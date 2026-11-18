L’abate dom Luca Fallica e il priore dell’abbazia di Montecassino, Jordi-Agustí Piqué, hanno illustrato le tappe di avvicinamento al Giubileo del 2029, quando si celebreranno i 1500 anni di fondazione dell’abbazia benedettina. Celebrazioni che prenderanno il via il 9 settembre 2028, in concomitanza con l’evento del congresso mondiale degli abati e abadesse benedettini e il capitolo generale della congregazione cassinese-sublacense che si terranno proprio presso l’abbazia fondata da Benedetto da Norcia.

«Le celebrazioni si articoleranno – ha specificato dom Fallica – in tre ambiti d’intervento: quello spirituale, per rafforzare il ruolo di Montecassino come luogo di annuncio del Vangelo, di accoglienza, ascolto e ricerca di Dio. Quello culturale, legato alla valorizzazione della storia e del patrimonio dell’abbazia da rendere sempre più accessibile e condiviso. E infine quello più strutturale ed organizzativo, con interventi destinati a migliorare gli ambienti e la capacità di accoglienza del complesso monastico. Il Giubileo non sarà un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per gli anni che verranno. Vogliamo che segni anche una nuova rinascita per l’Abbazia».

Il desiderio dei monaci è ovviamente quello che ad una di queste celebrazioni partecipi anche papa Leone XIV, stavolta in forma ufficiale, dopo la visita privata a sorpresa del luglio scorso.

Per le centinaia di migliaia di pellegrini che saliranno a Montecassino fino al termine delle celebrazioni fissato per 21 marzo 2030, ma anche per i tantissimi turisti che arrivano da ogni dove per ripercorrere le tragiche vicende della seconda guerra mondiale e visitare i cimiteri di guerra della zona (quello polacco, adiacente l’abbazia, quello germanico e quello del Commonwealth che conserva le spoglie di quasi 5.000 caduti britannici, canadesi, australiani, neozelandesi, sudafricani, indiani, pakistani e un soldato dell'Armata Rossa), ci sono in serbo altre novità che il priore Jordi-Agustí Piqué, supportato dall’architetto Alberto Marrocco che curerà la macchina organizzativa, ha rimarcato come essenziali per «un Giubileo che avrà una risonanza internazionale e che si sta preparando in tutti i monasteri del mondo che si riconoscono nella Regola di san Benedetto. Avremo un logo ufficiale dell’evento e novità interne, ad iniziare da un nuovo percorso museale più moderno e fruibile e per i visitatori ci sarà anche la possibilità di utilizzare dei visori multimediali per immergersi virtualmente nella storia di Montecassino. Stiamo inoltre già lavorando al trasferimento e all’ampliamento del punto vendita; in questo contesto troveranno spazio anche alcune produzioni della comunità benedettina e la novità assoluta è la produzione dell’olio dell’Abbazia, attraverso la collaborazione con i fratelli Mantova. Un altro grosso intervento sarà finalizzato a potenziare l’accoglienza: vogliamo che l’abbazia non sia solo un luogo di passaggio ma anche un luogo in cui potersi fermare. Il progetto ambizioso è quello di recupero un’ala dell’antico seminario da destinare a struttura ricettiva, per accogliere anche pellegrini più giovani. I benefici di questi progetti non saranno circoscritti solo alla comunità monastica ma avranno una ricaduta su tutto il territorio. Saranno infatti un’opportunità per creare lavoro e valorizzare le risorse locali. L’abbazia conta attualmente 52 dipendenti ma puntiamo a raddoppiare l’organico. Un incremento che, in un territorio segnato da difficoltà economiche e occupazionali, rappresenterebbe un’importante opportunità di crescita».

Tra l’altro, le strade del Giubileo potrebbero intersecarsi con quelle della città di Cassino che ha avanzato la candidatura a Capitale italiana della cultura 2029, mentre ottimi sono i rapporti con la diocesi di Sora-Cassino di cui l’abbazia territoriale fa parte da quando è stata soppressa la vecchia diocesi.

L’abbazia di Montecassino, che dal gennaio 2023 è guidata dall’abate Fallica, sta già conoscendo una nuova stagione dal punto di vista spirituale e vocazionale: sempre più frequenti sono i gruppi di sacerdoti e religiosi che vi salgono per periodi di esercizi spirituali e attualmente la comunità è formata da 15 monaci. Ma tra le novità più attese c’è anche quella di un possibile innesto di una presenza monastica femminile, vista anche la figura di santa Scolastica, sorella gemella di Benedetto, patrona delle monache benedettine e sepolta proprio a Montecassino. In un’ala del complesso potrebbero infatti trasferirsi le monache di Santa Maria della Rupe, il cui piccolo monastero si trova ora lungo gli ultimi tornanti della strada verso Montecassino, ma che già partecipano alla vita liturgica dei monaci, oltre a produrre quei biscotti delle “Delizie del chiostro” il cui profumo sale fino all’abbazia e che qui vengono venduti come unico sostegno delle cinque monache.