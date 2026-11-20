Un emendamento di Forza Italia propone un unico orario nazionale con lo stop tra le 3 di notte e le 10 del mattino. Ma le leggi regionali hanno previsto disposizioni più severe con una fascia di gioco di sole 8 ore giornaliere

Tra i 7mila emendamenti alla Manovra, 2mila dei quali di maggioranza, non pochi riguardano il gioco d’azzardo. Uno in particolare, di Forza Italia, ha ieri catturato le attenzioni. Con la motivazione di «contrastare il gioco illegale, tutelare la salute e salvaguardare i posti di lavoro e le entrate fiscali del settore», si propone un orario unico nazionale, con lo stop al gioco concentrato in un'unica fascia tra le 3 di notte e le 10 del mattino. Regioni e Comuni avrebbero 180 giorni per adeguare le disposizioni.

Peccato che le leggi quadro regionali, e i Regolamenti di molti Comuni - comprese metropoli come Roma, Milano, Napoli -, abbiano disposizioni molte più severe rispetto a una chiusura di 7 ore che inizia a notte fondissima. L’orientamento degli enti locali è di ridurre a 8 ore giornaliere le attività delle sale da gioco, con chiusure fissate grossomodo intorno alle 23, sebbene non ci sia uniformità. L’orario nazionale dunque più che «tutelare la salute» andrebbe ad aumentare le possibilità di gioco. Ma, come detto, al momento è solo un emendamento.

Per il resto a dettare la linea su come svolgere l’iter di approvazione della Manovra è Giorgia Meloni. Con post e video a cadenza quotidiana. Non solo. Preoccupata da quanto accaduto al Senato sui libri digitali, e preoccupata anche dalla crescente tensione in maggioranza, la premier ha passato le sue ore a Berlino - dove era in corso la Coalizione dei Volenterosi - con l’orecchio costantemente teso a Roma. E in serata infatti si è svolta una videoconferenza tra leader per provare a individuare gli emendamenti condivisi, da estrarre dal mazzo infinito delle proposte avanzate dalla stessa maggioranza.

Per Meloni una delle priorità è l’estensione della Zes unica al Centro Nord. Attenzione però: la novità annunciata dalla premier con un post mattutino non è l’estensione degli incentivi fiscali previsti a Sud, ma il modello di autorizzazioni più rapide per chi investe. Insomma, un intervento a saldo zero.

Mentre nella tradizionale videopillola di Manovra riservata ogni giorno agli utenti social, Meloni si sofferma sulla misura per le mamme lavoratrici. Nel 2027 la legge di bilancio, ricorda la premier, «prevede di portare il bonus mamme 100 euro al mese e di renderlo permanente fino a 1200 euro all’anno senza tasse e senza aumentare l’Isee». «Nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra essere madre e lavorare»,dice Meloni elencando anche le altre misure sulla conciliazione vita-lavoro.

Tuttavia, durante le audizioni parlamentari, Istat ha affermato che le novità introdotte per il 2027 porteranno sì 460 euro in più all’anno a 820mila lavoratrici, ma a danno delle restanti beneficiarie, 160mila mamme che passeranno dal ricevere un esonero contributivo medio annuo di 1.500 euro a un bonus medio di 1.100 euro. La riduzione riguarda soprattutto le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli.