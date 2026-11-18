Tre ondate di attacchi russi sul centro storico della città ucraina hanno provocato 4 morti e 9 feriti. Le vetrate della chiesa in frantumi, i sacerdoti vivi perché si sono riparati in un corridoio

Appena venti metri, e la cattedrale cattolica di Odessa avrebbe potuto essere distrutta da uno dei droni lanciati contro la città. Un’azione deliberata: tre ondate di attacchi russi hanno colpito il centro storico, provocando 4 morti e 9 feriti, tutti civili. I raid hanno seguito lo schema del «double tap», che espone a nuovi bombardamenti chi interviene per i soccorsi dopo la prima esplosione. Il muro di cinta e le automobili parcheggiate all’ingresso della cattedrale hanno permesso di contenere l’onda d’urto. Le vetrate sono andate in frantumi, mentre i sacerdoti si sono salvati solo perché si trovavano in un corridoio riparato nella casa canonica, dove le finestre non hanno retto. Secondo l’aeronautica di Kiev, la Russia ha lanciato 141 droni, 126 dei quali abbattuti o neutralizzati. Si è trattata della risposta di Mosca alla distruzione del “Ponte di Putin” in Crimea, percorribile solo parzialmente in treno.