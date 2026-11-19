La maggioranza va sotto in commissione Bilancio del Senato sull'emendamento sui libri digitali presentato da FdI al decreto scuola. Con 12 no e 11 sì, la commissione ha dato parere contrario, perché FI ha votato con le opposizioni. Il governo aveva dato il nulla osta sui profili economici all'emendamento.

Prevista in Manovra, poi stralciata, rientrata nel decreto Scuola al Senato ma subito accantonata in Commissione: la misura sui libri scolastici e universitari in formato digitale al 50% del prezzo della versione cartacea è finita sulle montagne russe. Ci hanno messo la faccia Giorgia e Arianna Meloni. Ma non basta. FI si oppone. E ieri Palazzo Madama ha dovuto sospendere e rinviare i lavori. Gli azzurri in Aula sono la voce degli editori e dei sindacati di settore: «I docenti adottano i libri solo digitali solo nel 3,6% dei casi», ammoniscono. Ma dietro i numeri ci sono le preoccupazioni per un settore che si basa sul mercato scolastico. Soddisfatte invece le Consulte studentesche che considerano la misura «una svolta storica». Interessi agli antipodi difficili da coniugare. E il voto in commissione lo ha dimostrato.

Più che sul fisco, il tasso elettorale della Manovra si misura sulla corsa ai condoni aperta dalla maggioranza. Nella lista dei 7mila emendamenti, di cui ben 2mila presentati dalle forze che sostengono il Governo, le sanatorie fanno la voce grossa. C’è la «regolarizzazione postuma» nei casi di interventi eseguiti «in assenza di deposito del progetto o di autorizzazione sismica». C’è un emendamento di FdI - evidente il tentativo del partito di Meloni di intestarsi il tema - che prevede la possibilità di «sospendere» sanzioni e processi nelle zone terremotate. Proposte varie e articolate che si aggiungono a quella già nota, e particolarmente attesa in Campania, che prevede la riapertura dei termini del 2003. Un cesto di misure cui si associano le immancabili “rottamazione” e “pace fiscale”: sulle cartelle esattoriali la Lega punta infatti a riaprire la rottamazione quater, ampliare la quinquies e consentire la rateizzazione anche a chi è decaduto. La segretaria del Pd Elly Schlein bolla tutto come «vergognoso». Quel che è certo è che per mettere in fila 7mila emendamenti, filtrarli, cassarli, esaminarli, votarli in Commissione e poi approdare in Aula ci vorranno tempi biblici. La Camera chiuderà il suo lavoro poco prima di Natale, lasciando al Senato la tradizionale ratifica formale di fine anno, giusto in tempo per evitare l’esercizio provvisorio.

Pioggia di proposte anche sulle illegalità “piccole”

Sono ben sette gli emendamenti di FdI sul condono, che ha messo le mani sul tema in modo evidente. Tra gli altri, secondo alcune bozze, anche uno che prevede una sanatoria per opere minori (portici, tettoie o balconi) finite entro il 30 settembre 2025. Oltre alla riapertura del termine del 2003 per la Campania si prevede che le Regioni possano scegliere di legiferare per ammettere a sanatoria tutte le tipologie di illecito previste da quel condono. Si propone, poi, l'obbligo per i Comuni di completare l'istruttoria sulle pratiche relative ai tre condoni entro il 30 giugno 2027. Un ottavo emendamento sospende per 24 mesi le demolizioni in Campania. Forza Italia aggiunge una sorta di “multa fissa” di mille euro per inottemperanze di lieve entità.

Incrocio pericoloso tra pensioni e salute

«Non se ne parla. No». È tassativo Matteo Salvini quando i cronisti accennano a un rumor di corridoio, ovvero l’ipotesi che il fondo da 850 milioni per attuare nel 2027 l’uscita dal lavoro a 64 anni possa essere usato per rimpinguare i soldi per la sanità. Eppure il Governo è alla ricerca disperata di risorse per rispondere agli appelli di governatori e medici. I 500 milioni aggiuntivi promessi dal ministro Schillaci non bastano. E allora si va a rimettere in discussione uno dei capisaldi del testo licenziato dal Consiglio dei ministri: la card per gli anziani. Tra gli emendamenti, ce n’è uno presentato da Forza Italia che conferma il bonus da 300 euro per gli over 75, ma abbassando il parametro di reddito. La rimodulazione della misura prevede di introdurre la soglia Isee fissandola a 15mila euro. Il dossier è bollente. La mobilitazione del mondo sanitario non si placa. Ieri il segretario del sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio, ha lanciato quella che appare una provocazione: le risorse aggiuntive, dice, possono salire subito a 1,9 miliardi. Come? Proprio cancellando la card per gli anziani, che secondo gli addetti ai lavori e le opposizioni traghetta risorse verso prestazioni private. Vale 1,6 miliardi, gli altri 300 sono quelli stanziati per le prestazioni extralavorative. Ma è chiaro che gli occhi di FdI e Forza Italia restano su quegli 850 milioni promessi alla Lega per quota 64, che risolverebbero parte del problema e forse contribuirebbero ad evitarne un altro che sta creando polemiche: la rivalutazione delle pensioni. Per meloniani e azzurri la priorità è alzare la rivalutazione piena almeno fino a 3mila euro, anziché i 2.447 fissati dal testo del Governo.