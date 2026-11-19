Jean-Abdo Arbach, 74 anni e dal 2012 a guida dell'arcieparchia di Homs, Hama e Yabrud, nell’ovest della Siria, è stato aggredito da un gruppo di uomini che hanno messo a soqquadro il suo ufficio. I patriarchi e capi delle Chiese in Siria: «Ci interroghiamo sul futuro dei cristiani nel Paese»

«Le indagini sono in corso. Io sto bene». Rassicura sulle sue condizioni di salute l’arcivescovo greco-cattolico melchita di Homs, in Siria, Jean-Abdo Arbach. Il religioso è stato aggredito nel suo ufficio sabato 14 novembre: alcuni uomini lo hanno legato e imbavagliato. Poi hanno rubato alcuni suoi oggetti personali, come una croce che portava al collo. La notizia è stata resa pubblica ieri da “Aiuto alla Chiesa che soffre”. L’arcivescovo ha 74 anni e dal 2012 guida l'arcieparchia di Homs, Hama e Yabrud, nell’ovest del Paese. La matrice dell’aggressione non è chiara. I rappresentanti religiosi locali hanno subito espresso la loro solidarietà all’arcivescovo.

I patriarchi delle Chiese greco-ortodossa, siro-ortodossa e greco-cattolica hanno scritto in una nota: «Il ripetersi di episodi di violenza, senza alcuna risposta o risultato tangibile da parte delle autorità pone noi e l’opinione pubblica di fronte a un grave interrogativo sul futuro dei cristiani in questo Paese». I patriarchi hanno sottolineato altre aggressioni a danno di cristiani avvenute negli ultimi mesi, in particolare nella cittadina a maggioranza cristiana di Al-Suqaylabiyah. L’ultimo, il 19 ottobre, ha riguardato un gioielliere, Maher Nours Sankari, rapito e torturato a fini di riscatto. A marzo, nella stessa cittadina, decine di uomini in motocicletta provenienti da un vicino villaggio a maggioranza sunnita avevano attaccato le proprietà dei cristiani, con spari di proiettili e azioni distruttive.

L’attacco più grave ai danni della comunità dopo la fine del regime di Bashar Al-Assad porta indietro al 22 giugno 2025: quel giorno militanti jihadisti entrarono nella chiesa greco-ortodossa di Mar Elias, a Damasco, uccisero 25 persone e ne ferirono altre 63. Un evento spartiacque, che aveva diffuso la paura di essere da un momento all’altro «bersaglio di qualche milizia uscita dal controllo delle nuove autorità», aveva raccontato ad Avvenire poco dopo l’attentato George Sabe, religioso ad Aleppo. Più voci segnalano una crescente «islamizzazione» del Paese negli ultimi mesi. Padre Jacques Murad, l'arcivescovo siro-cattolico di Homs, in un incontro pubblico in Germania la scorsa settimana ha dichiarato che tale processo è «evidente in tutti gli aspetti, dall’abbigliamento alla gestione degli uffici pubblici».