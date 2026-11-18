Un travaso di poteri dalla Sovrintendenza ai Comuni, autorizzazioni più veloci e con la regola del silenzio-assenso. Finisce l’era dei dehors in “deroga” iniziata durante la pandemia e inizia una nuova stagione che almeno sulla carta dovrebbe migliorare il decoro urbano, uniformando i gazebo, e rendere gli spazi esterni più vivibili e vissuti. Ad ottobre il governo ha finalmente approvato un decreto legislativo, atteso da almeno un paio d’anni, che mette ordine nell’intricato sistema della concessione degli spazi pubblici agli esercizi di somministrazione. Il decreto, che dovrebbe essere approvato entro l’anno, riguarda solo bar, pizzerie e ristoranti con il servizio al tavolo mentre sono esclusi (almeno a livello nazionale perché invece in alcuni Comuni le regole possono cambiare) i fast- food e le attività artigianali, ad esempio i chioschi dei fiorai.

La novità più consistente del decreto legislativo riguarda il sistema delle autorizzazioni: soltanto nelle immediate vicinanze dei luoghi di interesse storico sarà necessario il parere delle Sovrintendenze ai Beni culturali (che dovrà arrivare comunque entro 45 giorni) mentre in tutti gli altri casi saranno i Comuni a fissare i parametri volumetrici e strutturali, stabilendo una uniformità di dimensioni e materiali per i dehors di una via o di un quartiere. Obiettivo rendere i centri urbani più accoglienti ed eleganti, mettendo ad esempio al bando gli antiestetici teloni di plastica. Per le associazioni di settore la semplificazione normativa consentirà agli imprenditori del settore di investire con maggiore tranquillità.

Non è un “liberi tutti” ci tiene a sottolineare il direttore generale della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) Roberto Calugi ma un passo indispensabile visto che le deroghe introdotte durante il Covid, che hanno liberalizzato l’uso degli spazi esterni per garantire il distanziamento, hanno di fatto creato delle disparità perché più permissive rispetto alle norme precedenti. Negli ultimi anni gli spazi all’aperto dei locali sono diventati sempre più importanti sia per i ristoratori che per i clienti e tutto lascia presagire che si tratti di una tendenza destinata ad aumentare. «Credo che a questo punto si debba passare dal concetto di occupazione di uno spazio pubblico a quello di valorizzazione» sottolinea Calugi precisando che i dehors sono un presidio territoriale che assicura anche maggiore sicurezza ai cittadini, soprattutto ai giovani. A conti fatti più di un terzo di bar e ristoranti di ogni categoria possiede anche uno spazio outdoor. Sui circa 322mila esercizi commerciali secondo i dati della Fipe quelli che hanno un gazebo sono circa 130mila.

Di un cambio di paradigma iniziato nel 2020 e andato via via crescendo parla Giancarlo Banchieri, presidente della FiePet (Federazione pubblici esercizi Confesercenti). «Prima erano appannaggio delle città da Roma in giù, oggi anche molte città del Nord come Torino e Milano hanno un’incidenza di spazi all’aperto elevata, durante la pandemia c’è stato un breve periodo in cui la tassa di occupazione del suolo pubblico è stata abbuonata per consentire il distanziamento necessario, ma da anni si avvertiva la necessità di una legislazione di programmazione non di emergenza». A pesare, creando situazioni di disparità evidente tra una città e l’altra, i diversi livelli di severità adottati dalle Sovrintendenze. «In alcune città le autorizzazioni arrivavano con il contagocce e dopo lunghe attese, adesso invece se si rispettano i dettati dei Comuni e non si è in prossimità di monumenti importanti i tempi saranno molto più brevi e soprattutto certi» aggiunge Banchieri.

Il settore della ristorazione sta vivendo un periodo critico: se i ricavi rimangono stabili a crescere sono i costi dell’energia e delle materie prime. «Chiediamo misure specifiche per le nostre imprese che sono fortemente energivore e stanno affrontando un periodo di sofferenza» spiega Calugi. Negli ultimi anni il settore ha cambiato pelle: con la chiusura di 20mila bar e un consolidamento delle attività di ristorazione. «La dinamica del settore è positiva a metà, all’orizzonte ci sono delle nubi tra la diminuzione del potere d’acquisto, il consolidarsi dello smartworking e le difficoltà di reperimento del personale» sottolinea il presidente della FiePet.

© riproduzione riservata