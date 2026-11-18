Nel 1974 la “Philosophical Review” pubblicò un articolo di poche pagine dal titolo spiazzante: Che cosa si prova a essere un pipistrello?. Quel saggio diventerà una pietra miliare della filosofia della mente per i decenni successivi. Thomas Nagel, allora professore a Princeton, sosteneva in quelle pagine che un organismo ha una vita mentale cosciente solo se c’è qualcosa che si prova a essere quell’organismo ma solo se questo qualcosa sfugge alla descrizione fisica oggettiva che di quell’organismo di può dare. Possiamo sapere tutto sul funzionamento del sonar del pipistrello, di come il suo cervello elabora gli echi, eppure continuare ad essere del tutto ignari di ciò che il pipistrello prova nel percepire il mondo in quel modo. Mezzo secolo dopo, ancora di quel saggio si discute nei dipartimenti di neuroscienze di mezzo mondo e nei laboratori di quelle aziende che stanno rilasciando i più avanzati modelli di intelligenza artificiale.

Ieri il Berggruen Institute ha annunciato che il suo premio per la filosofia e la cultura del 2026 è stato assegnato proprio a Thomas Nagel. È il decimo a ricevere questo prestigioso riconoscimento, dopo personaggi come Charles Taylor, Martha Nussbaum, Peter Singer e, l’anno scorso, Michael Sandel. E i pipistrelli hanno giocato in questo un ruolo non marginale.

Quell’esempio, infatti, rappresenta un caso particolare di un problema più generale che Nagel ha continuato ad analizzare per tutta la vita. Ciascuno di noi guarda il mondo da dalla sua personale prospettiva, con i suoi occhi, i desideri e i suoi affetti, ma allo stesso tempo è capace di fare un passo indietro e di considerarsi una persona assieme a tante altre. Una persona capace di guardare il mondo con “uno sguardo da nessun luogo”. Uno che assomiglia un po’ allo “spettatore imparziale di Smith”, o a uno che si trova dietro il “velo di ignoranza” di Rawls. Queste due prospettive, quella individuale e quella imparziale, convivono a fatica. Gliel’ho fatto notare in un dialogo che abbiamo avuto qualche settimana fa. Mi ha risposto che tale tensione è sempre stata lì perché tali problemi, in realtà, ci accompagnano e ci accompagneranno “indefinitamente”.

Dopo tanti anni spesi a studiare la mente e i suoi paradossi, due fronti gli paiono oggi più interessanti e fecondi degli altri. Il primo riguarda chiaramente il tema della coscienza. Nel 2012, con Mente e cosmo, Nagel si era attirato critiche durissime per aver sostenuto, contro l’ortodossia di studiosi come Daniel Dennett, Richard Dawkins e Steven Pinker, che la concezione materialista e neodarwiniana della natura non basta a rendere conto del fenomeno “mente”. Oggi ammette che siamo lontanissimi da una teoria perché sappiamo troppo poco del cervello e di come questo si lega ai dettagli dell’esperienza fenomenologica. La sua scommessa però non è cambiata ed è quella di un “monismo più profondo”. Una prospettiva nella quale la dimensione fisica e quella mentale sono entrambi delle “descrizioni incomplete di qualcos’altro, di cui oggi non abbiamo alcuna concezione”. Un’idea la cui origine lui stesso fa risalire a Spinoza.

Sulle macchine che parlano e che oggi occupano, spesso a sproposito, le prime pagine dei giornali è stato perentorio. Finché i Large Language Model funzioneranno come oggi, mi dice, non c’è “alcuna ragione” di attribuire loro una coscienza. Il linguaggio va imparato, e un enunciato vale come prova di uno stato mentale solo se chi lo pronuncia ha imparato ad applicare le parole al mondo sulla base di un’esperienza vissuta. E qui “vissuta” è il concetto chiave. Perché quei sistemi “non hanno una vita nel mondo reale” e quindi i significati delle loro frasi abitano nella mente di chi le legge e di chi ha scritto i testi su cui sono stati addestrati, ma non nella vita di chi tali parole le ha pronunciate. Si limitano a produrre simboli che hanno un significato per altri, per quanto sofisticati siano. Sono quindi parole che nessuno ha davvero inteso dire. È quella separazione tra enunciazione e intenzione di cui ho scritto altre volte, e qui Nagel vede un pericolo serio: concedere a questi sistemi più autonomia di quanta sia prudente. Quanto al loro statuto morale, per lui la questione non si pone: «Poiché non prendo sul serio la possibilità di una coscienza dell’IA, questi problemi non mi si pongono. I sistemi di IA non sono né moralmente responsabili né oggetto di considerazione morale: entrambe le cose richiedono la coscienza. Gli animali più semplici, naturalmente, meritano la nostra considerazione morale anche se non sono moralmente responsabili; e qui c’è un problema reale su che cosa fare quando non ne siamo sicuri. Le ostriche?».

