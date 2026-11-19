Dall'orientamento al benessere scolastico, dalla trasparenza nella valutazione al rapporto con docenti e compagni: il rapporto Iride del Censis mette in fila aspettative, difficoltà e bisogni di oltre 8mila ragazzi italiani

La scuola resta il principale luogo di crescita, relazione e costruzione dell'identità per gli adolescenti italiani. Ma gli studenti chiedono di essere accompagnati meglio nelle scelte, di comprendere di più i criteri con cui vengono valutati e di trovare ambienti capaci di sostenere il loro benessere. È quanto emerge dalla prima annualità del progetto IRIDE, promosso da Fondazione Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro, che ha coinvolto circa 8mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado e mille diplomati.I risultati sono stati presentati durante un webinar di Tuttoscuola.

L'indagine ha approfondito tre dimensioni centrali dell'esperienza scolastica: orientamento, valutazione e benessere. Tre temi diversi che, letti insieme, raccontano una richiesta comune: quella di una scuola più capace di accompagnare i giovani. Non a caso il 43,4% degli studenti ritiene insufficiente il bagaglio ricevuto per scegliere consapevolmente il proprio futuro dopo il diploma. Solo il 17,9% afferma di avere perfettamente chiari i motivi dei voti ricevuti, mentre appena il 15,2% si sente completamente protetto da fenomeni come bullismo, cyberbullismo e discriminazioni.

Un dato emerge con forza: il vero punto di forza della scuola sono le relazioni. L'89,9% degli studenti dichiara di trovarsi bene con i compagni e il 54% indica proprio il rapporto con la classe come l'elemento che contribuisce maggiormente al benessere scolastico. Anche il rapporto con gli insegnanti è generalmente positivo, ma quando si tratta di sostegno concreto le percentuali si riducono: poco più della metà degli studenti sente di poter contare sui docenti o di essere incoraggiato da loro.

Sul fronte dell'orientamento, gli studenti sembrano avere le idee chiare su ciò che funziona. Le attività considerate più utili sono quelle che consentono di entrare in contatto diretto con il mondo dello studio e del lavoro: stage, tirocini, visite aziendali e laboratori. Oltre sette studenti su dieci ritengono importante che tutti possano svolgere un'esperienza di stage durante il percorso scolastico.

Tra le criticità spicca invece il tema della valutazione. Solo il 9,3% degli studenti afferma che tutti i docenti spiegano chiaramente i criteri utilizzati per assegnare voti e giudizi. Più della metà non comprende sempre le differenze tra il proprio voto e quello dei compagni e il 65,1% considera inutile discutere con un insegnante un giudizio ritenuto ingiusto.

Le conseguenze si riflettono anche sul benessere emotivo. Per il 71% degli studenti la scuola rappresenta una fonte di ansia e stress, mentre il 73,7% ritiene che il modo in cui vive la valutazione influenzi direttamente il rendimento scolastico. Più di uno studente su tre ammette di aver saltato almeno una volta la scuola per paura di una verifica.

Eppure, una volta terminato il percorso, il giudizio complessivo migliora sensibilmente. Tra i diplomati il 71,2% valuta positivamente la propria esperienza scolastica e oltre l'80% riconosce l'utilità delle conoscenze acquisite. Rimane però vivo il ricordo dell'ansia e della pressione legata alle verifiche.

Il messaggio che arriva dalla ricerca è chiaro: i giovani non chiedono una scuola più facile, ma una scuola più comprensibile, più vicina e più capace di dare senso alle scelte, agli apprendimenti e alle relazioni che accompagnano la crescita.