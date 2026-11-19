Basta un numero per fotografare il dramma dei bambini minacciati dal mostro della guerra: sono 589 milioni i minori che vivono in zone di conflitto, il 50% in più rispetto a 10 anni fa. Un dato sconvolgente, che emerge da Stop the War on Children: Changing the Odds, il nuovo rapporto pubblicato da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro sereno. In trent'anni la quota di minori esposti ai conflitti è addirittura più che raddoppiata, passando da circa il 10% a metà degli anni Novanta al 23,4% nel 2025.

Un’emergenza ignorata, che espone i bambini non solo a uccisioni e mutilazioni, con 171.712 casi verificati dal 2005 (oltre il 70% dei quali concentrato nel Territorio Palestinese Occupato, in Afghanistan, Somalia, Siria e Yemen), ma anche a sfruttamento, violenze, privazioni e diritti calpestati. Tra le gravi violazioni contro i bambini, la negazione degli aiuti umanitari registra la crescita più allarmante. I casi verificati sono aumentati da 509 nel 2015 a 8.322 nel 2025, oltre sedici volte in più in dieci anni. Nel solo 2025 ciò ha significato quasi un episodio verificato ogni ora. Più del 70% dei casi registrati lo scorso anno ha coinvolto bambini palestinesi. Oggi questa violazione rappresenta oltre un quinto di tutte quelle documentate dalle Nazioni Unite, rispetto a poco più del 2% nel 2015.

L'Africa è il continente dove si concentra il maggior numero di bambini che vivono in aree di conflitto, con circa 260 milioni di minori, pari al 44% del totale mondiale. Rispetto al 2024, quando erano 218 milioni, la cifra è aumentata di quasi il 20%. Dal 2010 la quota di minori esposti ai conflitti nel continente è più che triplicata, passando da circa uno su otto a due su cinque nel 2025, il livello più alto mai registrato. L'Africa si allinea così al Medio Oriente, dove la stessa proporzione di bambini vive in contesti bellici. Nelle Americhe la percentuale è pari al 24,2%, in Asia al 14,3%. E anche in Europa quasi un bambino su nove, il 10,6%, è esposto ai combattimenti.

Anche la violenza sessuale contro i bambini resta una realtà gravemente sottostimata. Nonostante le difficoltà nella denuncia dei casi, il rapporto registra 28.909 episodi verificati dall'inizio del monitoraggio. La Repubblica Democratica del Congo concentra quasi il 44% del totale, con 12.698 casi, seguita da Somalia e Ciad. Insieme, questi tre Paesi rappresentano circa il 70% di tutti i casi verificati. Save the children ha raccolto la testimonianza di Ana, 17 anni, sfollata insieme alla famiglia e poi violentata da uomini armati mentre suo fratello veniva ucciso.

“Eravamo fuggiti dalla guerra, ma la guerra è tornata a bussare alla nostra porta. Quando gli aggressori sono entrati in casa, ho urlato, ho implorato pietà, ma nessuno mi ha ascoltata. Mio fratello è stato ucciso davanti ai miei occhi. Io sono stata violentata” ha raccontato Ana. “Dopo, la parte più difficile non è stato il dolore, ma lo scherno della gente. Mi indicavano come se fosse colpa mia per quello che mi era stato fatto”. La mattina dopo, alcuni vicini hanno aiutato Ana a raggiungere un centro sanitario sostenuto da Save the Children, dove ha ricevuto cure mediche d'emergenza, compresi trattamenti per prevenire gravidanze indesiderate e infezioni sessualmente trasmissibili, oltre a un percorso di sostegno psicologico e psicosociale.

“Quasi un bambino su quattro nel mondo vive oggi in una zona di conflitto. Cosa può esserci di più importante della sua protezione? Eppure, mentre il numero dei minori esposti alla violenza continua ad aumentare, i meccanismi chiamati a garantirne la sicurezza e i diritti stanno avvicinandosi pericolosamente al punto di collasso – ha commentato Inger Ashing, Direttrice generale di Save the Children International - Stiamo assistendo alla strumentalizzazione degli aiuti umanitari, che vengono attaccati e deliberatamente ostacolati. Alle organizzazioni umanitarie viene negato l'accesso, i finanziamenti subiscono pesanti tagli e i bisogni crescono più rapidamente della nostra capacità di raggiungere ogni bambino in difficoltà. Nel frattempo, le parti coinvolte nei conflitti continuano a ignorare le regole della guerra, mentre le nuove tecnologie militari stanno trasformando il modo in cui si combatte, aumentando ulteriormente i rischi per i bambini che vivono in contesti di conflitto”.

La richiesta di Save the Children è semplice: tutte le parti coinvolte nei conflitti devono rispettare il diritto internazionale umanitario, tenendo conto delle specifiche vulnerabilità di bambine, bambini e adolescenti, garantendo un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli alle popolazioni civili. L'Organizzazione sollecita inoltre i governi a rafforzare gli strumenti di accertamento delle responsabilità per le gravi violazioni commesse ai danni dei minori: “I responsabili – sottolinea l’organizzazione - siano chiamati a risponderne, a dare piena attuazione ai trattati e alle dichiarazioni internazionali che tutelano l'infanzia e il diritto all'istruzione nei contesti di guerra, ad affrontare le cause profonde dei conflitti e ad assicurare che la voce dei minori sia ascoltata nei processi decisionali che riguardano il loro futuro”. Save the Children intanto continua a portare avanti il suo impegno nelle aree di crisi: nel 2025 ha operato in 107 Paesi, raggiungendo oltre 58,2 milioni di persone, tra cui 37,8 milioni di bambini e bambine. Nello stesso anno ha risposto a 113 crisi umanitarie in 63 Paesi, fornendo assistenza a più di 24 milioni di persone, tra cui 13,6 milioni di minori.