La guerra tra Russia e Ucraina ha attraversato il Mediterraneo e raggiunto le sabbie del Sahara. A migliaia di chilometri dal Donbass, uomini legati ai due Paesi operano su fronti opposti in un conflitto che insanguina il Mali da oltre un decennio. È uno degli sviluppi più inquietanti della crisi saheliana, dove le rivalità locali si intrecciano con la contrapposizione tra Mosca e Kiev, trasformando il territorio africano in un ulteriore teatro della competizione internazionale. Il rischio è che la logica della guerra per procura aggravi una tragedia il cui prezzo ricade soprattutto sulla popolazione civile.

A gettare luce su questa dimensione del conflitto è stata un’inchiesta della Cnn pubblicata lo scorso settembre. Secondo l’emittente statunitense, circa quindici specialisti militari ucraini opererebbero nel nord del Mali, fornendo assistenza al Fronte di liberazione dell’Azawad (Fla), movimento separatista a prevalenza tuareg. Il loro contributo riguarderebbe l’addestramento all’impiego dei droni, la consulenza operativa e il coordinamento a distanza. Le informazioni richiedono prudenza, ma l’obiettivo ucraino appare comunque riconoscibile: logorare la presenza russa lontano dal fronte europeo, trasferendo ai combattenti africani competenze maturate nella guerra tecnologica per contrastare forze convenzionali disponendo di risorse limitate.

La crisi maliana è esplosa nel 2012, quando nella regione settentrionale dell’Azawad si riaccese l’insurrezione tuareg contro l’emarginazione politica ed economica da Bamako. A queste rivendicazioni si sono aggiunte le formazioni jihadiste, mentre traffici transfrontalieri e fragilità istituzionali hanno complicato uno scenario già segnato da profonde tensioni. I colpi di Stato del 2020 e del 2021 hanno inaugurato una nuova stagione politica in Mali. Il generale golpista Assimi Goïta ha progressivamente allontanato il suo Paese dai partner occidentali: la Francia ha ritirato le truppe e la missione Onu Minusma ha lasciato il Paese nel 2023. Nel vuoto così creatosi si è inserita la Russia, prima tramite la Wagner e successivamente con l’Africa Corps. La tensione diplomatica ha toccato il culmine quando Bamako, affiancata dal Niger, ha persino interrotto le relazioni diplomatiche con l’Ucraina a seguito delle ammissioni dei servizi segreti di Kiev circa il sostegno fornito ai ribelli. Il Cremlino considera il Sahel un’opportunità per ampliare la propria influenza e accedere ai rilevanti giacimenti auriferi maliani. La giunta presenta la svolta pro-Mosca come una riconquista della sovranità, facendo leva sulla retorica anticoloniale. Eppure, il passaggio da un protettore esterno a un altro difficilmente può essere considerato una vera emancipazione per un Paese che affida una componente decisiva della propria sicurezza a contingenti stranieri.

A rendere il quadro ancora più drammatico sono le accuse di abusi contro i civili. Human Rights Watch (Hrw) e Amnesty International hanno documentato uccisioni, torture e altre violazioni attribuite alle forze maliane e ai loro alleati russi durante operazioni congiunte. Sul fronte opposto opera il Fla, ma proprio su questo versante emerge l’aspetto più controverso dell’assistenza ucraina. Secondo Hrw, il movimento separatista collabora con il Jnim (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), coalizione jihadista affiliata ad al-Qaeda. Pur perseguendo finalità differenti, le due formazioni condividono l’ostilità verso Bamako e i suoi sostenitori russi, scambiandosi armi, informazioni e conducendo operazioni congiunte.

Il Jnim rappresenta una delle principali minacce alla stabilità del Sahel, agendo come una sorta di “franchising jihadista” legato alla rete di al-Qaeda. Da qui nasce un interrogativo cruciale: l’assistenza ucraina ai separatisti del Fla potrebbe rafforzare indirettamente i jihadisti? Mancano prove di forniture dirette di armi da Kiev al Jnim, e attribuire all’Ucraina un’alleanza con al-Qaeda sarebbe un’arbitraria forzatura, ma rimane aperta la questione delle precauzioni necessarie per impedire che il sostegno ai separatisti produca vantaggi indiretti alle organizzazioni terrore. Il paradosso geopolitico è dirompente. Infatti, l’Ucraina, impegnata a difendere la propria indipendenza dall’aggressione russa, rischia di avvantaggiare una rete jihadista. Di converso, la Russia pretende di difendere la sovranità maliana per legittimare la presenza delle proprie forze nel Paese, mentre continua a violare quella ucraina. Ancora una volta, sono gli africani a sopportare le conseguenze di decisioni maturate altrove.

La situazione si inserisce nell’instabilità dell’Alleanza degli Stati del Sahel (Mali, Burkina Faso e Niger). Le conseguenze investono direttamente l’economia e la vita quotidiana: attacchi e blocchi hanno compromesso i trasporti e l’approvvigionamento dei mercati fino alla capitale Bamako. Secondo stime Onu, circa 5,1 milioni di persone in Mali hanno bisogno di assistenza umanitaria; centinaia di migliaia di sfollati hanno abbandonato i campi, mentre l’insicurezza compromette agricoltura, attività scolastiche e sanità. A questo punto non v’è dubbio che sarebbe auspicabile un impegno da parte della comunità internazionale per sottrarre il Mali alla logica dello scontro tra potenze. I Paesi africani hanno pieno diritto di scegliere autonomamente i propri alleati, ma la sovranità trova la sua espressione più autentica nella capacità di proteggere i cittadini garantendo loro condizioni dignitose di vita. Servono iniziative diplomatiche credibili prima che sia troppo tardi.