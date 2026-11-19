Prima la legge, poi la sentenza. Per sapere se Meta e TikTok dovranno cambiare il modo in cui funzionano i loro social, i genitori italiani dovranno aspettare ancora. Il Tribunale di Milano ieri ha rinviato al 21 gennaio la causa intentata dal Movimento Italiano Genitori (Moige) e da una decina di famiglie contro i due colossi digitali: meglio capire – è la motivazione addotta dai giudici – se nel frattempo saranno approvate nuove norme per limitare l’accesso dei minorenni alle piattaforme.

«Rispettiamo la scelta dei giudici e comprendiamo la volontà di avere un quadro normativo più completo – commenta ad Avvenire Antonio Affinita, direttore generale del Moige –. Ma siamo preoccupati: la nostra istanza risale a luglio 2025 e ancora non abbiamo una risposta. Nel frattempo oltre tre milioni di ragazzini continuano a utilizzare i social senza adeguate protezioni e, ogni mese che passa, aumentano i rischi: dagli adescamenti ai problemi di salute».

La novità che ha messo in pausa il lavoro dei giudici è un emendamento al decreto sicurezza, annunciato qualche giorno fa dalla maggioranza: l’idea centrale sarebbe vietare i social ai minori di 13 anni e permettere ai ragazzi tra i 13 e i 16 anni di usarli ma solo attraverso un account collegato a quello dei genitori. Dai 16 anni, invece, l’iscrizione sarebbe libera. Una proposta ancora tutta da precisare, discutere e approvare che, però, è stata sufficiente a convincere il tribunale a prendere tempo: le parti avranno fino al 15 gennaio per depositare nuove memorie prima di tornare davanti ai giudici. «Il problema è che stiamo aspettando una legge di cui non è ancora disponibile nemmeno il testo degli emendamenti – osserva Affinita –. E che, almeno stando alle anticipazioni giornalistiche, presenta già diverse criticità».

Per i genitori che hanno promosso la causa, una legge incentrata sul limite d’età per l’accesso alle piattaforme risolverebbe solo una piccola parte della questione. La causa legale contro i social – la prima del genere in Italia – è un’azione collettiva inibitoria: ovvero, non chiede risarcimenti ma che il tribunale ordini alle piattaforme modifiche immediate e concrete. Tre le richieste: controlli effettivi sull’età degli utenti, superando la semplice autodichiarazione che oggi verrebbe aggirata da oltre 3,5 milioni di ragazzi tra i 7 e i 16 anni; eliminazione dei meccanismi che favoriscono la dipendenza, come lo scorrimento infinito dei contenuti, la riproduzione automatica dei video e gli algoritmi che trattengono gli utenti davanti allo schermo e – infine – informazioni chiare sui rischi per la salute, attraverso una sorta di “bugiardino dei social”.

«La legge va nella stessa direzione delle nostre richieste ma non fa alcun riferimento all’eliminazione degli algoritmi predatori né all’obbligo di informare gli utenti sui rischi di dipendenza» osserva Affinita che conferma di avere già attivato un contatto diretto con Marianna Madia e Lavinia Mennuni, promotrici del disegno di legge bipartisan. Dalle prime anticipazioni trapelate sulla nuova norma, l’associazione giudica poco incisive anche le sanzioni, troppo lunghi i tempi previsti per introdurre sistemi efficaci di verifica dell’età e contesta anche l’idea di affidare ai genitori il controllo degli account tra i 13 e i 16 anni, sollevando un altro interrogativo. «Dai 16 anni ci si potrebbe iscrivere liberamente a Instagram o TikTok. Ma se un ragazzo tra i 16 e i 18 anni sui social subisce o provoca un danno, chi ne risponde? Non si può permettere a una piattaforma di stipulare un contratto con un minorenne senza coinvolgere i genitori e poi lasciare a questi ultimi le conseguenze».

Meta e TikTok respingono però le accuse. Nelle memorie depositate in tribunale, i legali di Meta sostengono che non esiste un consenso scientifico sul rapporto causale tra l’utilizzo di Facebook e Instagram e i danni psicologici ai minori né una categoria diagnostica riconosciuta di «dipendenza da social media». Anche TikTok contesta che siano state fornite prove sufficienti per attribuire alle piattaforme disturbi come ansia, depressione o alterazioni del sonno. Meta sostiene inoltre che le restrizioni richieste violerebbero la libertà di espressione e la riservatezza dei minorenni, oltre al diritto dei genitori di educare liberamente i figli. E ritiene che a stabilire eventuali limitazioni debba essere il legislatore europeo, non un tribunale italiano. «Ma noi non stiamo denunciando una questione tecnologica – replica Affinita – bensì un problema di natura sanitaria, che riguarda la salute e l’incolumità dei ragazzi. E della tutela della salute dei cittadini sono responsabili i tribunali nazionali».

Tra le parti il dibattito ora continuerà a distanza fino all’appuntamento del 21 gennaio. Due mesi nei quali – sottolinea Affinita – i ragazzi continueranno a utilizzare piattaforme insicure ed essere esposti ai rischi. «Abbiamo genitori che ci chiedono una risposta e un risultato concreto. Il principio da far rispettare è uno: chi vuole offrire un prodotto o un servizio a un minorenne deve garantire che sia sicuro. Oggi, invece, le piattaforme mettono in mano ai ragazzi prodotti pensati per gli adulti con protezioni che, spesso, sono solo fittizie».