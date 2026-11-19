Lo storico insignito al Quirinale del premio Balzan ricorda che cristianesimo, ebraismo e islam hanno costruito spesso la propria identità attraverso le contrapposizioni

«Non possiamo eliminare il rischio di violenza dai nostri ideali religiosi, ma possiamo fermarci un attimo a riflettere sulla complessità del mondo prima di agire», dichiara ad “Avvenire” David Nirenberg, storico statunitense oggi insignito del premio Balzan per gli studi sull’ebraismo. I suoi contributi, che fanno anche luce sul rapporto tra ebrei, cristiani e musulmani nel Medioevo, approfondiscono questioni storiche offrendo allo stesso tempo spunti di riflessione sulla radice dei mali moderni. Premiato al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Nirenberg ha ringraziato la fondazione Balzan sottolineando l’importanza di valorizzare l’“intelletto collettivo” della nostra società in un’ottica di quinto potere.

Nel suo Neighboring faiths: a Christian introduction to world religions approfondisce l’idea secondo cui, nel Medioevo, il concetto di cristianità europea si sia affermato come forza unificata in risposta alla minaccia rappresentata dalla presenza islamica. Oggi stiamo assistendo a una dinamica simile?

«Esiste una lunga tradizione storiografica secondo cui la prima crociata europea (1096-1099) è stata uno sforzo volto a dare all’Europa una sorta di progetto comune, anche proiettando la violenza verso l’esterno: all’epoca il papa diceva che all’interno del mondo cattolico avrebbe dovuto regnare la pace, mentre all’esterno il terrore. Ma lo stesso discorso vale anche per l’islam, dove esiste una contrapposizione tra il Dar al-Islam – la “dimora dell’islam” dove vige la legge islamica – e gli altri territori non governati dalla shari’a: il Dar al-Harb che in arabo significa infatti “dimora della guerra”. Ritengo che tali modi di concepire l’altro come una minaccia abbiano plasmato il dibattito presente e alimentato potenti ideologie, sia nel mondo islamico sia in quello europeo e americano. Un esempio è la “teoria della sostituzione”, molto diffusa in ambienti di estrema destra, secondo cui gli ebrei starebbero cercando di distruggere l’Europa e gli Stati Uniti cristiani favorendo l’immigrazione islamica».

In Antigiudaismo. La tradizione occidentale (Viella 2016) sottolinea infatti che la definizione di se stessi in contrapposizione agli altri è stata molto forte verso l’ebraismo. Dove emergeva questa logica in passato, e dove la si riscontra ancora oggi?

«Gerusalemme, intesa soprattutto come categoria teologico-politica, continua a rappresentare sia per il cristianesimo sia per l’islam una bussola che indica la direzione della storia sacra. Lo è stata durante le crociate e lo è ancora oggi. In quel libro parlavo di uno schema che si ripete nelle religioni e nelle correnti di pensiero laiche: la contrapposizione al giudeo come “altro” per auto-definire se stessi e legittimare una logica del superamento, in cui ciascuna parte si convince di incarnare l’unica direzione giusta del futuro. Già il cristianesimo delle origini si considerava un superamento del giudaismo, anche se a partire dal Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica ha adottato un approccio molto critico verso questa visione. Finora, invece, il mondo islamico non ha mai intrapreso un processo del genere».

Tornando al concetto di “violenza”: in una delle sue opere più importanti, Communities of violence: persecution of minorities in the Middle Ages, lei smonta radicalmente l’idea del Medioevo come un tempo dominato da un’intolleranza cieca e irrazionale. Perché è così importante capire i meccanismi tra le diverse comunità religiose nel Medioevo?

«Noi tendiamo a vedere la violenza e la tolleranza come due categorie opposte. La storia medievale ci insegna che esiste un’altra interpretazione. A Barcellona, durante la Settimana Santa, era prassi che giovani membri del clero lanciassero pietre contro il quartiere ebraico. A volte lo invadevano o uccidevano gli stessi ebrei. Eppure per il resto dell’anno si viveva in un clima di buon vicinato tra ebrei, cristiani e, in molti casi, anche musulmani. Ovviamente non sto giustificando quegli atti, ma vorrei solo sottolineare che, in una certa misura, in quelle società la violenza e la tolleranza si generavano a vicenda».

Del resto, questa dialettica tra violenza e tolleranza è riscontrabile nella stessa patristica cristiana.

«Esatto. Anche sant’Agostino sosteneva che la sconfitta degli ebrei fosse la prova che Gesù fosse il vero profeta. Secondo Agostino, gli ebrei sarebbero dovuti rimanere per sempre nella miseria – proprio come Caino – a prova della verità di Cristo. Allo stesso tempo, però, sottolineava l’importanza di non ucciderli. Ecco dunque violenza e tolleranza racchiuse in un unico insegnamento teologico. È importante essere consapevoli di questo: altrimenti continueremo sempre a dividere il mondo nelle categorie di bene e male, violenza e tolleranza, senza riuscire a cogliere i modi ben più complessi in cui tutti i nostri valori possono generare sia il bene sia il male».

In Prophets to pundits parla dell’importanza di adottare un’“umiltà epistemica”. Cosa intende?

«Noi non possiamo eliminare il rischio di violenza dai nostri ideali religiosi, che racchiudono però anche tante potenzialità di bene e di tolleranza. Tuttavia, possiamo scegliere di adottare una forma di umiltà epistemica ricordando quanto dice il Talmud: “Meglio un saggio che un profeta”. Questo non vuol dire voltare le spalle alla verità contenuta nella nostra tradizione religiosa, ma piuttosto sapere non ci è dato guardare al mondo con la certezza di un profeta. Il compito di ognuno è discernere, all’interno della propria tradizione, quelle cose che si ritengono più fedeli a essa e alla propria salvezza. Soprattutto, è importante fermarsi un attimo a riflettere sulla complessità del mondo prima di agire su di esso con appassionata convinzione».