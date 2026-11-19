La Corte di Giustizia Internazionale ha certificato che «la pulizia etnica» dei musulmani di etnia Rohingya commessa nel 2017 in Myanmar è stata «genocidio di Stato». La storica sentenza, letta nel corso di un'udienza di un'ora e mezza dal giudice Yuji Iwasawa, presidente del massimo tribunale dell'Onu, è passata con 9 voti a favore e 6 contrari.

La decisione è arrivata dopo sette anni dopo l'avvio della causa intentata dal Gambia, Paese a maggioranza musulmana. E' solo la quarta volta nella storia in cui un tribunale internazionale raggiunge la soglia legale necessaria a provare un genocidio. Oltre all'Olocausto, sono stati dichiarati genocidio i massacri in Ruanda del 1996, quelli a Srebrenica del 1995 e del Khmer rossi in Cambogia tra il 1975 e il 1979. È stata inoltre la prima volta in cui la Corte ha ritenuto uno Stato direttamente responsabile di tale crimine.

«La Corte ritiene che le forze di sicurezza del Myanmar abbiano ucciso migliaia di civili Rohingya, perpetrato diffusi atti di violenza sessuale nonché atti di estrema violenza contro i bambini e attaccato i Rohingya in fuga», ha dichiarato Iwasawa, durante la lettura della sentenza. Le atrocità di cui il Myanmar è responsabile sono riferite alla minoranza Rohingya che viveva nello Stato settentrionale di Rakhine e che è stata costretta a lasciare la propria terra per cercare rifugio in Bangladesh.

I giudici hanno accertato che l'esercito del Myanmar ha compiuto esecuzioni di massa di uomini e ragazzi, commesso stupri diffusi e violenze sessuali contro le donne Rohingya e bruciato o raso al suolo centinaia di villaggi durante le cosiddette «operazioni di pulizia». L'esercito ha inoltre diffuso attivamente discorsi d'odio mirati contro la popolazione Rohingya, hanno aggiunto i magistrati. La sentenza della Corte è definitiva e inappellabile.

Il genocidio è stato accertato raramente nei tribunali internazionali, in gran parte perché l'accusa deve dimostrare l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Si prevede che la decisione della Corte internazionale di giustizia avrà ripercussioni ben oltre il Myanmar, inclusa la causa intentata nel 2023 dal Sudafrica che accusa Israele di genocidio a Gaza.

Sia Israele sia il Myanmar negano le accuse di genocidio e affermano che le proprie forze hanno risposto legittimamente agli attacchi di gruppi armati.

Con quella che rappresenta una grande vittoria legale per il Gambia, la Corte ha riconosciuto lo Stato responsabile di genocidio in seguito a un'offensiva militare che ha costretto almeno 700.000 musulmani Rohingya a fuggire dal Myanmar, Paese a maggioranza buddista.

Un collegio di 15 giudici ha affermato che «l'unica deduzione ragionevole che può spiegare le azioni del Myanmar è l'intenzione di distruggere una parte sostanziale del gruppo protetto, vale a dire la popolazione Rohingya nello Stato settentrionale di Rakhine», soddisfacendo così i requisiti legali del genocidio.

La Corte ha stabilito che il Myanmar ha l'obbligo di risarcire i Rohingya per le violazioni commesse, secondo modalità che saranno definite in un secondo momento. Il Myanmar dovrà inoltre consentire il «ritorno sicuro e dignitoso nei luoghi di residenza e il ricongiungimento familiare per i Rohingya sfollati a causa degli atti illeciti del Myanmar», ha precisato la Corte.