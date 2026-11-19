È stato un MAYDAY (il segnale internazionale di soccorso) e successivamente l’avvistamento di un aereo dell’agenzia europea Frontex e di un elicottero della Guardia di Finanza, a fare scattare una impegnativa operazione di soccorso da parte della Guardia Costiera di Pozzallo, ai limiti della zona di responsabilità italiana, ai fini del soccorso in mare.

«Dal pomeriggio di ieri (mercoledì, ndr) , infatti, la Motovedetta SAR CP325 della Capitaneria di porto di Pozzallo» informa una nota della Guardia costiera, «è stata impegnata nel soccorso a favore di 55 migranti, presenti a bordo di una piccola imbarcazione da pesca, alla deriva a circa 135 miglia nautiche di distanza dalla costa. L’attività, che si è protratta per l’intera notte, è risultata particolarmente complessa a causa delle avverse condizioni meteo marine (scarsa visibilità e mare 5/6) presenti in zona e che hanno costretto l’equipaggio della motovedetta a coinvolgere alcune navi mercatili, oltre alla Nave CIGALA FULGOSI della Marina Militare, che ha assicurato la presenza durante la delicata fase di rientro. Dalle prime informazioni in possesso, le persone risultano in buone condizioni di salute e l’arrivo in porto a Pozzallo è previsto nelle prossime ore».