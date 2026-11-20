Richiamate quel ministro un po’ miope (Tremonti) che tempo fa, con discreto spregio, proclamò: «Con la cultura non si mangia». Prendetelo e accompagnatelo a Piacenza nella bottega-redazione delle Officine Gutenberg. Qui, troverebbe i segni tangibili di trent’anni di attività culturali, per lo più spesi nel settore dell’editoria che parlano di passione e di famiglie che, non solo hanno continuato a mangiare a tavola e a sfamare i loro desideri, ma hanno anche visto crescere e rinascere, spesso, quei figli nati con disabilità che probabilmente senza l’appoggio delle Officine Gutenberg non avrebbero mai trovato il loro posto nel mondo. Questo è anche il posto delle favole, che vengono stampate e rilegate direttamente dalle mani di Cinzia e Alice, quest’ultima nata con la sindrome di Down, e dai loro colleghi che, con pazienza certosina, vanno poi a confezionare le brochure, le locandine pubblicitarie e soprattutto i preziosi e interessanti volumi delle varie collane, “Instant Book”, “i Pescegatti”, le “Guide di PiacenzaSera”, “gli Elefanti” e “le Salamandre”, che compongono il ricco catalogo delle edizioni delle Officine Gutenberg. «La cooperativa sociale Eredi Gutenberg nasce nel 1996 con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo, nel settore della stampa digitale e tipografica, di soggetti svantaggiati, e più tardi si trasforma in Officine Gutenberg inglobando Codex10 e ampliando i suoi orizzonti», spiega il direttore editoriale Giovanni Battista Menzani, sessantottino, di nascita, architetto di scuola zeviana, rocker e blogger, nonché scrittore che ha esordito nel 2013 con la raccolta di racconti L’odore della plastica bruciata (LiberAria) e di recente ha pubblicato A Liverpool con i Beatles (per i Passaggi di dogana di Giulio Perrone).

Cinzia, una delle dipendenti di Officine Gutenberg

È lui che ci apre le porte delle Officine Gutenberg, spazio-laboratorio attiguo al tribunale di Piacenza e alla magnifica chiesa sconsacrata di San Lorenzo. Siamo nel cuore storico della città in cui sorge questo pensatoio di manufatti attivo cinque giorni su sette, in cui, con il supporto di educatori e di personale tecnico qualificato lavorano i sei ragazzi con disabilità, regolarmente assunti dalla cooperativa Officine Gutenberg. «Gli orari di lavoro? Sono calibrati sulla base delle loro abilità e la relativa capacità di concentrazione – continua Menzani –. La richiesta per potere lavorare con noi è tale che in collaborazione con il Comune e la Asl di Piacenza abbiamo attivato dei tirocini per formare altri ragazzi con spettro di autismo o con disabilità cognitive». Una fucina di attività nella catena di lavorazione che va dal taglio della carta all’imballaggio, fino alla vendita online dei libri «ma nel caso che il cliente risieda vicino alla nostra sede, i nostri ragazzi glielo recapitano a casa con tanto di bigliettino di ringraziamento: grazie per aver scelto Officine Gutenberg – spiega Menzani -. Da anni ci occupiamo della gestione di biblioteche, attualmente sono sette nel territorio piacentino e in città siamo presenti in due centri di aggregazione giovanile. La Fondazione Banca di Piacenza e Vigevano poi ci sostiene in quello che attualmente è forse il nostro progetto più bizzarro, nato da un’idea di mio fratello Paolo: il “Pollaio Sociale”, ovvero 49 galline, rigorosamente di razza livornese, curate dai nostri ragazzi che le nutrono con il pastone e settimanalmente vanno lì per vivere un pomeriggio con gli animali a stretto contatto con la natura. Anch’io – sorride – ho adottato la mia gallina personale e vado puntualmente al Pollaio Sociale a ritirare le uova che mi spettano».

