Alla faticosa ricerca di un nuovo ordine mondiale. È questo, al di là della cronaca, il senso profondo dell’incontro che in queste ore a Shenzhen, a margine del vertice dell’Apec, ha riunito per la prima volta allo stesso tavolo Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. L’ordine nato dopo il 1989 – un mondo unipolare, tenuto insieme dall’espansione dei mercati e dalla convinzione che la globalizzazione avrebbe portato con sé, quasi automaticamente, democrazia e pace – si è esaurito. Non è crollato in un giorno: si è consumato lentamente, tra crisi finanziarie, pandemia, guerre tornate nel cuore dell’Europa e del Medio Oriente. Ciò che ne resta è un vuoto. E come ogni vuoto di potere, anche questo tende a essere riempito. La domanda non è più se un nuovo assetto arriverà, ma quale forma prenderà e a quale prezzo. Il trilaterale di Shenzhen va letto dentro questa cornice. Ciascuno dei tre protagonisti è arrivato (e ripartito) con un’agenda propria: Trump aveva bisogno di un rilancio di immagine e una via d’uscita dalla trappola Iran; Xi voleva mostrare che la Cina deve ormai essere considerata riferimento obbligato sulla scena globale; Putin cercava una consacrazione internazionale come passaggio fondamentale per giustificare davanti al popolo russo la carneficina ucraina. Interessi diversi, non propriamente alati, talvolta opposti. Eppure, tutti e tre costretti ad ammettere che nessuno, da solo, può disegnare il mondo che verrà. Qui si apre il vero problema. Perché al nuovo ordine bisogna arrivarci, e le strade non sono molte. La prima è quella che la storia ci ha mostrato tante volte: lo scontro. Quando un equilibrio si rompe, il nuovo nasce spesso dalla prova di forza che stabilisce chi comanda. Oggi, con gli arsenali che esistono, questa strada significherebbe la catastrofe. Tutti a parole la condannano, e c’è da sperare che la condanna sia sincera. Ma le escalation raramente sono volute: più spesso sono il frutto di errori, di calcoli sbagliati, di spirali che nessuno riesce più a fermare.

C’è però un secondo rischio, meno evidente e non meno grave: che il nuovo ordine nasca da una spartizione del mondo tra chi è più potente. Non a caso, in queste settimane, molti hanno evocato Yalta. L’idea che tre grandi potenze definiscano a tavolino le rispettive sfere di influenza può apparire a qualcuno un compromesso realistico. In realtà sarebbe la negazione di un ordine giusto. Significherebbe sancire che i popoli più piccoli, le nazioni di mezzo, le culture senza eserciti non contano: sono oggetti, non soggetti, della storia. Che l’Ucraina sia rimasta ai margini dell’agenda ufficiale è, da questo punto di vista, un segnale che non può lasciare tranquilli. E non può lasciare tranquilla l’Europa, che rischia di ritrovarsi spettatrice di decisioni prese altrove. Tra la guerra e la spartizione, la via è stretta. E sarebbe ingenuo nascondersi i legittimi dubbi e le evidenti ambiguità di ciò che sta accadendo. I tre leader incarnano visioni di un potere inteso come pura potenza, assai poco sensibile rispetto alle esigenze della giustizia e della legalità. Le loro mosse sono spesso imprevedibili, dettate da calcoli di breve periodo, da logiche personalistiche, da esigenze di politica interna. Nessuno può illudersi che da un vertice nasca, come per incanto, la pace.

E tuttavia, al di là del cinismo degli stessi protagonisti, non si può non cogliere l’importanza di quanto è avvenuto. Il fatto stesso che le grandi potenze, invece di ignorarsi o minacciarsi a distanza, abbiano accettato di sedersi allo stesso tavolo è già qualcosa. Il dialogo non garantisce nulla, ma senza dialogo tutto diventa possibile, anche il peggio. Soprattutto, in questo incontro ha prodotto un riconoscimento implicito: nessuna civiltà può più pretendere di imporsi sulle altre. L’epoca in cui un solo modello – politico, economico, culturale – poteva presentarsi come universale è finita. Che lo si voglia o no, il XXI secolo sarà plurale. Questa constatazione può essere vissuta come una minaccia o come un’opportunità. Se la pluralità è intesa solo come rapporto di forze, ne discende la logica dei blocchi e della diffidenza permanente. Ma esiste un’altra possibilità. Don Tonino Bello parlava di «convivialità delle differenze»: una tavola attorno alla quale ciascuno siede portando la propria identità, senza doverla rinnegare e senza pretendere di imporla. Oggi questa intuizione va declinata su scala planetaria, come convivialità delle culture. Non omologazione, non semplice coesistenza armata, ma riconoscimento reciproco che rende possibile condividere il pane – cioè le risorse, i problemi, il futuro – di un unico mondo. È una prospettiva che può sembrare lontana dal linguaggio duro della geopolitica. Eppure, è l’unica davvero realistica. Perché le grandi sfide del nostro tempo – il clima, l’Intelligenza artificiale, le migrazioni, il controllo delle armi – non trovano soluzione dentro i confini di nessuna potenza. Il nuovo ordine mondiale, se mai arriverà, non potrà che essere un ordine conviviale. Altrimenti non sarà un ordine, ma soltanto una tregua tra due guerre.