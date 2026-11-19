L’incontro con il Papa, l’appuntamento con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e l’intervento di suor Teresia Wamuyu Wachira, co-presidente di Pax Christi International, sono solo alcuni dei momenti che attendono superiore e superiori generali delle congregazioni religiose femminili e maschili, insieme dal 25 al 27 novembre alla Fraterna Domus di Sacrofano (Roma) per l’Assemblea congiunta Uisg-Usg (Unione internazionale delle superiore generali e Unione dei superiori generali) sul tema “Camminare insieme verso una pace disarmata e disarmante”. Il tema, avvertono gli organizzatori, intende avviare una riflessione comune su come la presenza dei religiosi e delle religiose nel mondo possa aprire vie di incontro, dialogo e riconciliazione «non soltanto attraverso parole e dichiarazioni, ma soprattutto attraverso le scelte quotidiane, la presenza accanto alle persone più vulnerabili e la capacità di costruire relazioni, anche dove prevalgono divisioni e conflitti». Una riflessione che per molti consacrati ha a che fare con la quotidianità del proprio servizio in Paesi segnati dalla guerra, in cui «accompagnano persone costrette a lasciare le proprie case, si prendono cura di chi soffre e cercano ogni giorno di mantenere viva la speranza anche nelle situazioni più difficili», sottolineano gli organizzatori.

«Siamo chiamati a essere presenti là dove le ferite del mondo sono più profonde», afferma suor Oonah O'Shea, presidente della Uisg. L’Assemblea, sostiene, sarà «un'occasione per mettere insieme le nostre esperienze e i nostri carismi, e cercare nuove strade per costruire la pace». «Una pace che disarma», continua padre Arturo Sosa, presidente della Usg, alimentata da «relazioni nelle quali le persone non debbano più vivere nella paura, difendersi o considerare gli altri come nemici». Ad aprire nuovi orizzonti di apostolato saranno anche le relazioni e i tavoli di confronto, tra le quali il 25 novembre ci saranno le riflessioni di suor Teresia Wamuyu Wachira, co-presidente di Pax Christi International, e suor Sheila Kinsey, coordinatrice di Integrity for Nonviolence, il 26 novembre sono previsti poi l’incontro con Leone XIV nell’Aula del Sinodo in Vaticano e la relazione del cardinale Pierbattista Pizzaballa. Durante l’ultima giornata, i tavoli di dialogo sul tema “Che cosa possiamo fare insieme per la pace?” sanno accompagnati da un messaggio di suor Simona Brambilla, prefetta del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, e dalla celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Ángel Fernández Artime, pro-prefetto dello stesso Dicastero.