ordine mondiale che incombe, e muta in continuazione, come la guerra in Iran che sarà anch’essa oggetto del summit. E poi lo scontro geopolitico sull’intelligenza artificiale che ha già anticipato il duello vero del terzo millennio: una Cina sempre meno “mimetizzata” in ogni evento globale, una Russia chiusa nel sogno di restaurare l’Urss e un’America meno ricca ma con potentati che fatturano più di qualche Stato europeo e decidono il presidente.