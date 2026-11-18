Va ai democratici anche l’ultimo seggio del Senato, quello dell’Alaska, che mancava a completare negli Stati Uniti lo scrutinio delle elezioni di midterm. Con il 50,12% dei consensi, la candidata dem Mary Peltola, di etnia Yup'ik, ha strappato il titolo di senatore al repubblicano Dan Sullivan, in carica già da due mandati. L’Alaska è una delle roccaforti del Grand Old Party, insieme a South Carolina, Texas, Kansas e Mississippi. che non hanno retto alla portata dell’onda blu che ha travolto gli Usa al test elettorale del 3 novembre. La composizione della Camera alta del Congresso si è quindi assestata: 56 seggi a sinistra, 44 a destra.

Lo spoglio in Alaska è durato due settimane a causa di complesse procedure amministrative che si intrecciano con le difficoltà logistiche di un Paese, grande cinque volte l’Italia, caratterizzato da territori e comunità rurali raggiungibili solo con piccoli aerei da turismo, navi e motoslitte.

«Nel corso della campagna elettorale ho parlato con anziani in lacrime per gli essiccatoi di pesce vuoti, con famiglie che lottano per trovare un alloggio che potessero permettersi; con genitori costretti a dover scegliere se riscaldare le proprie case o mettere il cibo in tavola», ha dichiarato Peltola appena dopo la proclamazione della vittoria. «Oggi compiamo un grande passo in avanti per affrontare questi problemi – ha aggiunto - e mettere l'Alaska al primo posto». Il rincaro del carburante ha rappresentato uno dei temi chiave della contesa perché ha colpito in modo particolarmente duro proprio le comunità delle aree remote che necessitano del gasolio per l'elettricità e il riscaldamento.

La sua corsa al Senato è stata segnata dalla polemica innescata dalla candidatura, per lo stesso seggio di un omonimo dello sfidante repubblicano Dan Sallivan. Secondo alcuni, la discesa in campo dell’indipendente Daniel Sullivan, un insegnante in pensione, era stata architettata dal comitato elettorale della Peltola appositamente per confondere gli elettori e sottrarre voti all'avversario. Per questa vicenda Trump ha chiesto che la candidata dem, che ha respinto al mittente ogni accusa, venisse perseguita penalmente.

Peltola aveva già ricoperto l'unico seggio dell'Alaska alla Camera, diventando la prima nativa dell'Alaska a sedere al Congresso. Aveva perso la corsa per un secondo mandato completo contro Begich nel 2024, ma è diventata centrale nei piani dei democratici per riconquistare il Senato nel 2026.

Nell'ambito della stessa tornata elettorale, gli elettori dell'Alaska hanno anche eletto un governatore democratico per la prima volta dal 1998: l'ex deputato statale Jonathan Kreiss-Tomkins ha sconfitto tre repubblicani, Bernadette Wilson (sostenuta da Trump), Dave Bronson e Treg Taylor. È invece ancora incerto l’esito relativo all’assegnazione di uno scranno alla Camera dei Rappresentanti conteso tra il candidato indipendente Bill Hill e il deputato repubblicano Nick Begich.

«Nel resto del Paese la gente non capisce cosa significhi crescere in un posto dove non c'è acqua corrente, dove c'è un solo negozio, dove la benzina costa 17 dollari al gallone e dove il gasolio da riscaldamento non è garantito, il che significa che la tua casa non sarà necessariamente calda quando fuori ci sono 45 gradi sotto zero», ha detto ad Anchorage Sam Schimmel, nativo dell'Alaska, dopo la vittoria di Peltola. «Avere a Washington qualcuno che capisce davvero cosa significa tutto questo, a rappresentarci al Senato, è un risultato enorme», ha aggiunto, sottolineando anche l'importanza dell'elezione di Peltola come prima nativa dell'Alaska al Senato. Michael Dunn, anch'egli ad Anchorage, ha detto di aver votato per Sullivan ma di sperare che Peltola faccia bene. «Si è impegnata molto», ha detto riferendosi alla sua campagna. «Quindi speriamo che metta lo stesso impegno a Washington per noi».