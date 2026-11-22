Prosegue la serie di riflessioni dedicate al rapporto tra scienza, società e la persona nella sua interezza per aprire uno spazio in cui interrogare il modo in cui la ricerca scientifica — compresa la cosiddetta “scienza dura” — incide sulla nostra idea di conoscenza, responsabilità, progresso, limite, cura, decisione pubblica, spiritualità. Voci autorevoli capaci di aiutare i lettori e la comunità intellettuale a comprendere perché la scienza non riguarda soltanto gli specialisti, ma il modo in cui l’uomo pensa se stesso e il suo rapporto con tutto il mondo.

Nelle società contemporanee la scienza è diventata una componente strutturale dello sviluppo e della decisione pubblica, mentre gli strumenti culturali per comprenderla e discuterla democraticamente restano fragili e disomogenei.

Eppure, non sforzarsi di interpretare la sua evoluzione è una decisione molto rischiosa, perché implica «tagliarsi fuori» da una larga parte dei processi che condizionano la vita di ciascuno di noi.

Non si tratta di un compito facile: lo sviluppo scientifico e le relazioni che legano scienza, politica, economia e società non generano processi lineari. Le grandi scelte collettive che riguardano la salute, l’ambiente, l’energia, la tecnologia e l’organizzazione della vita sociale sono sempre più fondate su conoscenze scientifiche complesse, spesso incerte e controverse. Allo stesso tempo, la capacità dei cittadini di orientarsi in questo spazio decisionale non cresce con la stessa velocità con cui nuove teorie e applicazioni si sviluppano e vengono adottate da diversi mercati.

Le ragioni di questo disallineamento sono molteplici: l’attività scientifica e le sue ricadute vedono coinvolti attori pubblici e privati e professionalità molto diverse, e sono soggette a regole di validazione, regimi di proprietà e obblighi espliciti e impliciti di condivisione molto diversi.

Bisogna considerare, poi, la presenza di molti interessi in campo, anche in conflitto fra loro: l’appropriazione dei risultati economici delle scoperte e delle innovazioni è un terreno di battaglia; le aspettative, le regole e gli obblighi di comunicazione in merito a dati, scoperte e processi sono un altro importante ambito di divergenza; il grado di trasparenza nelle relazioni e nella comunicazione al pubblico è molto basso, anche perché è molto difficile per i «profani» cogliere il valore di certezza di affermazioni legate a previsioni, a risultati ottenuti, a processi, quando questi impattano ecosistemi così ampi e articolati. In una situazione di elevatissime asimmetrie informative, i cittadini si trovano spiazzati e faticano a formarsi una propria opinione.

Non è semplice valutare le implicazioni etiche di alcune scelte. La ricerca in ambito spaziale, per esempio, dopo pochi anni ha aperto possibilità di sviluppo di prodotti e soluzioni che oggi regolano come ci muoviamo e come comunichiamo: e, però, questa ricerca è spesso sostenuta da obiettivi militari e di dominio, molto evidenti nell’attuale fase di incertezza geopolitica.

Quanto più affrontiamo questioni sistemiche, tanto più dobbiamo essere capaci di contestualizzare. Il livello minimo di conoscenza tecnica e scientifica necessarie ai cittadini per farsi un’opinione cresce con il crescere delle interdipendenze e della complessità di sistema.

Le asimmetrie conoscitive e decisionali fra chi «produce scienza» e chi la trasforma in prodotti e servizi per le imprese e per le famiglie, fra enti regolativi e sistema finanziario da un lato, e cittadini e società civile dall’altro producono tensioni evidenti. La reazione pericolosa che ne deriva è una sfiducia generalizzata nei confronti della scienza e delle istituzioni che la producono, la utilizzano, la impongono o la promuovono, alimentando polarizzazione e conflitti non ragionati e che si prestano a manipolazioni.

Questa tensione fra scienza e cittadini non può essere risolta aumentando «semplicemente» la quantità di informazione scientifica disponibile – cosa peraltro già di per sé complessa – o delegando ulteriormente le decisioni agli esperti.

Anche la scienza, peraltro, soffre di alcuni mali che affliggono la società. Pensiamo alle fake news e all’indebolimento dell’efficacia dei media, con la conseguente polarizzazione dei dibattiti e crescita della sfiducia nella possibilità di una cittadinanza serena e sostenibile. Ma anche alle difficoltà di definire ruoli e confini fra attori in un gioco delle parti che sia democratico e non prevaricatore; o alle fortissime asimmetrie informative derivanti da una scarsa abitudine da parte della comunità scientifica a impegnarsi attivamente in attività di divulgazione.

Per poter mettere le persone nelle condizioni di parlare di scienza e di partecipare con le loro energie e la loro intelligenza alla costruzione di una sfera democratica non serve solo e tanto un approfondimento progressivo di specifiche discipline, che pure vanno evolvendo con grande velocità, ma anche una crescente capacità di creare connessioni fra diverse parti del sapere. Queste connessioni sono rese difficili da un lato dalla specializzazione crescente, dall’altro dalla frammentazione dei tempi, delle fonti e del racconto dello sviluppo delle conoscenze.

È qui che entra in gioco il concetto di «cittadinanza scientifica».

Con questa espressione non intendiamo la trasformazione dei cittadini in scienziati né l’adesione acritica alle evidenze scientifiche, ma la possibilità di esercitare discernimento nell’osservazione e nella partecipazione a dibattiti di rilievo collettivo e nella maturazione delle proprie convinzioni. Una competenza culturale e civica, insomma, che permetta alle persone di costruire connessioni fra aree di conoscenza differenti, alimentando progressivamente il proprio desiderio di conoscenza.

Oggi essere «un po’ scienziati», ossia un po’ cultori di scienze, è non tanto un privilegio o uno sfizio, ma una necessità (al pari del leggere, scrivere e far di conto) per esercitare la propria capacità di giudizio e il diritto di cittadinanza.

Abbiamo diritto di esprimerci, partecipare e prendere decisioni consapevoli su questioni legate alla scienza e alla tecnologia, ma per farlo abbiamo bisogno di un’adeguata comprensione scientifica e quindi accesso all’informazione scientifica.

Scienza e cultura sono in una relazione strettissima, sono anzi due lati del sapere: scienza è cultura. La scienza ci riguarda singolarmente e collettivamente. La cultura, di cui la scienza è parte, ci mette nelle condizioni di una consapevole relazione con il tempo, lo spazio e gli altri ed è quindi strumento per stare nel presente con dignità e immaginare il futuro con coraggio consapevole.