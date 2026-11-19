Fondazioni e società d’investimento

Deutsche Bank, come molti istituti bancari europei, ha utilizzato ed utilizza società come la Dws (Deutsche Asset Management) per gestire miliardi, investimenti e fondi pensione. Dws, il più grande gestore patrimoniale tedesco, avrebbe utilizzato fondazioni come la Deutsche Treuinvest-Stiftung (Dts) per aggirare i controlli del BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), l'Autorità federale di vigilanza finanziaria della Germania.

Solo la Deutsche Treuinvest-Stiftung amministra, in qualità di fiduciario, 12 miliardi di euro per conto di diverse centinaia di aziende tedesche e non. Un servizio che la Dws promuove sul proprio sito web come una "gestione integrata". Secondo il gestore patrimoniale non sarebbe stata commessa alcuna irregolarità. Ma secondo i funzionari dell'Ufficio centrale per l'attuazione delle sanzioni (ZfS), sarebbero state individuate gravi violazioni e lacune nei controlli da parte del BaFin.

Aggirate le sanzioni alla Russia

La ZfS intende chiarire con la "Deutsche Treuinvest Stiftung", se siano stati effettuati pagamenti e riservati trattamenti di favore ad un certo Petr Olegovich Aven. L'oligarca russo è soggetto a sanzioni da parte dell'Unione europea dal 2022 e i suoi beni all'interno dell'Ue risultano congelati. Tuttavia gli investigatori dell'ufficio avrebbero individuato, presso la "Deutsche Treuinvest Stiftung", conti riconducibili all'oligarca.

Petr Aven nei documenti non figura direttamente per nome, ma è comproprietario di una holding lussemburghese, denominata LetterOne, attraverso una partecipazione di minoranza. Tale holding detiene partecipazioni indirette in numerose società in Europa, inclusa la Germania.

Il problema è che la Deutsche Treuinvest Stiftung, secondo le normative antiriciclaggio, avrebbe avuto l'obbligo di segnalare il legame con Petr Aven, ma questo non è avvenuto. Da chiarire anche la posizione della BaFin, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari ha il dovere di controllare le attività delle fondazioni, ma con la Dts non è accaduto.

Deutsche Bank, nel 2017, ha già dovuto versare 630 milioni di dollari di sanzioni per avere riciclato denaro di oligarchi russi. Ora esplode il caso di Petr Olegovich Aven, ma potrebbe essere solo la punta dell’iceberg.

Deutsche Bank e le evasioni fiscali

Secondo i documenti pubblicati, Deutsche Bank ha elaborato, per la famiglia proprietaria di Aldi Nord (importante catena tedesca di supermercati) il cui patrimonio ammonta a miliardi, sistemi per evadere il fisco. Per esempio Aldi Nord per anni ha mantenuto esenti dalle imposte, per una quota pari al 95%, i profitti derivanti dalla vendita di partecipazioni societarie. I proprietari di Aldi Nord, sempre attraverso fondazioni, hanno investito in film di Hollywood, navi e aeromobili. Le autorità fiscali negli Stati Uniti e in Germania hanno già contestato alcune violazioni e richiesto un pagamento di imposte per centinaia di milioni di euro.

Che cos’è Inside Deutsche Bank?

La più grande fuga di notizie nella storia della finanza tedesca: 15 milioni di file, 9 milioni di e-mail interne di funzionari, broker, dirigenti e autorevoli clienti di Deutsche Bank, finiti nelle mani di 200 giornalisti investigativi. Media internazionali (tra cui Der Spiegel, Zdf, New York Times e Financial Times e per l'Italia il consorzio Irpi Media) hanno esaminato documenti interni che segnalano controlli aggirati per favorire attività illecite e riciclaggio, ma anche strategie di pianificazione fiscale per grandi patrimoni. I report citano rapporti di Deutsche Bank con imprenditori colombiani, clienti russi e oligarchi anche dopo il 2014 e piani di espansione nel 2021. Inoltre dettagli su Jeffrey Epstein, l’ex finanziere e criminale statunitense, noto soprattutto per essere stato al centro di un vasto scandalo internazionale legato agli abusi sessuali e al traffico internazionale di minori. Epstein morto suicida nel 2019, fino al giugno dello stesso anno ha avuto conti correnti in Deutsche Bank fino ed effettuato complessivamente transazioni per oltre 580 milioni di dollari.

Il silenzio assordante della politica

Su Inside Deutsche Bank è calato il silenzio di gran parte del mondo politico tedesco, in particolare del governo federale di Berlino. Ha parlato solo il ministro delle Finanze, il socialdemocratico Lars Klingbeil che ha chiesto chiarezza soprattutto sui mancati controlli del BaFin, un ente autonomo di diritto pubblico soggetto alla supervisione proprio del ministero federale delle finanze tedesco, l’equivalente della Consob italiana. Ieri è arrivato il commento di Norbert Walter-Borjans, l’ex presidente della Spd, partito di Klingbeil che governa con l’Unione Cdu/Csu di Friedrich Merz. „Questa è una storia che, alla fine, mina anche la fiducia nella democrazia. Si tratta, in pratica, anche di un’aggressione nei confronti della collettività, ovvero dei contribuenti che pagano le tasse onestamente e che non hanno la possibilità di permettersi consulenti costosi”.