Anche nella giornata di sabato 14 novembre si sono svolte in Italia diverse proteste di studenti e giovani con al centro i temi del carovita, dei tagli all’istruzione e delle spese militari. In diverse città si sono avute alcune decine di perquisizioni preventive e c'è stata oggi una giornata di mobilitazione nazionale ed europea per l’istruzione, la sua qualità ed i relativi finanziamenti. Continua quindi la mobilitazione studentesca e giovanile che da metà settembre sta scandendo la ripresa autunnale di questo 2026: dai fatti di Parigi e di altre città della Francia per la scuola e il caro vita, a quelli di Madrid per l’emergenza casa, a quelli di Milano, e poi di molte altre città italiane, contro il Decreto scuola, il caro affitti e il caro vita.

Ma mentre hanno fatto scalpore e hanno suscitato dure reazioni gli atti di violenza che hanno accompagnato alcune delle prime manifestazioni, ora l’interesse generale sembra essersi spento, anche a seguito dell’interferenza di altre emergenze, come quelle scatenate dagli allarmi bomba, che hanno contribuito a spostare l’attenzione. Eppure i motivi delle proteste e i problemi sottesi sono ancora vivi e presenti. E lo è soprattutto il disagio giovanile, segnale drammatico della crescita delle disuguaglianze intergenerazionali e sociali, con il 13% dei minori in povertà assoluta, il 40% degli under 25 con lavori temporanei e atipici e le migliaia di giovani che lasciano il Paese. Ambedue le questioni rimandano alla necessità di guardare alle cause più profonde e di considerare il rapporto tra giovani e forme di partecipazione democratica.

La galassia di chi ha scatenato la protesta è davvero variegata. Ne fanno parte laureati senza prospettive di giusto livello, figli della classe media impoverita, giovani emarginati, drop-out scolastici, seconde generazioni di immigrati con crisi di identità e integrazione, giovani isolati e soli, e anche, marginalmente, minorenni che cercano sfogo nell’aggressione. Ma esiste un substrato comune a tutte le migliaia di giovani europei e italiani che stanno protestando, che è quello della crisi della democrazia a causa di povertà e disuguaglianze, guerre, minacce climatiche e ambientali, rischi tecnologici, e soprattutto a causa della debolezza della rappresentanza e del venir meno della fiducia. Rispetto a tutto ciò i giovani che scendono in piazza chiedono un cambio di prospettiva e un’attenzione diversa ai fattori profondi della crisi. Risposte che guardino solo all’ordine pubblico e al contenimento della violenza, da un lato, e ad interventi economici di debole impatto, dall’altro lato, non sono né sufficienti né adeguate. Quello che i giovani contestano in prima battuta è la mancanza di spazi di partecipazione attiva e la debolezza del modello di democrazia rappresentativa. Come ha detto il presidente Mattarella, bisogna evitare di guardare i giovani con «indifferenza o, peggio, meschina sottovalutazione». Quella dei giovani è una “grande questione sociale”, che chiama in causa le istituzioni e l’intera società. E come si dice nel Manifesto che ha circolato in forma anonima non basta «che la piazza sia solo protesta» e si vuole che sia anche «discussione, dibattito, crescita politica», con l’obiettivo di una «maturazione collettiva», si desidera «prendere in mano il futuro», e «costruire un altro tavolo, tutti insieme, dal basso». È il grande tema della partecipazione democratica e della democrazia deliberativa, che nel caso dei giovani rimanda alle questioni della fiducia tra giovani, istituzioni e adulti, del valore del discorso pubblico e della partecipazione civica dal basso. Tre strumenti si impongono come fondamentali: la valorizzazione della partecipazione giovanile nell’associazionismo e nel volontariato, la governance anticipatoria e la valorizzazione dei giovani nelle dinamiche di voto e rappresentanza. Su questo ultimo aspetto non occorre aggiungere nulla a quanto trattato su queste pagine il 28 ottobre sul voto fiduciario e sul voto da pesare.

Rispetto alla partecipazione, si tiene troppo poco conto dell’impegno di molti giovani nel volontariato e nell’associazionismo. Secondo il recente rapporto Inps sul Terzo Settore, su 855.887 dipendenti, pari al 4,5% degli occupati privati in Italia, quasi 1 su 3 sono sotto i 34 anni (più di 250 mila). L’Istat a sua volta ci dice che su 4,7 milioni gli italiani che svolgono attività di volontariato (il 9,1% della popolazione), i giovani tra 15 e 24 anni sono tra 400mila e 500mila (su 5,8 milioni di ragazzi). Un dato che ha registrato un calo negli ultimi 10 anni, e sul quale andrebbe fatta chiarezza con indagini specifiche, per capire se sia legato a una riduzione effettiva della sensibilità o piuttosto, come ipotizzato da Istat, a uno spostamento verso altre forme di impegno, come gli scambi online su temi sociali e politici, rispetto ai quali i giovani tra 18 e 24 anni sono particolarmente attivi. Sempre secondo l’Istat gli adolescenti tra 14 e 17 anni che svolgono attività gratuite in associazionismo sono in continua crescita, con l’ultimo dato del 6,8% del totale di quella fascia di età, pari a circa 140 mila ragazzi e ragazze. Questa importante leva di partecipazione andrebbe rafforzata e sostenuta.

Per quanto riguarda la governance anticipatoria, vanno moltiplicate le esperienze come quella portata avanti da ASviS e da Ecosistemafuturo. Sottoscrivendo il Patto sul Futuro dell’Onu del 2024, e contando sulla collaborazione attiva di ampie rappresentanze del mondo giovanile e delle amministrazioni locali, si è dato vita al primo esperimento concreto di democrazia deliberativa giovanile su scala nazionale, con la creazione di una Assemblea Nazionale sul Futuro, fortemente sovrarappresentata da giovani sotto i 35 anni, e di una Costituente, organo tecnico-consultivo incaricato di definire l’agenda dei lavori dell’assemblea e composto da 40 giovani e 12 mentor adulti. La presentazione dei primi risultati di questo avverrà il prossimo anno a Parma, e in questi mesi si stanno svolgendo in tutta Italia decine di “Piazze sul Futuro”, momenti pubblici di confronto e partecipazione giovanile e si sta cercando accelerare l’iter di applicazione della norma sulla Valutazione di Impatto Generazionale, varata nel 2025.