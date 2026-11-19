Davanti a una personalità poliedrica come quella di Corrado Augias (morto oggi all’età di 91 anni a Roma, dove era nato nel 1935) si è tentati di andare per esclusione: questo no, questo vedremo, questo magari sì. Sarebbe un errore, oltre che un’indelicatezza postuma, perché le scelte dell’onnivoro Augias avvenivano in un ambito talmente vasto da risultare di difficile comprensione, almeno dall’esterno. Ma dal suo punto di vista, e cioè dal punto di vista di una persona curiosa della cultura e della vita, tutto si teneva, tutto rientrava in una prospettiva di coerenza, se non addirittura di necessità. Il ragionamento vale anche e specialmente per il tema che, in una fase qualificata della lunga carriera di Augias, è stato il suo cavallo di battaglia: il Nuovo Testamento, la Chiesa delle origini, il rapporto tra fede e ragione. Un’esplorazione condotta sia in compagnia di studiosi autorevoli (Mauro Pesce per Inchiesta su Gesù del 2006, Remo Cacitti per Inchiesta sul cristianesimo del 2008, Vito Mancuso per Disputa su Dio e dintorni del 2009, Marco Vannini per Inchiesta su Maria del 2013, Giovanni Filoramo per Il grande romanzo dei Vangeli del 2019), sia in solitaria (Le ultime diciotto ore di Gesù del 2015, La fine di Roma. Trionfo del cristianesimo, morte dell’impero del 2022, Paolo. L’uomo che inventò il cristianesimo del 2023), con risultati spesso discutibili sul piano dei contenuti, ma sempre ragguardevoli in termini di vendite. Il successo dell’Augias teologico o para-teologico (da segnalare Tra Cesare e Dio, che nel 2014 tracciava un bilancio del primo anno di pontificato di Francesco) suscitava le perplessità dei biblisti e dell’editoria cattolica, ma si spiegava in modo molto semplice. Come sosteneva all’epoca un profondo conoscitore del mercato librario, «quello che conta è il nome di Augias, non l’argomento: Augias potrebbe scrivere di qualsiasi cosa e sarebbe comunque un bestseller». Così era, infatti. I saggi dedicati alle metropoli del mondo, da Parigi a New York passando per Roma e l’immancabile Vaticano, non mancavano di entusiasmare gli estimatori, non diversamente dai testi in elogio della lettura o della musica. Alle fortune di Augias in libreria contribuiva non poco la militanza televisiva, che era un po’ il suo terreno di origine. Nato in una famiglia di lignaggio sardo e francese, con una punta di ebraismo della quale era rimasto orgoglioso nonostante il proclamato ateismo, Augias era entrato in Rai nel 1960 per approdare successivamente alla carta stampata. Nel 1975 era nella squadra di Repubblica, che da allora è sempre stato il suo quotidiano. Era una firma conosciuta e apprezzata, in particolare per le corrispondenze dall’estero, ma la notorietà gli era arrivata dalla leggendaria RaiTre di Angelo Guglielmi, che nel 1987 gli aveva affidato la conduzione di Telefono Giallo e poi, nel biennio 1991-1993, quella di Babele, la trasmissione culturale che più di ogni altro rappresentava la molteplicità dei suoi interessi, a partire dal gorgheggio della mozartiana Regina della Notte adottato come sigla. In un certo senso, l’Augias televisivo era la sintesi dell’Augias giornalista e dell’Augias narratore: affascinante, eclettico e infaticabile, tanto da sobbarcarsi in anni recenti la doppia collaborazione con Rai e La7, la rete per la quale aveva rispolverato il suo marchio di fabbrica, appena appena riarrangiato nella forma di La Torre di Babele. In tanta abbondanza, un dettaglio rischia di sfuggire: alla famosa postazione di Telefono Giallo, inizialmente condivisa con Donatella Raffai, Augias si era insediato forte della fama come autore di polizieschi. Era uno degli ultimi rappresentanti di una generazione capace di mettere a frutto il talento per la scrittura nei generi più disparati, non escluso il romanzo. La trilogia di cui tra il 1981 e il 1985 era stato protagonista l’investigatore Giovanni Sperelli, fratellastro dell’Andrea dannunziano, occupa una posizione di tutto rispetto nella storia del poliziesco all’italiana, ma aveva fatto molto parlare di sé anche Tre colonne in cronaca, scritto nel 1987 insieme con la moglie Daniela Pasti e portato sullo schermo da Carlo Vanzina nel 1990. Un romanzo a chiave, nel quale una redazione fittizia trasparentemente replica le ritualità di Repubblica, con tanto di Gian Maria Volontè che nel film impersona un direttore di abbacinante canizie. Non per niente, l’ultimo libro di Augias, realizzato con la figlia Natalia e pubblicato da Einaudi (uno dei suoi editori di riferimento) è una biografia di Niccolò Machiavelli e porta un titolo di sorniona saggezza: L’uomo che inventò la politica.