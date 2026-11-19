L’abate dom Luca Fallica e il priore dell’abbazia di Montecassino, Jordi-Agustí Piqué, hanno illustrato le tappe di avvicinamento al Giubileo del 2029, quando si celebreranno i 1500 anni di fondazione dell’abbazia benedettina. Celebrazioni dal 9 settembre 2028, in concomitanza con il congresso mondiale degli abati e abadesse benedettini e il Capitolo generale della congregazione cassinese-sublacense che si terrà proprio presso l’abbazia fondata da Benedetto da Norcia, «e che si articoleranno – ha specificato dom Fallica – in quattro ambiti d’intervento: quello spirituale, per rafforzare il ruolo di Montecassino come luogo di annuncio del Vangelo, di accoglienza, ascolto e ricerca di Dio. Quello culturale, legato alla valorizzazione della storia e del patrimonio dell’abbazia. E quello strutturale e organizzativo, per migliorare gli ambienti e l’accoglienza del complesso monastico. Il Giubileo non sarà un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per gli anni che verranno. Una nuova rinascita per l’abbazia». Per le centinaia di migliaia di pellegrini e turisti che saliranno a Montecassino, in serbo ci sono anche altre novità che il priore Jordi-Agustí Piqué, supportato dall’architetto Alberto Marrocco che curerà la macchina organizzativa, ha riassunto in «un nuovo percorso museale più moderno e fruibile. Stiamo lavorando al trasferimento e all’ampliamento del punto vendita, con alcune produzioni della comunità benedettina, con la novità assoluta della produzione dell’olio dell’abbazia. Un altro grosso intervento sarà finalizzato a potenziare l’accoglienza». Il tutto anche con un aumento dei dipendenti, da raddoppiare rispetto agli attuali 52.