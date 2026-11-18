Gesù non dice ai discepoli: «Vincerete il mondo». Dice: «Io ho vinto il mondo». Leone XIV si ferma su questo tempo verbale nel messaggio per la XLI Giornata mondiale della gioventù. Le diocesi la celebrano domenica 22 novembre, solennità di Cristo Re, in cammino verso Seul, dove i giovani del mondo si ritroveranno dal 3 all’8 agosto. Un verbo al futuro avrebbe consegnato ai giovani un compito in più. Il verbo al passato consegna un fatto già avvenuto: prima ancora di essere un’esortazione, scrive il Papa, quelle parole sono un dono. Chi passa le serate nei gruppi e negli oratori sa quanto pesi quel compito in più. Il messaggio nomina le fatiche con precisione: la pressione di dover riuscire, il confronto con modelli «invariabili e artificiali», la fatica di riconoscersi sotto il peso delle immagini costruite dai social. Sono le vittorie che la mentalità corrente propone: imporsi, dimostrare di continuo quanto si vale. Lo stesso vocabolario regola oggi i rapporti tra i popoli, dove vincere significa piegare l’altro. Il Papa risponde con Cristo che «svuotò sé stesso». (Fil 2,7): la sua è la vittoria dell’amore che si dona senza calcoli. Da qui nasce la pagina più sorprendente del testo, quella sul «coraggio dell’umiltà», il coraggio di ricevere: accettare l’aiuto, riconoscere un limite, lasciarsi salvare invece di salvarsi da soli. Per giovani abituati a dovercela fare da soli è una parola che libera. Per le nostre comunità è un esame di coscienza. Una pastorale giovanile che chiede solo prestazioni, anche generose, ripete in un’altra lingua la logica che il messaggio smaschera. In questi mesi abbiamo visto che cosa accade quando questa parola raggiunge i giovani. A Madrid, il 6 giugno, Leone XIV ha chiesto a mezzo milione di giovani in veglia di essere uomini e donne di carne e ossa, non apparenze. Allo Stade de France, il 25 settembre, erano più di ottantamila. Il 10 novembre a Buenos Aires circa un milione lo ha ascoltato mettere in guardia dagli idoli del successo e della popolarità, mentre a Lima i biglietti per la veglia allo stadio sono finiti in un’ora. Colpiscono i numeri. Colpisce di più la forma: una veglia. Si resta nella notte ad aspettare e a pregare. È il gesto di chi riceve. Le Giornate mondiali sono nate così, con Giovanni Paolo II, come un pellegrinaggio di popoli. Il Papa firma il messaggio nel giorno della sua memoria e ne riprende l’invito: «Spalancate le porte a Cristo». Il carattere internazionale è nel codice genetico della Gmg e oggi conta più di ieri. Quando tra gli Stati torna a parlare la forza, giovani di lingue e nazioni diverse che pregano insieme mostrano che il Vangelo, scrive Leone XIV, «supera ogni confine». Ai giovani in cammino verso Seoul, capitale di una penisola che dal 1953 vive di un armistizio e non di una pace firmata, il Papa chiede di portare a Cristo anche le ferite che «contrappongono i vostri Paesi». Li accoglierà una Chiesa nata da laici che conobbero la fede sui libri giunti dalla Cina, prima che un missionario arrivasse nel Paese: una Chiesa che ha avuto anch’essa il coraggio di ricevere. La Giornata del 22 novembre tiene insieme le due dimensioni. Si celebra in ogni diocesi, attorno al proprio vescovo, perché il respiro universale si impara a partire dalla propria Chiesa. Il Vangelo di Cristo Re (Mt 25,31-46) mostra un re che si riconosce nell’affamato, nello straniero, nel malato, nel carcerato. È la logica del coraggio di cui parla il Papa, un coraggio «per» e non «contro»: per la vita, per la verità, per la libertà, per la giustizia. «Non preparate soltanto le cose pratiche per il viaggio a Seoul: preparate il vostro cuore!». Nelle diocesi voli e iscrizioni assorbono già molte energie. Sono necessari, ma il rischio è che diventino tutto. Con le équipe di pastorale giovanile di Bergamo e di Novara e assieme ad altri collaboratori abbiamo preparato un sussidio che accompagna i gruppi fino all’estate attorno a tre parole: verità, amore e pace. In Corea si deve arrivare avendo già camminato. Chi resterà a casa fa parte dello stesso pellegrinaggio. Per questo il tempo del verbo conta. I giovani che domenica si ritroveranno con i loro vescovi non devono conquistare nulla per meritare quell’incontro. La vittoria c’è già stata. A loro, come a chi li accompagna, è chiesto il coraggio di crederci e di aprire la porta a Cristo.