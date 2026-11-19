C'è anche lui fra gli otto naufraghi (tutti giovanissimi con meno di 25 anni) sbarcati giovedì mattina nel porto di Brindisi dopo essere stati soccorsi dalla nave Ong Life Support di Emergency. È un ragazzo, cittadino pachistano. «Vengo dal Kashmir dove lavoravo come allevatore, ma le condizioni economiche e le violenze diffuse nella regione mi hanno spinto a partire. Ho perso mio padre e avevo 21 anni quando ho lasciato casa. Sono andato in Bahrein, poi in Arabia Saudita, trovando sempre condizioni di lavoro devastanti. Alla fine ho deciso di andare in Libia, dove ho lavorato come agricoltore prima di mettere da parte i soldi necessari per provare a partire: 10mila dollari, i risparmi di una vita. Ci hanno portato a Zawiya, dove uomini coperti in volto e armati ci hanno stipato su un gommone, chiudendoci in un piccolo scomparto. Abbiamo navigato ammassati in condizioni disumane per sei ore. Appena siamo arrivati di fronte alla Life Support, i conducenti ci hanno intimato di alzarci e di gettarci in acqua, puntandoci le armi contro. Ci hanno lasciato alla deriva in mare al buio. La corrente ci stava portando via, ma per fortuna i soccorsi sono stati veloci. Siamo fortunati a essere vivi».

I naufraghi sono stati soccorsi domenica 15 novembre con un complicato intervento nelle acque internazionali della zona SAR (Search and rescue) libica. «Dopo tre giorni di navigazione siamo arrivati nel porto di Brindisi e le otto persone soccorse domenica scorsa sono potute finalmente scendere a terra – afferma Jonathan Nanì La Terra, capomissione della nave di Emergency -. L’intervento con cui abbiamo portato in salvo queste persone, tutti uomini tra cui un minore non accompagnato, è stato particolarmente complicato. Ricordo infatti che i naufraghi erano stati costretti a gettarsi in mare da un’imbarcazione non identificata che si è avvicinata alla Life Support a velocità sostenuta. Tutto mentre era ancora buio. Nonostante questo, le autorità italiane hanno ritenuto che Brindisi fosse il porto sicuro disponibile per loro. Mentre la Life Support si prepara a una nuova missione nel Mediterraneo centrale, auguriamo alle persone appena sbarcate il meglio per il loro futuro».

Le persone portate in salvo, 8 uomini tra cui un minore non accompagnato, hanno riferito di essere partiti alle ore 23.00 di sabato 14 novembre da Zawiya, in Libia, e provengono da Pakistan e Bangladesh. «La maggior parte delle persone soccorse ha meno di 25 anni e ha alle spalle un viaggio che dura da oltre due anni. Durante la navigazione abbiamo avuto modo di ascoltare le loro testimonianze e conoscere le sofferenze e le violenze subite lungo il percorso – commenta Dorra Frihi, mediatrice culturale a bordo della Life Support -. Ci hanno raccontato di essere fuggiti dai propri Paesi a causa di atti di terrorismo, persecuzioni e disastri ambientali, affrontando un viaggio lungo ed estremamente pericoloso nella speranza di trovare un luogo sicuro in cui ricostruire la propria vita. Con lo sbarco di oggi si conclude una tappa di questo difficile percorso. Ci auguriamo che il loro arrivo in Italia rappresenti l'inizio di una nuova fase, in cui possano vedere riconosciuti i propri diritti fondamentali, accedere alle forme di protezione di cui hanno bisogno e costruirsi un futuro in condizioni di sicurezza e dignità».