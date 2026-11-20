«Quest’ora consideratela uno spazio per voi. Parleremo di tutto: quello che succede qui a scuola, quello che fate fuori di qui e di quello che vi sta più a cuore. E parleremo di Dio: non ci fa male parlare di Dio». Marco Riva è il nuovo insegnante di religione, è un giovane uomo dall’aria vissuta, che ha il volto carismatico di Gabriel Montesi (Ammazzare stanca). Infatti riesce a catturare l’attenzione di una classe distratta e anche un po’ ostile che considera quella “un’ora libera”, un’ora vuota da non frequentare o in cui ripassare le altre materie di nascosto. Così la pensa anche il 15enne Filippo, un Samuele Carrino sempre più convincente dopo il successo de Il mio nome è Carlo su san Carlo Acutis. La sua rabbia per la malattia della madre (l’ottima Lidia Vitale) si scontrerà duramente con la realtà, ma troverà accoglienza nel rapporto con il suo insegnante. È toccante e avvincente, tanto da augurarsi che diventi presto un lungometraggio, il cortometraggio del regista Alessandro Celli (vincitore di un David di Donatello), L’ora libera, presentato in anteprima giovedì nell’ambito della 30ª edizione del Tertio Millennio Film Fest, promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e in programma al Cinema Teatro Don Bosco di Roma, che dall’8 dicembre andrà in onda in esclusiva su Rai Play.

L’ora libera, scritto dallo scrittore di libri per ragazzi Manlio Castagna e prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con l’ISSR Ecclesia Mater e l’Ufficio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Roma, si inserisce in un filone, come dicono i produttori, di cortometraggi a tematica sociale che si arricchirà sempre di più.

Racconta la storia di Filippo un ragazzo di quindici anni che affronta la grave malattia della madre chiudendosi in una rabbia silenziosa. A scuola, durante l’ora di religione, l’arrivo di un nuovo insegnante, Marco Riva, mette in discussione le sue certezze. Quella che Filippo considera semplicemente un’ora libera diventa l’occasione per confrontarsi con il significato delle proprie scelte e con la responsabilità di affrontarne le conseguenze.

Attraverso il rapporto tra un adolescente segnato dalla paura di perdere la madre e un insegnante che porta con sé le ferite del proprio passato, L’ora libera affronta il tema del libero arbitrio, interrogandosi sulla possibilità di scegliere chi essere anche di fronte a situazioni che sfuggono al nostro controllo. Un racconto che utilizza l’ora di religione come spazio di confronto, ascolto e crescita.

Per Gabriel Montesi, il film è stato innanzitutto un’occasione per ripensare alla propria esperienza scolastica. «Il titolo mi ha fatto riflettere su quello che è l’ora di religione. Quando andavo a scuola era un’ora che non si capiva bene: non avevamo un professore di riferimento che ci facesse comprendere davvero quale fosse il suo significato. Leggendo la sceneggiatura ho sentito che era una storia importante da raccontare, proprio per indagare a fondo questo ruolo». L’attore sottolinea soprattutto la possibilità di mettere in relazione due mondi, quello degli adulti e quello degli adolescenti: «La forza di questa storia è nello sguardo che il professore rivolge ai ragazzi, ma anche in quello che i ragazzi rivolgono a lui. C’è un confronto generazionale tra maestro e allievi, ma anche tra soggettività diverse che si interrogano sulla realtà di oggi».

Un confronto che non pretende di offrire risposte preconfezionate, neppure sulle questioni più profonde. «Il mio spirito critico mi ha sempre fatto sentire vicino a questo personaggio e mi ha aiutato a indagare la spiritualità e i dubbi che le sono legati. È l’eterno dilemma: essere o non essere, per Shakespeare; per noi, in qualche modo, credere o non credere?», racconta Montesi.

Gabriel Montesi sul set del corto "L'ora libera"

Anche per Samuele Carrino, sedicenne, attualmente in tour con il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa, prodotto dal Teatro Sistina con la regia di Massimo Romeo Piparo, l’ora di religione può essere molto più di una lezione tradizionale. «È un’ottima occasione per comunicare, avere un dialogo diretto con i ragazzi e con i giovani. Non è per forza quell’ora in cui si apre la Bibbia. È uno spazio in cui i ragazzi possono sfogarsi, aprirsi, parlare delle proprie problematiche. Un’ora che ti apre tante strade».

Il personaggio di Filippo, in particolare, lo ha messo a confronto con un dolore difficile da esprimere. «La rabbia nasce da quello che sta provando. È un ragazzo che ha così tanto dolore da trasformarlo in rabbia, ma non la riversa sugli altri: se la tiene tutta dentro. Attraverso il professore vede una porta, una via d’uscita, e trova forse una figura che è anche un po’ paterna».

Il cortometraggio è stato girato durante una settimana libera dalle riprese del film televisivo su Carlo Acutis, boom di ascolti su Canale 5. Carrino sorride ricordando quell’esperienza: «Anche Acutis è stato un bellissimo progetto, molto diverso da questo cortometraggio. C’è stato un bel riscontro anche personale da parte del pubblico: tantissimi ragazzi hanno visto il film, e questa è stata una cosa bellissima».

L’idea de L’ora libera nasce da una proposta dei produttori, racconta il regista Alessandro Celli, che aveva già lavorato sulle tematiche adolescenziali anche con Carrino nella serie Riv4li di Netflix. «Avevo voglia di confrontarmi con un tema diverso: il libero arbitrio e un certo tipo di spiritualità, molto terrena, applicata alla vita pratica di tutti i giorni. Da quel concept è arrivato il soggetto di Manlio Castagna, sul quale abbiamo dialogato e lavorato anche man mano che si sono aggiunti gli attori, insieme ai veri studenti che interpretano i compagni di classe di Filippo». E sulle possibilità di sviluppare la storia in un formato più ampio, Celli non nasconde l’entusiasmo: «Sarebbe bello».

Il messaggio, però, va oltre la vicenda raccontata sullo schermo. Carrino, che attraverso i suoi ruoli incontra spesso un pubblico di coetanei, individua una difficoltà diffusa tra i ragazzi: «In questo momento c’è il problema di nascondersi dietro delle maschere, di alzare dei muri e non aprire il proprio cuore. Il messaggio è proprio quello di farsi vedere per come si è, stare attenti soprattutto ai social, che possono diventare un’arma, e non giudicare mai il dolore dell’altro».