Una grande e gustosa frittata sociale queste Officine Gutenberg che finiscono anche in tavola con le “Tovagliette delle buone notizie”. «A portarle nei ristoranti e le trattorie di Piacenza sono sempre i nostri ragazzi. I clienti mentre aspettano il piatto ordinato con il QR code hanno accesso agli articoli delle nostre buone notizie», spiega Paola Pinotti, direttrice del quotidiano online PiacenzaSera . L’organo di informazione all’interno della cooperativa che è diventata la voce più seguita della città. Merito della Pinotti e del collega, il presidente della cooperativa sociale, Mauro Ferri. Entrambi sono ex giornalisti della Libertà che, nel 2007, hanno iniziato questa avventura quando la cooperativa si chiamava Codex 10. «A PiacenzaSera non si fa volontariato, siamo tutti inquadrati come lavoratori. Questo vale per Micaela che per la sua disabilità lavora come giornalista da remoto. E poi c’è lui – Ferri indica un ragazzo fisso nella sua postazione -, Stefano, che da un po’ segue il meteo e le sue previsioni sul web stanno diventando virali». Stefano sorride divertito e con orgoglio spiega il segreto del suo successo personale e il metodo che adotta: «Consulto tanti canali specializzati in meteorologia, poi metto assieme i dati e faccio le mie previsioni che, dicono, sono molto lette e apprezzate su PiacenzaSera . Nelle ultime settimane sono arrivato a 30mila contatti».

Da sinistra, lo scrittore Mattia Stella, il direttore editoriale di Officine Gutenberg Giovanni Battista Menzani e Alessandra Saltarelli, editing di Low Edizioni

Cresce l’attenzione intorno alle Officine Gutenberg soprattutto sul versante editoria. Dopo il primo libro pubblicato, nel 2012, Povero Piace , di Giacomo Spotti, un instant book dedicato al fallimento del Piacenza Calcio, al Salone del Libro di Torino è stata presentata la nuova etichetta, Low Edizioni, nata nell’ottobre 2023. «Come Officine Gutenberg pubblichiamo 20 titoli l’anno e ora con Low se ne aggiungono altri 10-12. Fare libri è semplice, farli bene è molto più difficile e per questo prima di arrivare a stampare sottoponiamo i testi a ben due correzioni di bozze e poi un editing quanto mai accurato», puntualizza il direttore Menzani. L’editing è anche affidato all’altra anima di Low, lo scrittore piacentino Gabriele Dadati. «Con Giovanni Battista abbiamo curato il “Festival della Nebbia” e organizziamo incontri con scrittori. Assieme ad altri dodici autori di Piacenza ci siamo divertiti a scrivere il Dizionario Biografico Fantastico dei Piacentini illustri , ritratti di personaggi verosimili ma non realmente esistiti, frutto di leggende popolari locali, tipo l’oste del ristorante La Dieta di Roncaglia dove non ti danno nulla da mangiare. L’anno dopo abbiamo fatto il bis con i Luoghi fantastici . Nel 2023 abbiamo inaugurato le edizioni Low che hanno come obiettivo quello di scovare e pubblicare storie marginali ma di forte impatto storico e sociale, come Un anno sottoterra di Andrea Mattei e Daniela Palumbo che raccontano la vicenda di umana resistenza del minatore sardo Giampiero Pinna che per un anno intero, per protesta, è rimasto nelle viscere della miniera di Monteponi». Quasi un best seller con cui Low si è fatta conoscere e apprezzare anche in Sardegna, ma poi ci sono altri titoli gustosi come l’enciclopedico Black Beauty. Storie di musica nera di Nicola Gaeta, gli scritti resistenziali di Giorgio Caproni ( Il labirinto ) e la raccolta di racconti, curati da Menzani e Dadati, omaggio a Stefano Benni, Storie da Bar Sport.

Ma in un Paese dove non si legge più, pubblicare libri e un quotidiano online, anche se il più letto dai piacentini, può far gridare alla follia. Infatti – sorride Menzani – lo storico psichiatra Vittorino Andreoli si è innamorato del nostro progetto sociale ed editoriale e rinunciando ancora una volta ai diritti d’autore, che devolverà a Officine Gutenberg, ha voluto che pubblicassimo anche la sua autobiografia La mia vita tra i matti (esce a fine mese). In passato abbiamo raccolto anche le storie dai pazienti dell’ospedale psichiatrico attivi con la trasmissione “Radio Shock”: i pazienti diventavano speaker e giornalisti improvvisati che intervistavano personaggi famosi facendo domande davvero choc. Tipo? All’ex premier Matteo Renzi chiesero: «Scusi ma lei che lavoro fa nella vita?». Mentre il leggendario portiere azzurro campione del mondo dell'82, Dino Zoff, rimase spiazzato alla domanda: «Ma tu quando giocavi non segnavi mai?». Ministro stia sereno, con la cultura si mangia e si vive anche meglio.