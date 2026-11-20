La formazione dei professionisti dell'automotive di domani passa anche attraverso la possibilità di confrontarsi direttamente con le tecnologie che stanno trasformando il mondo dell'automobile. Con questo obiettivo, nei giorni scorsi presso il centro di formazione Don Orione di Fano, si è svolta la cerimonia di consegna di una Subaru Forester e-Boxer – assieme ad attrezzatura e sistemi di diagnosi - destinata alle attività didattiche e formative degli allievi dell'istituto.

Alla cerimonia erano presenti il Dirigente scolastico e Preside Roberto Giorgi e Ruggero Fede, General Manager di Subaru Italia, insieme ai rappresentanti dell'Istituto e di Subaru Italia coinvolti nel progetto. La vettura rappresenterà un vero e proprio laboratorio didattico a disposizione dei circa 120 studenti che frequentano i percorsi di formazione per operatore e tecnico della riparazione dei veicoli a motore. Gli allievi potranno conoscere da vicino il funzionamento della tecnologia ibrida Subaru, approfondire l'interazione tra motore termico ed elettrico e acquisire familiarità con i sistemi elettronici e le procedure diagnostiche sempre più centrali nella manutenzione dei veicoli moderni.

La consegna della vettura si inserisce in un più ampio accordo di collaborazione triennale tra Subaru Italia e Fondazione Don Orione, che prevede, oltre alla disponibilità delle automobili, anche attività di assistenza tecnica, formazione dedicata ai docenti e fornitura di attrezzature professionali utilizzate nelle officine della rete. “La collaborazione con Subaru si inserisce in una strategia più ampia che stiamo portando avanti anche con altri soggetti e in diversi ambiti. La formazione ha necessità di un collegamento reale e collaborativo con il mondo del lavoro. La disponibilità dimostrata da Subaru incontra la nostra vocazione educativa e formativa. Per noi questo accordo rappresenta certamente un traguardo significativo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza”, ha dichiarato il Preside Roberto Giorgi.

‘’Il settore automotive sta attraversando una profonda trasformazione tecnologica, che richiede competenze sempre più aggiornate e specializzate. Con questo progetto vogliamo contribuire alla formazione dei giovani e all'aggiornamento dei docenti, creando un collegamento concreto tra il mondo della scuola e la rete di assistenza Subaru. Vogliamo far conoscere le nostre tecnologie e il nostro modo di lavorare, offrendo ai ragazzi l'opportunità di sviluppare competenze che possano diventare, in futuro, anche una porta d'ingresso nella nostra rete di assistenza”, sottolinea Ruggero Fede, General Manager After Sales di Subaru Italia

Il progetto, già avviato con il centro Don Orione di Mestre nel 2025 e con l’istituto professionale statale PUECHER-OLIVETTI di Rho nel maggio scorso, proseguirà coinvolgendo progressivamente altre realtà formative del territorio nazionale.

La collaborazione con il Don Orione conferma quindi la volontà di Subaru Italia di investire non soltanto nell'evoluzione tecnologica delle proprie vetture, ma anche nella crescita delle competenze e delle professionalità necessarie per accompagnare il cambiamento del settore automotive. Perché il futuro dell'automobile si costruisce anche formando, oggi, le persone che se ne prenderanno cura domani.