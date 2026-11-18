«Che cosa abbiamo provato entrando nella Basilica di San Pietro?». La domanda che Leone XIV pone è quella che si fanno quanti entrano nella chiesa “cuore” della cristianità: dodici milioni ogni anno, fra pellegrini e turisti. «Visitare questo maestoso tempio genera sempre emozione: uno stupore ci pervade, suscitato dalla sacralità della fede, dalla forza della storia, dalla bellezza dell’arte. Eppure tutto questo poggia su una povera tomba: quella del pescatore di Galilea, Simone figlio di Giona», spiega il Papa all’altare della Confessione edificato sul sepolcro dell’apostolo che aveva professato «la verità che salva: Signore, “tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”, chiarisce il Pontefice. All’indomani del suo rientro a Roma dopo il viaggio apostolico fra Uruguay, Argentina e Perù, Leone XIV presiede la Messa per i quattrocento anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Celebrazione per ricordare quel 18 novembre 1626 e il gesto compiuto da Urbano VIII, «le cui spoglie riposano proprio qui, accanto alla cattedra dell’apostolo», sottolinea il Papa, che di fatto apriva le porte della nuova imponente chiesa rinascimentale. Una chiesa che sostituiva la prima Basilica voluta dall’imperatore Costantino all’interno della quale «Clemente VIII consacrò l’altare sul quale ancora oggi celebriamo i divini misteri», dice Leone XIV. Accanto a lui quattordici cardinali, sedici fra arcivescovi e vescovi, trecento sacerdoti e un “popolo” che riempie le navate. «È per testimoniare Lui, il Figlio del Dio vivente, che è sorta questa splendida Basilica – afferma nell’omelia –. È per servire Lui in ogni uomo e ogni donna che la Chiesa esiste e cammina nella storia. Contro di essa “le potenze degli inferi non prevarranno”: non prevale la guerra, finché annunciamo la pace; non prevale la miseria, finché testimoniamo la carità; non prevale l’errore, finché insegniamo la verità; non prevale la disperazione, finché annunciamo a tutti la salvezza nel nome di Gesù». E tiene a evidenziare: «Tutto questo edificio, in verità, in ogni suo elemento, serve a un’unica realtà: la fede. La fede di Pietro, la fede cattolica, la nostra fede». Quella dell’Apostolo è «di un uomo che diventa creatura nuova, per volontà di Gesù», che cambia nome, da Simone a Pietro, e che morirà martire.

I frutti della Confessione di Pietro, riflette il Papa, «siamo noi, pietre vive, tempio dello Spirito Santo edificato sul fondamento che è Cristo; mentre, nel corso dei secoli, esso è la costante successione apostolica, la viva tradizione della Chiesa che ha Gesù stesso per principio e criterio». E fa sapere: «Perciò le parole del Signore sono incise, in latino e in greco, lungo tutto il fregio superiore della Basilica: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa”». Parole che chiamano in causa anche il Papa, insieme con l’interrogativo di Cristo all’apostolo “Mi vuoi bene?”. «Una domanda che palpita nel cuore di ogni Pontefice, come hanno riconosciuto i miei predecessori, perché “la missione che Pietro riceve dal Risorto di prendersi cura delle sue pecore e degli agnelli sarà sempre in relazione a questo amore gratuito, a questo amore di amicizia”», chiarisce citando papa Francesco. E aggiunge: «Per Simon Pietro, come per ogni discepolo di Gesù, l’esperienza della fede è inseparabile dall’amicizia con Lui, riconosciuto vero Dio proprio attraverso la sua umanità». Ecco perché la Basilica «è in qualche modo segno dello spazio sacro della coscienza, nel quale vibra la fede, maturando nell’amicizia con il Signore e nel servizio alla Chiesa». Ed essa mostra «la storia della Chiesa come organismo vivente, corpo di Cristo. Ne sono segno speciale i concili ecumenici qui radunati: il Vaticano I e il Vaticano II».

Fulcro di San Pietro come di ogni piccola chiesa del mondo è il «capolavoro» dell’Eucaristia, come lo definisce il Pontefice. Nel sacramento dell’altare «Gesù ci è contemporaneo sempre». E da esso scaturisce la missione di annunciare il Risorto. Missione che «Pietro ricevette sulle rive del lago di Galilea e che viene trasmessa ai suoi successori, fino alla fine dei tempi, secondo un preciso ordine di carità: “Pasci le mie pecore”. Per compiere questo ministero, chi ci ha preceduto nella fede ha scolpito il Vangelo nella storia, prima che nel marmo: la bellezza di quest’opera apostolica chiama tutti noi alla santità di vita, per continuarla con fervore».

La liturgia di ieri pomeriggio è il centro del calendario di appuntamenti che da mesi celebrano il “Giubileo” della Basilica Vaticana. Un gioiello che «la Santa Sede ha custodito con particolare cura» anche attraverso la Fabbrica di San Pietro, spiega il Papa. E cita i due arcipreti che si sono succeduti nelle scorse settimane. «Colgo volentieri l’occasione per ringraziare sentitamente il cardinale Mauro Gambetti, per il servizio svolto in qualità di arciprete e presidente della Fabbrica, e per dare il benvenuto a monsignor Vittorio Viola», l’arcivescovo che Leone XIV ha scelto per guidare la “macchina” di San Pietro dall’inizio di ottobre. Il Papa richiama l’ampiezza della Basilica per dire che «rispecchia una perenne vocazione all’accoglienza, affinché il più gran numero di persone trovi spazio nella Chiesa». E osserva che «possiamo interpretare il metro di misura delle grandi chiese» come «prova e memoria dell’ospitalità cattolica che qui a Roma trova la sua sintesi, come segno di speranza per il mondo intero». Ospitalità che da Oltretevere deve estendersi in ogni angolo del pianeta.