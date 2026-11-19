È possibile che Giandomenico Tiepolo sia un artista superiore al padre? L’erede non ha nulla da invidiare dal punto di vista tecnico a Giambattista. Ma rispetto a lui, quando si affranca dai vincoli degli schemi paterni, il figlio primogenito rivela un’ironia, una capacità di invenzione, uno spirito di modernità che non dipendono esclusivamente dal cambio generazionale. È qualcosa che Giambattista non conosce. E che colloca Giandomenico Tiepolo tra i grandi d’Europa.

La mostra in corso alle Gallerie d’Italia a Vicenza (fino al 17 gennaio), che anticipa il tricentenario della nascita (avvenuta nel 1727, morirà nel 1804), ne è un sapido ed esaustivo esempio. Si intitola “Un mondo nuovo”, come il titolo attribuito all’affresco del 1791 che si trovava nella villa dei Tiepolo a Zianigo e che oggi, insieme agli altri dipinti provenienti dalla residenza di famiglia, è conservato a Ca’ Rezzonico. Gli originali qui non ci sono, sono sintetizzati in conclusione in un video e in immagini a parete più grandi (forse troppo) del vero. Troviamo però un dipinto del 1765, proveniente dal Prado, che anticipa l’affresco. Tutto sommato può bastare.

Iniziamo dal fondo, allora. Il Mondo Nuovo, è forse l’opera più moderna che la civiltà pittorica italiana del Settecento abbia realizzato. Un lavoro goyesco, dalla ferocia sottile e tanto più tagliente quanto invisibile. Un’opera goldoniana, un manifesto del disincanto, un congegno visivo straordinario costruito con una serrata muraglia di personaggi tutti ripresi di schiena, saldi e pesanti come solo in un dipinto di Piero della Francesca. Un muro composito di popolo si accalca attorno a un dispositivo ottico (a noi genialmente precluso: Giandomenico è maestro della visione opaca): un’apertura tecnologica su un’altra realtà che suscita meraviglia o forse il prototipo di un mondo di illusioni. È il pantoscopio, che proprio Goldoni descriveva come «un’industriosa macchinetta, / che mostra all’occhio maraviglie tante, / ed in virtù degli ottici cristalli, / anche le mosche fa parer cavalli».

Il mondo di Pulcinella a cui Tiepolo jr si dedica nel ritiro degli ultimi anni è preceduto dalla rappresentazione di una Venezia come carnevale permanente, dove le maschere rivelano l’autentico animo umano proprio perché autorizzano a infrangere i tabù e liberano pulsioni. Idealmente goyesco, sì, ma dunque anche hogarthiano. Lo si avverte nella capacità di impaginare il caos di una scena di strada, affollata e serrata, di cui non è difficile percepire il rumore e nella quale, a tratti, è complicato discernere le maschere dai volti reali. Un popolo di cialtroni e melliflui figuri, splendide dame che sanno di prostitute, a cui è riservato un trattamento pittorico pari a quello di un gran ritratto di corte. Una società danzante, ma partecipe di una laica danza macabra, senza dramma né redenzione. La vita è un’amara commedia, neppure degna della tragedia.

Maestro del disincanto, Giandomenico è paradossalmente anche un grande pittore religioso. Non tanto nelle pale d’altare, dipinte splendidamente ma blindate negli schemi paterni. Appare più libero nelle opere devozionali, in cui si riversano duecento anni di grande pittura lagunare, ma nelle quali si avvertono anche arie del Nord – e anche in questo senso Tiepolo figlio è un maestro anomalo nel panorama italiano dell’epoca: non resta imbrigliato nei modelli italiani ma appare sensibile alla pittura fiamminga. I suoi ritratti sembrano brani di pittura fiamminga. A più riprese appare evidente lo studio di un artista poco praticato alle nostre latitudini come Rembrandt (ma presente, se pure con esemplari rari, a Venezia): lo si nota nelle scelte compositive, in quelle tecniche e in ultima istanza nella sensibilità di un approccio non convenzionale al tema religioso.

Prendiamo i due cicli della Passione con cui si apre la mostra, separati da circa un quarto di secolo. Il primo è la Via Crucis dell’Oratorio del Crocifisso, nella chiesa di San Polo a Venezia, del 1747-1749. Il secondo è quello dipinto a Venezia nel 1772 per i padri oratoriani di Madrid. Entrambi adottano soluzioni insolite, ma le tele madrilene (realizzate a Venezia e poi inviate) hanno una struttura tanto complessa quanto bilanciatissima e una serie straordinaria di invenzioni. Soprattutto, è una pittura chiarissima, quasi lattescente, una sinfonia di bianchi, di vaghi rosa e di tenui azzurri. Composizioni affollate, piene di volti nascosti, un Cristo quasi imberbe, giovanissimo all’apparenza. Ma soprattutto quell’idea di ridurre alcune figure in secondo piano nella parte alta della composizione a un segno grafico, a un groviglio di linee sopra un fondo neutro, a uno stare nella luce che non può non ricordare la grafica del maestro di Leida. Si prenda ancora la Deposizione dalla croce, con quell’idea del corpo chiarissimo del ladrone che pende monocromo sullo sfondo, dietro all’Evangelista disperato mentre la Vergine è una colata d’azzurro scuro. A serrare la scena, dall’altra parte la figura di schiena (di nuovo, spunto rembrandtiano) dell’altro ladrone, tutto nell’ombra.

Giandomenico è un narratore nato, capace di molteplici registri. Nella serie, vertiginosa, delle Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto mescola con sapienza ironia e dolcezza. Si tratta di una cartella di 27 tavole, di cui 24 narrative, pubblicate a Würzburg nel 1753. Seguiamo il viaggio della Sacra Famiglia: Giuseppe annuncia alla sposa che è necessario partire. Escono di casa, attraversano porte urbiche, solcano campagne, si riposano sotto le palme, salgono sopra barche, attraversano boschi (nei quali curiosamente appare una statua antica acefala: un’immagine straniante, dal sapore persino klingeriano), arrivano finalmente in Egitto. Il loro tragitto è sempre accompagnato da un asinello, mentre spesso li aiutano o li contemplano angeli, singoli o in gruppi, di una bellezza berniniana. Di nuovo, l’invenzione. Questi fogli sono, letteralmente, variazioni sopra un tema, proprio come accade nella coeva musica strumentale. Non solo per la molteplicità dei punti di vista, per le infinite luci e ombre a cui dà corpo un tratto denso e minuto (e qui il referente diretto appare in primis il Castiglione), ma anche perché persino Giuseppe e la Vergine non sono mai uguali a se stessi, cambiano di aspetto, persino di età. Eppure è la stessa storia che si snocciola di lastra in lastra. Chiara e appassionante, senza bisogno di parole. Non sembri una diminutio: oggi Giandomenico Tiepolo sarebbe un fumettista eccezionale.