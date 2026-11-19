È morto Corrado Augias, giornalista e conduttore televisivo
di Redazione
La notizia è stata diffusa da Repubblica. Aveva 91 anni
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November 19, 2026
È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Ne dà notizia Repubblica.it. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva 91 anni.
Ha ideato e condotto programmi come "Telefono giallo" e "Quante storie". Volto Rai per diverse stagioni, attualmente conduttore de "La Torre di Babele".
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