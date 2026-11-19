Dalle Dolomiti a Hollywood, passando per il Vaticano. È il viaggio di Green Lava, il documentario di 39 minuti diretto da Lia Beltrami e Ali Aksu, presentato ieri in anteprima in apertura della XXX edizione del Tertio Millennio Film Fest, promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo, al Cinema Teatro Don Bosco di Roma. Per la prima volta un film realizzato in collaborazione con i media vaticani intraprende il percorso di qualificazione agli Academy Awards nella categoria Miglior cortometraggio documentario. Dopo la proiezione al Lumiere Music Hall di Beverly Hills, Green Lava è entrato nella corsa agli Oscar 2027: un passaggio storico per la presenza della Santa Sede nel panorama cinematografico internazionale. Il prossimo appuntamento sarà il 15 dicembre con l'annuncio della shortlist dei documentari in corsa per gli Oscar.

Ma prima di Hollywood c'è una storia, e soprattutto un ragazzo che non vuole essere definito dalla propria malattia. Si chiama Giacomo Mattivi, viene da Baselga di Piné, in Trentino, e quando iniziano le riprese ha 22 anni. Oggi ne ha 25. Convive con la distrofia muscolare di Duchenne, vive su una carrozzina e utilizza un respiratore. Eppure, entrando nella sua quotidianità, la prima cosa che si incontra non è la disabilità: sono gli interessi, le amicizie, i progetti, l'ironia e la curiosità. Giacomo studia sociologia, è catechista, scrive poesie, ama il calcio e la natura. Ha avviato una piccola attività di vendita di uova e sta preparando una tesi sul significato della morte nella società occidentale, nel cristianesimo e nell'islam. Una vita piena, attraversata da una fragilità che non nasconde, ma che non accetta di trasformare nell'unica chiave di lettura di sé.

«Raccontare la storia di Giacomo è stata una grande sfida. La sua forza, la sua gioia di vivere, la profondità del suo essere ti toccano in ogni cellula», racconta Lia Beltrami ad Avvenire. Positivo il feedback delle proiezioni a Los Angeles ai membri degli Academy Awards. «Ha colpito il fatto che sia un inno alla vita».

La storia del film nasce da un incontro quasi casuale. Beltrami abita non lontano dalla famiglia Mattivi e aveva presentato a Trento un documentario sulle ragazze di Calcutta. Giacomo era venuto ad assistere alla proiezione. «Mi raggiunse con la carrozzina e mi disse: “Ho pensato che, se non lascio la mia eredità attraverso un film, forse nessuno conoscerà la mia storia. Hai voglia di raccogliere la mia eredità?”». Una richiesta che la regista ha accolto, dando avvio a un percorso di ascolto e condivisione. «Ci interessava raccontare non soltanto Giacomo, ma anche il movimento che nasce intorno a lui: la famiglia, gli amici, la comunità. È una storia che si apre agli altri».

Dentro questo racconto c'è anche Mattia, il fratello di Giacomo, morto nel gennaio 2022 a 21 anni, per la stessa malattia. I due ragazzi condividevano la quotidianità e le difficoltà di una patologia progressiva. La sua scomparsa, avvenuta per una crisi cardiaca nella stanza accanto, ha lasciato una ferita profonda. Quando la troupe ha iniziato a lavorare al documentario erano passati soltanto pochi mesi. «È stato un passaggio molto delicato, anche per noi. Non volevamo ferire la famiglia né toccare i tasti sbagliati. Abbiamo coinvolto lo psicologo Daniele Marchesi, che ci ha accompagnati durante il percorso ed è rimasto presente anche sul set. Il racconto è diventato anche un aiuto, quasi un percorso terapeutico».

La famiglia Mattivi è uno dei cuori pulsanti del film. I genitori Stefano e Lara hanno scelto di trasformare la sofferenza in un'apertura verso gli altri. Attraverso l'associazione di promozione sociale Shemà e il progetto Casa Iride promuovono accoglienza, inclusione, ascolto ed educazione alla pace, coinvolgendo i giovani dell'Altopiano di Piné. Anche gli amici sono fondamentali: si organizzano per stare accanto a Giacomo, condividono il tempo, scherzano, giocano a calcio. Non c'è pietismo, ma una rete di relazioni concrete, fatta di gesti ordinari e responsabilità reciproca. «La famiglia e la comunità sono temi portanti. Intorno a Giacomo ci sono tanti ragazzi che scelgono di donarsi agli altri».

La vicenda era già arrivata al pubblico nel 2024 con Il talento di Giacomo. Il viaggio di un giovane poeta dalla disabilità all'ispirazione, la serie in cinque episodi realizzata dalla redazione podcast di Radio Vaticana-Vatican News. Nel documentario poesia, musica e fede diventano strumenti per raccontare ciò che spesso rimane invisibile. «Se si vede la malattia da un'altra prospettiva si capiscono molte cose dell'andamento del mondo, della sofferenza, anche del suo significato, a volte non facile», dice Giacomo. L'essere umano, aggiunge, resta «continuamente propositivo», proprio come la natura, capace di riprendersi i propri spazi.

Il titolo, Green Lava, è una sua intuizione. «Giacomo ha scelto il titolo. Si riconosce nell'immagine della lava viva, che non deve pietrificarsi. Il verde è anche un sogno: lui vorrebbe diventare agronomo, vivere a contatto con l'ambiente. È una metafora della vita che continua a trasformarsi», spiega Beltrami.

Dietro il documentario c'è un progetto produttivo che considera il cinema non soltanto uno strumento di racconto, ma una possibilità di cambiamento. Green Lava è prodotto da Emotions to Generate Change, la casa di produzione fondata da Lia Beltrami, e realizzato in collaborazione con Hollywood Ventures Group, Vatican News, Radio Vaticana e Vatican Media, realtà del Dicastero per la Comunicazione. La co-regia e la produzione di Ali Aksu, fondatore di Untold, realtà impegnata nel racconto di storie non raccontate e di impatto sociale, contribuiscono a una prospettiva aperta all'incontro tra culture. «La nostra casa di produzione nasce dalla convinzione che l'arte possa generare un cambiamento sociale reale. Ogni lavoro ha un percorso lungo, che non finisce con la proiezione: prevede monitoraggio e restituzione dell'impatto sociale». Un'idea di cinema che accompagna la regista da oltre trent'anni: più di 55 documentari girati in 26 Paesi, dedicati ai diritti umani, alla giustizia sociale, all'educazione e all'ecologia. Nel 1997, insieme al marito, il musicista Alberto Beltrami, ha fondato il Religion Today Film Festival, con il cardinale Achille Silvestrini e il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.

La collaborazione con i media vaticani si inserisce in un percorso che quest'anno comprende anche Voluntas Tua, lungometraggio dedicato alla venerabile Maria Domenica Lazzari, e You Are Not Alone, sulle donne del Kenya che si organizzano per contrastare la violenza domestica. Per il prossimo anno è previsto Baima, storia di ballerini di una favela la cui vita è cambiata attraverso la danza. Progetti diversi, uniti dalla volontà di dare voce a persone e comunità spesso lasciate ai margini. Nel percorso di Giacomo c'è anche un legame speciale con papa Francesco, che lo aveva incontrato due volte, chiamandolo a sorpresa poco dopo la propria elezione. Per Beltrami, Giacomo, Mattia e la comunità che li circonda sono «un esempio di autenticità e solidarietà, di Vangelo vivo». Portare questa storia a Hollywood è «una grande opportunità per mostrare quanto possa essere significativa e potente una vita vissuta nella fede».