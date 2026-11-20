C’è un’Europa forte con i deboli e debole con i forti. Davanti alla catastrofe umanitaria di Gaza i governi europei si dicono preoccupati, chiedono che arrivino gli aiuti, condannano a parole. Poi però non adottano nessuna misura politica o economica all’altezza di quelle parole. Con i più fragili, invece, la voce si fa grossa: con le persone in fuga, con i Paesi impoveriti dal colonialismo e da rapporti economici estrattivisti, con i governi che hanno bisogno di denaro e di legittimazione. È la stessa logica, e sta entrando nel cuore di quella che dovrebbe essere la cooperazione internazionale. Per questo la domanda va rivolta con nettezza a tutte le forze politiche, anche a quelle che stanno costruendo un’alternativa di governo: da che parte state? Si sta consolidando un modello: i Paesi ricchi pagano Stati africani perché accolgano, cioè trattengano, persone che con quei Paesi non hanno alcun legame. Non sono rimpatri. Sono deportazioni verso Paesi terzi, l’esternalizzazione della detenzione in cambio di denaro e benefici diplomatici.

L’Eswatini, Paese in cui lavoriamo da più di 20 anni, di 1,2 milioni di abitanti e uno dei tassi di povertà più alti del continente, ha ricevuto 5,1 milioni di dollari per ospitare cittadini di altri Paesi detenuti negli Stati Uniti in attesa di espulsione; dal marzo 2026 i trasferimenti si sono succeduti in più fasi, mentre due avvocati locali ne contestano la legalità. Il Rwanda aveva firmato con il Regno Unito un accordo per i richiedenti asilo, dal costo stimato di circa 900 milioni di dollari, di cui circa 300 già versati: la Corte Suprema britannica lo ha giudicato illegittimo, il progetto è stato abbandonato, i soldi sono rimasti a Kigali. Oggi Kigali ne ha un altro già attivo con Washington. Ad aprile 2026 anche la Repubblica Democratica del Congo, con l’est del Paese in guerra e milioni di sfollati, ha firmato con gli Stati Uniti per accogliere deportati di Paesi terzi. Il punto, però, non è soltanto la sorte di chi viene deportato, già di per sé intollerabile: usare la vita di alcuni esseri umani come messaggio intimidatorio per scoraggiare tutti gli altri significa aver perso qualcosa di fondamentale, non solo il rispetto del diritto d’asilo ma l’idea stessa di umanità.

Il punto è che cosa diventa, in questo modo, il rapporto con gli Stati africani. Quando il denaro che dovrebbe sostenere sviluppo, sanità, istruzione e istituzioni viene sostituito da un compenso per offrire un luogo dove trattenere persone, la relazione cambia natura. Quei governi non sono più partner con cui costruire politiche, ma fornitori di servizi di detenzione e appaltatori delle frontiere altrui. È una ridefinizione radicale di cosa significhi “cooperazione”: non più investimento in sviluppo, salute, istruzione e capacità istituzionali, ma acquisto di servizi di detenzione in outsourcing. Il denaro c’è, ma cambia destinazione. E normalizza parole d’ordine come “remigrazione”, che l’estrema destra rivendica e che i governi stanno già mettendo in pratica. La direzione si legge anche nei numeri. Secondo i dati preliminari Ocse, nel 2025 l’aiuto pubblico allo sviluppo mondiale è calato del 23,1% in termini reali. A livello europeo, la proposta negoziale della presidenza irlandese per il bilancio 2028-2034 riduce Global Europe, il capitolo dell’azione esterna, da 190 a 156,9 miliardi: oltre 33 miliardi in meno, il 17,4% rispetto alla proposta della Commissione. Il Pilastro Globale, che comprende multilateralismo, salute e beni pubblici globali, perderebbe il 24,5%; il fondo di flessibilità per le crisi il 24%. L’Italia del Piano Mattei, nel 2025, ha portato l’aiuto pubblico allo sviluppo a quasi 6,5 miliardi, lo 0,30% del reddito nazionale lordo (era lo 0,29%): una crescita in controtendenza che va riconosciuta, ma lontana dallo 0,7% promesso. E la quantità non basta. Quanto di quell’aiuto arriva davvero alle comunità e ai servizi pubblici, e quanto risponde invece a controllo delle migrazioni, sicurezza, promozione commerciale e posizionamento geopolitico? Un’analisi della Society for International Development, preparata per un’audizione in commissione Esteri, pone domande precise: prestiti sovrani a Paesi già molto indebitati, ruolo delle imprese italiane negli appalti, trasparenza delle decisioni, coinvolgimento delle società civili africane, rischio che la gestione delle migrazioni condizioni le priorità dello sviluppo. A chi sta stilando un programma del cosiddetto campo largo, diciamo che non basta dichiararsi favorevoli alla cooperazione, né promettere genericamente più fondi: servono posizioni chiare, scritte nei programmi. La prima riguarda il vincolo che oggi grava sugli Stati africani. Aiuti e partenariati non possono dipendere dall’accettazione di deportati, dal trattenimento di persone o dal blocco dei flussi: la cooperazione va separata dalla gestione delle migrazioni, non usata come moneta di scambio. Serve poi una posizione sul bilancio europeo, dove si decide gran parte di ciò che verrà: difendere Global Europe e gli investimenti sullo sviluppo umano, respingere l’obiettivo del 10% per la migrazione e sostenere che almeno il 20% vada a salute, istruzione e protezione sociale. Dietro queste scelte c’è una questione più ampia. Una prospettiva di sinistra deve necessariamente interrogarsi sui rapporti di potere che producono le disuguaglianze: le politiche commerciali, il debito, l’estrazione delle risorse, il debito ecologico, le eredità del colonialismo. È su questo terreno che la cooperazione misura efficacia e coerenza di un progetto di trasformazione. La cooperazione internazionale non è il volto gentile della politica estera, né un servizio di frontiera per conto terzi. È una delle forme attraverso cui si sceglie quale mondo contribuire a costruire. Ed è ora che chi aspira a governare dica quale.

Anne Meli e Nicoletta Dentico sono, rispettivamente, presidente e vicepresidente Cospe