Per quanto possa sembrare strano, il discorso sulle macchine riconduce a un saggio del 1971, L’assurdo, poi raccolto in Questioni mortali (1979). Le ragioni classiche della malinconia, la brevità della vita e la piccolezza dell’uomo nel cosmo, per Nagel c’entrano poco con il pessimismo esistenziale. Una vita lunga milioni di anni sarebbe assurda esattamente come la nostra. L’assurdo nasce dalla «collisione tra la serietà con cui prendiamo le nostre vite e la possibilità, sempre a portata di mano, di considerare arbitrario, o dubbio, tutto ciò che prendiamo sul serio». Siamo piccoli in un universo molto, molto grande, dopo tutto. E però ancora una volta si scontrano i due punti di vista. Viviamo dall’interno, facendo scelte che mostrano quanto certe cose ci importino. Poi facciamo un passo indietro e ci guardiamo con lo stupore distaccato con cui si osserva una formica che si arrampica su un enorme mucchio di sabbia. Albert Camus attribuiva questa esperienza dell’assurdo al silenzio di un mondo sordo alla nostra domanda di senso. Nagel risponde che nessun mondo immaginabile ci risparmierebbe quei dubbi, perché la collisione avviene dentro di noi, non fuori. Per questo, dice, trova «romantica e un po’ autocommiserativa» la fierezza di Sisifo che disprezza il proprio destino. L’assurdo gli pare piuttosto «una delle cose più umane che abbiamo», il segno della nostra capacità di trascenderci col pensiero. Dopo quel passo indietro torniamo alle nostre convinzioni come un coniuge fuggito con un altro che poi decide di rientrare a casa. La serietà resta, venata d’ironia. Ma in fondo anche Camus, incomprensibilmente, ci chiedeva di provare ad immaginare “Sisifo felice”. E così quando gli ho chiesto se la pensa anche lui così, ma ha risposto che «quando si è abbastanza presi dalla vita ci si dimentica della sua insensatezza dal punto di vista dell’universo e l’ironia diventa superflua. La maggior parte delle persone sa immergersi in attività dal significato del tutto artificiale, i giochi, che sono creatori artificiali di scopi. Forse è per questo che i giochi non mi sono mai piaciuti». La battuta dice più di quanto sembri. Bernard Suits definiva il gioco come il tentativo volontario di superare ostacoli non necessari. Lo scopo di mandare una palla in rete o dare scacco al re, vale soltanto dentro regole che abbiamo accettato e si dissolve appena si esce da quell’orizzonte definito. Anche l’amore e la giustizia, allo stesso modo, se guardati da abbastanza lontano, possono sembrare arbitrari, e Nagel non lo nega. C’è però una differenza. Il dolore di un’altra persona o un’ingiustizia subita da uno sconosciuto conservano almeno una parte del loro peso anche quando ci guardiamo da fuori. La ricerca di senso che emerge dalla sua opera è la ricerca di ragioni capaci di sopravvivere, almeno in parte, a questo vaglio critico.

La diffidenza di Nagel verso il gioco e quella verso le macchine che parlano, sono alla fine legate. In un caso abbiamo scopi senza nulla che conti davvero al di fuori delle regole arbitrarie, nell’altro ci sono frasi dette che nessuno aveva inteso dire. In entrambi manca la vita vissuta in quel mondo reale a cui Nagel riconduce tanto il significato delle parole quanto il valore delle cose. All’ultima domanda, quale problema filosofico gli sembri oggi il più urgente, ha obiettato sulla parola “urgente”: «La filosofia non si deve occupare di risolvere qualcosa il più presto possibile. La filosofia richiede tempo. Ciò che è necessario è che oggi si riconosca come la sfida principale sia quella che riguarda il posto occupato dalla coscienza umana in un mondo descritto dalla fisica. Qui come altrove comprendere a fondo la natura di un problema viene prima del tentativo di provare a risolverlo. E questo elemento è essenziale per ogni forma di autentico progresso».