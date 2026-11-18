San Pietro, quattro secoli di bellezza (e di divisioni): il cantiere che ha attraversato la storia della Chiesa

San Pietro, quattro secoli di bellezza (e di divisioni): il cantiere che ha attraversato la storia della Chiesa

Il 18 aprile 1506 papa Giulio II scendeva con fatica lungo una fossa profonda oltre sette metri, scavata nell’antica basilica di Costantino, e vi deponeva la prima pietra della nuova San Pietro. Questo è l’inizio di una delle più ambiziose e straordinarie imprese artistiche della storia, destinata a impegnare l’ingegno di generazioni di artisti, maestranze e pontefici. Quando, centoventi anni dopo, il 18 novembre 1626 – quattro secoli fa – Urbano VIII consacrò solennemente il nuovo edificio, tuttavia, non era cambiato soltanto il paesaggio di Roma. Era cambiata la storia stessa della Chiesa.

Fra quelle due date, infatti, si colloca una delle trasformazioni più profonde della storia europea. La Riforma protestante aveva messo in discussione l’unità confessionale e l’Europa era precipitata in lunghe guerre di religione. Così, proprio il monumento destinato a rendere visibile la centralità e la grandezza della sede apostolica, giungeva alla sua dedicazione in un mondo nel quale il significato della Chiesa, l’autorità del papa e le vie della salvezza stessa erano al centro di controversie che avevano prodotto inedite e durature divisioni. Vi è apparentemente qualcosa di paradossale in questa concomitanza. Mentre il Concilio di Trento (1545-1563) fissava con forza numerosi aspetti della vita cattolica e a Roma si costruiva la più imponente basilica della cristianità, quella stessa cristianità perdeva la propria unità.

È noto come, in gioco, non vi fosse semplicemente la costruzione di una chiesa più nuova, più grande e più bella. La basilica avrebbe dovuto sostituire un edificio venerato da oltre un millennio, mettendo ancora al centro la tomba di Pietro. La continuità della memoria dell’apostolo si sarebbe però espressa attraverso una radicale accentuazione delle forme monumentali, dettata soprattutto dall’urgenza politica di riaffermare l’autorità papale. Dopo i veri traumi del periodo avignonese e dello scisma d’Occidente, la ricostruzione del cuore della cristianità doveva infatti sancire anche visibilmente la ritrovata centralità di Roma.

L’impresa richiedeva naturalmente risorse immense. E fu proprio la necessità di finanziare la Fabbrica di San Pietro a intrecciarsi, pochi anni dopo, con una vicenda destinata ad avere conseguenze drammatiche. Infatti, nel 1517, durante il pontificato di Leone X, la predicazione delle indulgenze, legate alla costruzione della basilica, contribuì ad alimentare la protesta di Martin Lutero. Nelle terre tedesche la questione assumeva contorni particolarmente problematici, con una predicazione aggressiva, monetizzata e persino teologicamente fuorviante.

Sarebbe però storicamente riduttivo sostenere che la protesta luterana sia nata dalla campagna di finanziamento della nuova San Pietro. Le questioni sollevate dal frate agostiniano tedesco affondavano le proprie radici in problemi teologici e anche spirituali ben più duraturi e profondi, relativi all’interpretazione della Scrittura, alla penitenza, alla giustificazione dell’uomo peccatore e all’autorità del clero. Eppure resta significativo che la costruzione del più grande simbolo della Chiesa romana sia stata coinvolta direttamente nella controversia da cui prese avvio la Riforma protestante. La basilica che doveva celebrare la centralità della sede di Pietro entrava così, involontariamente, nella storia della contestazione di quella stessa centralità. San Pietro diventava il cuore monumentale di un cattolicesimo straordinariamente vitale, con nuovi ordini religiosi, iniziative missionarie e figure di santità, che però non coincideva più con l’intera cristianità occidentale.

A quattrocento anni di distanza, la vicenda invita a guardare alla Basilica non soltanto come un capolavoro dell’arte e dell’ingegno umano, ma anche come una testimonianza eloquente delle trasformazioni attraversate dal mondo e dalla Chiesa.

La San Pietro consacrata nel 1626 esprimeva un cristianesimo nel quale le appartenenze religiose contribuivano a definire anche le identità sociali, equilibri di potere e i rapporti fra gli Stati. Quello stesso edificio è invece oggi il centro di una Chiesa che, soprattutto nel Concilio Vaticano II e nei papi degli ultimi decenni, ha maturato un ben diverso approccio nei confronti degli altri cristiani e della ricerca dell’unità.

Il decreto Unitatis redintegratio , promulgato nel 1964, ha riconosciuto che nelle divisioni storiche non sono mancate responsabilità umane da entrambe le parti e ha indicato nella ricerca dell’unità un dei compiti fondamentali della comunità cristiana. Si tratta di un cambiamento di prospettiva di enorme portata: il rapporto con gli altri credenti non può più essere ricondotto soltanto ad una contrapposizione dottrinale o istituzionale, ma richiede rispetto e dialogo, conoscenza reciproca e disponibilità a riconoscere quanto già oggi unisce i battezzati. Proprio per questo, l’anniversario della Basilica che nei secoli ha manifestato la grandezza del papato, può diventare nuova occasione per interrogarsi sul modo in cui il ministero del vescovo di Roma possa contribuire oggi alla comunione fra le Chiese.

Resta così, in conclusione, l’elemento che attraversa l’intera vicenda. Sotto la grandiosa cupola di Michelangelo, al centro di un edificio che esprime in forme incomparabili la forza della Chiesa, si trova la memoria di un semplice pescatore della Galilea. Un apostolo che i Vangeli presentano impulsivo, tardo a comprendere, persino capace di rinnegare il Signore, ma al quale viene affidato il compito di confermare i fratelli nella fede. Forse è proprio questo contrasto fra l’umiltà delle origini e la magnificenza del monumento che abbiamo sotto gli occhi, a restituire alla ricorrenza un significato più profondo. Nel corso dei secoli la Basilica di San Pietro continua a testimoniare sì la grandezza delle realizzazioni umane, ma ci consegna anche le contraddizioni, gli errori e le divisioni che hanno accompagnato la storia della Chiesa. E invita a riflettere sulla tensione sempre esistente fra la grandezza visibile di un’istituzione e la sua capacità di servire davvero la comunione.

Perché la storia di San Pietro, cominciata ben prima di quattro secoli fa, non è conclusa. E la domanda che attraversa i secoli rimane aperta: come può la Chiesa, chiamata a presiedere i fratelli nella carità e nell’amore, diventare sempre più credibilmente un luogo nel quale le divisioni della storia non abbiano l’ultima parola?