I deputati israeliani hanno eletto alla presidenza del Parlamento un uomo vicino al centrista Gadi Eisenkot - incaricato di formare il prossimo governo - infliggendo un duro colpo allo schieramento di Benjamin Netanyahu, la cui opposizione intende smantellare rapidamente l'eredità legislativa dell'ex premier. Matan Kahana, 54 anni ed ex membro delle forze speciali israeliane, è stato eletto con 66 voti sui 120 che compongono la Knesset, grazie anche al sostegno dei partiti arabo-israeliani. La carica di presidente del Parlamento è di grande rilievo in Israele, poiché spetta a lui stabilire il calendario dei lavori parlamentari; egli può dunque accelerare o ritardare i dibattiti e le votazioni sui disegni di legge. Ciò appare ancora più cruciale nell'attuale contesto, dato che Eisenkot intende smantellare al più presto l'eredità legislativa di Netanyahu, in particolare una riforma del sistema giudiziario che i suoi detrattori considerano antidemocratica. Il voto giunge in un clima di forte fermento politico, seguito alle elezioni legislative del 27 ottobre, che non hanno prodotto un chiaro vincitore tra lo schieramento di Netanyahu e quello di Eisenkot. Quest'ultimo è stato incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare un governo.