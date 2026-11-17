La prima prova per la costruzione di una maggioranza alternativa a Netanyahu si è conclusa con una vittoria del blocco del cambiamento. Matan Kahana, esponente di Yashar, il partito di Gadi Eisenkot, è stato eletto presidente della Knesset, il Parlamento israeliano, con 66 voti contro i 52 ottenuti da Ofir Katz, candidato del Likud. Prende il posto di Amir Ohana, fedelissimo del premier uscente. Non è ancora tempo di sapere se Eisenkot riuscirà a trasformare il mandato ricevuto in una coalizione, ma il Parlamento ha già dovuto misurare la disponibilità a riconoscere ai deputati arabi il diritto di concorrere alle decisioni del Paese. Sul nome di Kahana si è giocato anche questo: chi può contribuire a costruire una maggioranza e a quali condizioni.

La vittoria è arrivata grazie anche al sostegno dei due partiti arabi, Ra’am e Lista Unita, che dispongono complessivamente di 19 seggi. Sommando i loro parlamentari ai 48 del blocco guidato da Eisenkot, il fronte favorevole a Kahana poteva contare sulla carta su 67 deputati su 120. Al voto, però, i consensi sono stati 66, mentre 52 parlamentari hanno scelto il candidato del Likud. Ma una maggioranza per eleggere il presidente del Parlamento non coincide necessariamente con quella necessaria per sostenere un esecutivo.

Il Likud aveva provato a contrastare la candidatura di Kahana, proponendo Ofir Katz e chiedendo che non venissero nominati parlamentari arabi alla vicepresidenza dell’assemblea. Eisenkot aveva risposto rivendicando il principio secondo cui non possono esserci cittadini ed elettori di prima e seconda classe. Una distinzione che non risolve il problema politico: collaborare con le formazioni arabe in Parlamento non significa necessariamente accettarne la partecipazione al governo.

Nel suo primo intervento da presidente, Kahana ha assicurato di voler rappresentare tutti i cittadini israeliani. La presidenza della Knesset passa così nelle mani dello schieramento che vuole sostituire Netanyahu, mentre il premier uscente conserva la guida dell’esecutivo per gli affari correnti. La nuova maggioranza parlamentare potrà incidere sull’agenda legislativa e sull’attività dell’assemblea. Resta però da capire se i partiti che hanno votato per Kahana siano disponibili a sostenere le medesime scelte quando si tratterà di formare il governo.

Ma sul futuro della politica israeliana incombe un’opzione: un attacco israeliano all’Iran. Secondo fonti informate, Netanyahu e il ministro della Difesa non hanno modificato le direttive di prontezza militare. Il capo di Stato maggiore Eyal Zamir non sarebbe contrario a colpire, ma considera decisivi i tempi e chiede il coordinamento con Washington.

Un’operazione militare contro Teheran potrebbe alterare anche gli equilibri politici interni. Netanyahu insiste sulla necessità di un governo di unità nazionale, mentre Eisenkot tenta di costruire una maggioranza che escluda il premier uscente. La conquista della presidenza della Knesset, con uno scarto di 14 voti, dimostra che un’alternativa parlamentare esiste, ma un’eventuale nuova guerra potrebbe mettere alla prova la tenuta delle intese che l’hanno resa possibile. Non sospenderebbe automaticamente il mandato affidato a Eisenkot, ma potrebbe accrescere le pressioni politiche per una soluzione di unità.

Intanto si riapre il confronto sulle contestazioni del risultato elettorale. Il presidente della Commissione elettorale centrale, Noam Sohlberg, ha comunicato che, allo stato delle indagini dello Shin Bet, non sono emerse prove di compravendita di voti su una scala tale da poter modificare il risultato delle elezioni.

Sul piano internazionale, il governo britannico ha annunciato nuove sanzioni contro otto società israeliane coinvolte nella costruzione degli insediamenti in Cisgiordania e contro Tzav 9, un’organizzazione accusata da Londra di aver ostacolato il passaggio degli aiuti umanitari diretti a Gaza. Una decisione che conferma la distanza crescente tra una parte degli alleati europei e le politiche del governo Netanyahu.

A Gaza, intanto, l’arrivo dell’inverno aggrava le condizioni di una popolazione costretta a vivere tra tende e macerie. Le Nazioni Unite avvertono del rischio di nuove morti per ipotermia, mentre le piogge hanno già allagato decine di migliaia di ripari.

La Knesset ha dunque un nuovo presidente, eletto con un risultato che certifica la prima sconfitta parlamentare di Netanyahu dopo il voto del 27 ottobre. Ma Israele non ha ancora un nuovo governo. Eisenkot ha dimostrato di poter raccogliere i voti necessari per conquistare la guida del Parlamento. Il passaggio successivo sarà più difficile: trasformare una convergenza parlamentare in una maggioranza capace di governare. Mentre Netanyahu conserva gli strumenti del potere esecutivo e la prospettiva di un confronto militare con l’Iran continua a pesare sulla politica israeliana.