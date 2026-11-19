A legare i libri che raccogliamo, le memorie che affidiamo agli scaffali, i tesori delle istituzioni e le architetture che ridisegnano gli spazi della cultura, non è solo il desiderio di conservare la conoscenza, ma quello di trasmetterla, perché una biblioteca non è soltanto un luogo in cui il passato è al riparo, ma quello in cui il futuro prende forma. Nel nuovo numero di “Gutenberg”, in edicola con “Avvenire” venerdì 20 novembre 2026, Alessandro Beltrami entra nella nuova Biblioteca civica centrale di Torino e dialoga con Saverio Isola, progettista dell’intervento realizzato insieme a Rafael Moneo negli spazi storici di Torino Esposizioni. La biblioteca viene presentata come un grande luogo di produzione culturale in cui i saperi si incontrano, attraversando la storia dell’edificio progettato da Pier Luigi Nervi ed Ettore Sottsass senior e interrogando il rapporto tra restauro, città e nuove forme di conoscenza. La riflessione prosegue con Andrea Bernardini, che racconta il trasferimento della Biblioteca Cateriniana del Seminario Arcivescovile di Pisa nella storica sede dell’ex cinema Lux. Oltre cinquantamila volumi, manoscritti medievali, incunaboli e fondi librari accumulati in otto secoli trovano una nuova casa, riaffermando il ruolo pubblico delle biblioteche come luoghi di accesso, ricerca e condivisione del sapere. A questa storia si affianca la mostra “Tesori” della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, organizzata per i centocinquant’anni dell’istituzione e raccontata da Laura Badaracchi: manoscritti altomedievali, mappe, incunaboli, autografi di Leopardi e Belli, documenti di Calvino, Pasolini ed Elsa Morante compongono un percorso che mostra come la biblioteca sia allo stesso tempo archivio della memoria e laboratorio per il futuro.

Il monografico prosegue con la riflessione di Stefano De Matteis che affronta il rapporto tra biblioteche private e biblioteche pubbliche: attraverso l’esempio della biblioteca teatrale fondata da Renata Molinari a Bagnacavallo, il libro emerge come bene da condividere e non soltanto da possedere, mentre la conservazione del sapere assume la forma di un gesto di generosità civile e culturale. Chiude il monografico Alessandro Zaccuri, che ragiona sull’esperienza stessa della ricerca bibliografica: in un tempo dominato dall’immediatezza dei motori di ricerca e delle risposte automatiche, la biblioteca viene descritta come uno spazio della lentezza, dell’imprevisto e della scoperta, dove il sapere non è semplicemente disponibile ma richiede ancora un percorso, un incontro e un tempo di maturazione.

La sezione dei Percorsi si apre con un itinerario dedicato a colonialismo, memoria e responsabilità storica: Gianni Santamaria presenta Colonie italiane in Africa. Una storia di guerra di Federica Saini Fasanotti (Ares), che ricostruisce le campagne coloniali italiane mettendone in evidenza incoerenze strategiche, violenze e conseguenze di lunga durata; Toni Viola racconta il documentario Black Lions – Roman Wolves di Haile Gerima, grande affresco cinematografico dedicato alla resistenza etiope contro l’occupazione fascista e alla memoria coloniale osservata dal punto di vista degli etiopi. Il Percorso successivo è dedicato a luce, memoria e riconciliazione: Angela Calvini presenta Carnaval de Luz degli U2 (EMI Records), album che conclude il percorso iniziato con gli EP Days of Ash ed Easter Lily e torna a interrogare il rapporto tra fede, dolore, comunità e speranza; Alberto Fraccacreta racconta Inside My Mother. Poesie dalle generazioni rubate di Ali Cobby Eckermann (Interno Poesia), raccolta che affronta le ferite lasciate dalle politiche di assimilazione forzata degli aborigeni australiani e il desiderio di ricostruire un legame con gli antenati, la lingua e la terra. Chiude il numero un Percorso dedicato a ebraismo, viaggio spirituale e ricerca del divino nel quale Cristiana Dobner presenta Sulle ali della Shekinah. Un viaggio verso il divino tra Europa e Asia di Dalia Cohen Knohl (Marietti 1820), poema che segue il cammino di Shimon verso Gerusalemme intrecciando Torah, Cabala, mistica e interrogativi contemporanei sul senso della fede, della ricerca e dell’appartenenza.