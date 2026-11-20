«Portami via Padre. Non lasciare che soffra così tanto. Ti prego. Basta». Quando Reinaldo Dennes ha sussurrato queste parole, era già trascorsa più di mezz’ora dal primo intento di iniettargli la dose letale di pentobarbital. E' dovuta passarne un’altra perché il condannato potesse essere dichiarato ufficialmente morto dalle autorità del penitenziario di Huntsville, in Texas. In totale, l’esecuzione numero trentanove perpetrata negli Usa è durata sessantatré minuti a causa della difficoltà dei funzionari della prigione di trovare una vena adatta. Dopo una sfilza di prove, l'hanno individuata nel piede sinistro e sotto il collo. Nel frattempo, il detenuto 70enne, di origine cubana, aveva gridato varie volte per poi cominciare a contorcersi fra rantoli profondi. Alla fine, quando il veleno è entrato in circolo, dopo un ultimo fremito, ha esalato dodici respiri sempre più impercettibili, prima di spegnersi e restare immobile. «Niente di anormale. Il processo si è svolto senza errori», ha replicato Amanda Hernández, portavoce del dipartimento di Giustizia del Texas. Al contrario – ha aggiunto -, Dennes avrebbe «esagerato il dolore avvertito».

A due mesi dal caso di Christa Pike in Tennesse, devastata ma non uccisa da un’iniezione letale, la nuova vicenda ha riacceso il dibattito sulla crudeltà delle condanne capitali negli Usa. Già allora, l’ufficio del segretario generale Onu aveva denunciato «la prolungata sofferenza» a cui la donna era stata sottoposta. Ora Attivisti e difensori dei diritti umani gridano alla barbarie mentre la maggioranza degli statunitensi, in base alle rilevazioni, si dice contraria al boia. Eppure, il fenomeno è in crescita dal ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, il quale, nel primo giorno di mandato, ha abolito la moratoria alle esecuzioni federali varata da Joe Biden. Nel 2025, sono state messe a morte 47 persone, quasi il doppio rispetto al 2024. Negli ultimi ventidue mesi, le esecuzioni – 86 finora – hanno oltrepassato il totale – 78 – dei quattro anni della precedente Amministrazione. Solo ieri ne sono avvenute due. Dopo Dennes è toccato a Thomas Mitchell Overton, il ventesimo prigioniero messo a morte in Florida.

Dennes era stato condannato per l’omicidio di Janos Szucs, un commerciante di diamanti, colpito da una raffica di proiettili nel proprio ufficio a Houston il 24 gennaio 1996. Determinante la testimonianza della guardia giurata David Copeland, ferita nell’aggressione, che aveva identificato l’allora disegnatore di gioielli 40enne, entrato con un escamotage nello studio della vittima per rubare le pietre preziose da 3,6 milioni di dollari chiuse nella cassaforte. Il fratello, Jose Albert Dennes, accusato di complicità, si era dichiarato colpevole e aveva ricevuto un verdetto di 45 anni di carcere. Nel 2019, era stato rilasciato con la condizionale. Reinaldo, invece, era rimasto nel braccio della morte per trent’anni. Terminati ieri. Con un’implorazione dolente: «Basta».