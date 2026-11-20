«Mi aspetto piazze piene, molto partecipate e colorate. Sarà una bellissima giornata, al fianco degli studenti, per difendere i diritti di oggi e domani». Maurizio Landini scalda la voce per lo sciopero generale della Cgil di oggi, il quinto di fila contro la manovra del Governo Meloni, «che va cambiata». E chiama a raccolta lavoratori e giovani. «Il futuro è adesso», è lo slogan scelto per la protesta, che incrocia la mobilitazione studentesca, che vedrà i giovani sfilare nelle città italiane ed europee. E anche lo sciopero dei Cobas contro il caro-vita e l'economia di guerra. Alla convocazione del segretario della Cgil hanno risposto presente i leader del Campo Largo. Mentre non scioperano Cisl e Uil, che invece hanno deciso altre forme di mobilitazione che si terranno nei prossimi giorni.

Quanto dura lo sciopero e chi interessa

Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi. Lo stop per autobus, tram e metro sarà nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale e vedrà alcune aziende escluse. Esclusi dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, invece il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ma per i treni dalle 21 di oggi scatterà un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.

Voli e treni

Niente stop, dunque, per i voli. Mentre il trasporto ferroviario in parte resta a rischio: l'altro sciopero dei sindacati di base va dalle 21 di oggi fino alle 20 di domani.

Trasporto pubblico locale

Escluse dallo sciopero alcune aziende Tpl in alcune città, come Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari. Per il resto stop di 24 ore per bus, tram e metro, nel rispetto delle fasce di garanzia: a Torino stop dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; a Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Bologna dalle 8.30 alle dalle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio; a Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; a Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Taxi e porti

Anche per i taxi sciopero di 24 ore, articolato all'interno dei turni e garantendo i servizi minimi. Nel trasporto marittimo, per i collegamenti con le isole maggiori ritardi di 24 ore alla partenza della nave; per i collegamenti con le isole minori sciopero dalle 00.01 alle 24 (in entrami i casi ad esclusione di linee e servizi essenziali). Incrociano le braccia per l'intera giornata anche i lavoratori del trasporto merci e logistica e gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale).

Le piazze

Sono circa 100 le manifestazioni organizzate dalla Cgil in tutto il Paese a sostegno della protesta contro la manovra: il segretario generale Maurizio Landini sarà a Roma, al corteo che partirà alle ore 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II per sfilare verso via dei Fori Imperiali. I Cobas scenderanno in piazza con oltre 40 manifestazioni territoriali: nella capitale il corteo partirà alle 9.30 da piazzale Aldo Moro verso il ministero dell'Istruzione in viale Trastevere. Decine anche i cortei organizzati dagli studenti da nord a sud: a Roma sfileranno dalle 9.30 da Porta San Paolo verso piazza del Colosseo/via Cavour.

Quali sono le richieste dello sciopero

Sul tavolo la richiesta di aumentare i salari e le pensioni, di contrastare il carovita, di investire sulla scuola e sulla sanità pubblica, di fare politiche industriali mirate e una vera riforma fiscale «per andare a prendere i soldi dove sono»: introducendo un contributo di solidarietà sui super ricchi - la proposta richiama la patrimoniale - e fermando il drenaggio fiscale. E dire no al riarmo. Sui salari replica la ministra del Lavoro, Marina Calderone: «Rispetto» lo sciopero, premette, «però credo che il governo abbia dato e stia dando delle risposte».