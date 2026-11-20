Lo strano caso del corteggiamento di Trump a Kim (e del loro mancato incontro)
di Luca Miele
Il tycoon continua a ventilare la possibilità di un faccia a faccia con il leader nordcoreano. Che però non ha interesse a riallacciare il dialogo con gli Usa
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November 20, 2026
Una pagina bianca “tormenta” l’agenda del presidente Usa Donald Trump. E quello spazio vuoto ha un nome e cognome: Kim Jong-un. L’inquilino della Casa Bianca non smette di evocarlo. Ad agosto aveva annunciato come imminente un faccia a faccia con il leader nordcoreano. Niente da fare. Alla vigilia del trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin in Cina aveva ventilato la possibilità di incontrarlo. Un buco nell’acqua. Durante il viaggio di ritorno da Shenzhen sembrava addirittura che l’Air Force One potesse virare verso Pyongyang. Cosa poi non accaduta. Il tour asiatico di Trump si è così concluso senza il tanto agognato summit. “Troppi impegni”, si è giustificato il tycoon a bordo dell'aereo presidenziale di ritorno a Washington. Trump, però, non demorde: “Quell'incontro prima o poi si farà”. Insomma, se non è un vero corteggiamento, gli si avvicina molto. Eppure, mai come oggi i due leader sembrano distanti. E la possibilità di un vertice appare lontana.
Uno smacco per l’amministrazione Usa. Che proprio a Shenzhen ha formalizzato l’urgenza di porre dei limiti alla proliferazione nucleare e che è impegnata in una guerra contro l’Iran motivata (almeno nominalmente) dalla volontà di impedire che Teheran si doti dell’arma nucleare. Un percorso invece ampiamente imboccato da Kim. Secondo le stime pubblicate nel luglio 2026 dal centro studi specializzato 38 North, “la Corea del Nord possiede tra le 60 e le 100 testate nucleari assemblate e continua ad aumentare rapidamente la produzione di materiale fissile. Le attuali valutazioni open-source indicano che la Corea del Nord ha la capacità di produrre uranio altamente arricchito e plutonio sufficienti per circa 7-18 armi nucleari aggiuntive all'anno, a seconda della progettazione delle armi e dell'allocazione del materiale fissile. Se le attuali tendenze di produzione continueranno, l'arsenale nucleare della Corea del Nord potrebbe crescere sostanzialmente entro il 2035”.
Non solo. Il diniego di Kim rappresenta una sconfitta per Trump che da sempre accorda ampio spazio alla politica dei rapporti personali con gli altri leader mondiali. Una relazione che sembrava funzionare anche con Kim. Durante il primo mandato di Trump, i due leader si sono incontrati a Singapore nel giugno 2018, seguiti da un secondo incontro ad Hanoi, in Vietnam, nel febbraio 2019. Hanno inoltre avuto un incontro non programmato nella zona demilitarizzata che divide le due Coree nel giugno 2019, mentre il presidente statunitense era in visita in Corea del Sud. Poi più niente. Il riavvicinamento è naufragato senza che producesse alcun accordo.
A sette anni di distanza, la posta in gioco è più alta: la Corea del Nord ha ampliato il proprio arsenale nucleare e missilistico. E, come scrive il Korea Economic Institute of America, il leader nordcoreano “si trova in una posizione geopolitica di gran lunga più vantaggiosa rispetto al 2019, anno del loro ultimo incontro, e non ha bisogno di un riavvicinamento con gli Stati Uniti per raggiungere i propri obiettivi. Kim si è pienamente inserito nella guerra in Ucraina, sostenendo la macchina bellica di Putin e potenziando il suo programma nucleare con l'aiuto della Russia. Grazie ai furti di criptovalute e alle truffe legate al lavoro da remoto nel settore IT, i criminali informatici nordcoreani continuano a generare ingenti profitti per il regime”. Pyongyang si è mossa abilmente per rinforzare i suoi legami sia con Mosca che con Pechino, “giocando” i due Paesi uno contro l’altro. Il risultato è che la Corea del Nord oggi “riceve sostegno economico e militare dalla Russia in cambio del suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina, mentre espande la cooperazione economica con la Cina".
La sensazione è che Trump dovrà aspettare. A lungo.
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