La notizia è stata diffusa da Repubblica. Aveva 91 anni

È morto Corrado Augias, giornalista e conduttore televisivo

È morto Corrado Augias, giornalista e conduttore televisivo

È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Ne dà notizia Repubblica.it. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva 91 anni.

Ha ideato e condotto programmi come "Telefono giallo" e "Quante storie". Volto Rai per diverse stagioni, attualmente conduttore de "La Torre di Babele".