In una società sempre più individualista, segnata da solitudine, competizione e insicurezze, emerge tra i giovani una domanda di senso e di incontro autentico. Rafforzare le comunità significa offrire loro sostegno, contrastare il disagio psicologico e dare spazio al desiderio di partecipazione e impegno per gli altri

Papa Leone XIV ha recentemente indicato alla Chiesa di Roma, di cui è vescovo, il bisogno di generare comunità nelle quali «si curi l’essenziale, per lasciare spazio a relazioni vere, dentro le quali le persone si sentano parte di un popolo: si sentano accolte, accompagnate, valorizzate, corresponsabili». Una comunità in cui ritrovarsi è una delle necessità più grandi del nostro tempo. Comunità non virtuale, ovviamente. La riflessione sociologica degli ultimi decenni ha evidenziato come la post-modernità abbia progressivamente eroso le forme tradizionali di “comunità” che emergevano come attori delle società. Si tratta di un processo iniziato a metà del secolo scorso che ha favorito la piena autonomia della persona, determinandone tuttavia un progressivo isolamento: una “solitudine in mezzo alla folla” in una società di massa e di individui soli, caratterizzata da relazioni fragili, identità instabili e insicurezze diffuse. In tale contesto la comunità appare insieme desiderata e temuta: uno spazio di protezione, ma al contempo un potenziale vincolo che soggioga. Parallelamente si è ridotta la partecipazione civica – a sindacati, partiti e associazioni (come le Ong o le organizzazioni della società civile) – lasciando un vuoto, che è stato riempito da forme di populismo leaderistiche, prive di mediazioni.

Questa trasformazione incide in modo particolare sui giovani, che crescono in un contesto segnato dal primato dell’autorealizzazione individuale e dalla rarefazione dei sistemi sociali di sostegno. È un sistema meritocratico, competitivo e molto severo con chi non riesce. L’“espulsione dell’Altro”, per citare il filosofo coreano tedesco Han, elimina le tensioni e i dolori correlati al rapporto con l’altro, creando l’illusione di potersi dedicare felicemente al proprio io in tutta libertà. Ma alla fine questa condizione si rivela peggiore della prima: un “narcisismo davvero tossico”. Un tratto peculiare dei giovani di oggi è la compresenza di apertura e vulnerabilità. Da un lato essi mostrano una diffusa adesione ai valori della società aperta e si battono per i diritti civili e contro le discriminazioni nei confronti di migranti, minoranze religiose e sessuali. Dall’altro, emergono paure rispetto alla sicurezza personale, radicalizzazioni identitarie e forme di polarizzazione politica e culturale, amplificate dai social media, i cui algoritmi generano ambienti comunicativi chiusi, dove si incontrano quasi solo opinioni simili alle proprie, e non spazi di confronto critico.

D’altro canto, c’è una domanda giovanile di senso della vita che non può essere ignorata, ma che va raccolta, come testimonia la significativa mobilitazione in corso in queste settimane nelle scuole (quella pacifica), legata non solo alle condizioni precarie degli istituti che li ospitano ma ad una giusta ansia di protagonismo nella società e di valori da affermare come quello della pace. In questo scenario, le “comunità” – da rafforzare o creare ex novo – possono acquistare una funzione decisiva, offrendo relazioni stabili, ma anche liberando dalla paura dell’altro e orientando verso un futuro meno individuale. Per adolescenti e giovani sottoposti al giudizio continuo dei social e alla solitudine delle scelte individuali, possono rappresentare uno spazio “liberato” e decisivo anche sul piano della salute mentale, contrastando un’autentica emergenza dei nostri tempi: la crescita dei disturbi d’ansia, della depressione e di comportamenti autolesivi, fino ai tentativi e ai casi di suicidio. Se inserite in legami comunitari, le energie individuali possono essere valorizzate e messe a disposizione di un disegno collettivo: una comunità in cui cercare il senso della vita fuori e attorno a sé attraverso la gratuità dell’amicizia e l’impegno per gli altri (il volontariato). Non un nostalgico ritorno al passato, ma una attuale e valida forma di emancipazione, capace di sostenere adolescenti e giovani nel difficile compito di diventare adulti in una società complessa come la nostra. Perché – come ha detto il presidente Mattarella in Cattolica – «la generazione che sale merita fiducia».