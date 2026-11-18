La scoperta è del Ministero delle Antichità e del Turismo della Palestina e della Sapienza Università di Roma. I defunti erano membri dell’aristocrazia di Gerusalemme di duemila anni fa

Tre tombe monumentali d’età erodiana (I secolo a.C. – I secolo d.C.) sono state scoperte a Khirbet Thaniyah, poche centinaia di metri a nord-ovest di Tell es-Sultan, sulla falesia calcarea ai piedi del Monte delle Tentazioni. La scoperta è del Ministero delle Antichità e del Turismo della Palestina e della Missione archeologica della Sapienza Università di Roma a Tell es-Sultan/Antica Gerico.

Le caratteristiche monumentali delle tombe, il numero degli inumati e i ritrovamenti suggeriscono che vi siano sepolti membri dell’aristocrazia gerosolimitana.

Tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Gerico era la seconda città della Giudea dopo Gerusalemme. I sovrani asmonei e poi Erode il Grande vi costruirono i loro palazzi d’inverno.

Le grandi famiglie di Gerusalemme vi possedevano tenute di palme da dattero e di balsamo, e vi si facevano seppellire. Erode morì a Gerico nel 4 a.C. Nel 6 d.C. la Giudea divenne provincia romana; nel 68 d.C. le legioni di Vespasiano occuparono la città, due anni prima della caduta di Gerusalemme.

Le tombe, in alcuni casi abbellite da una facciata monumentale (di una sono stati recuperati i frammenti), erano costituite da una camera centrale e da loculi radiali, dove erano deposti i defunti: dapprima in casse lignee (in uso fino al 6 d.C.), poi in casse di calcare finemente decorate.

Gli scavi sono ancora in corso. I reperti rinvenuti sono di grande importanza: casse lignee, suppellettili, frammenti di tessuti. In gran parte ancora in corso di scavo, saranno oggetto di studi e analisi specifiche, come i resti umani, che potranno fornire notevoli informazioni su queste importanti famiglie dell’età erodiana e augustea.

La scoperta è un risultato della collaborazione tra la Sapienza e il Ministero delle Antichità e del Turismo della Palestina, avviata a Gerico nel 1997.