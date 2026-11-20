Una pagina bianca “tormenta” l’agenda del presidente Usa Donald Trump. E quello spazio vuoto ha un nome e cognome: Kim Jong-un. L’inquilino della Casa Bianca non smette di evocarlo. Ad agosto aveva annunciato come imminente un faccia a faccia con il leader nordcoreano. Niente da fare. Alla vigilia del trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin in Cina aveva ventilato la possibilità di incontrarlo. Un buco nell’acqua. Durante il viaggio di ritorno da Shenzhen sembrava addirittura che l’Air Force One potesse virare verso Pyongyang. Cosa poi non accaduta. Il tour asiatico di Trump si è così concluso senza il tanto agognato summit. “Troppi impegni”, si è giustificato il tycoon a bordo dell'aereo presidenziale di ritorno a Washington. Trump, però, non demorde: “Quell'incontro prima o poi si farà”. Insomma, se non è un vero corteggiamento, gli si avvicina molto. Eppure, mai come oggi i due leader sembrano distanti. E la possibilità di un vertice appare lontana.

38 North, “la Corea del Nord possiede Uno smacco per l’amministrazione Usa. Che proprio a Shenzhen ha formalizzato l’urgenza di porre dei limiti alla proliferazione nucleare e che è impegnata in una guerra contro l’Iran motivata (almeno nominalmente) dalla volontà di impedire che Teheran si doti dell’arma nucleare. Un percorso invece ampiamente imboccato da Kim. Secondo le stime pubblicate nel luglio 2026 dal centro studi specializzato, “la Corea del Nord possiede tra le 60 e le 100 testate nucleari assemblate e continua ad aumentare rapidamente la produzione di materiale fissile . Le attuali valutazioni open-source indicano che la Corea del Nord ha la capacità di produrre uranio altamente arricchito e plutonio sufficienti per circa 7-18 armi nucleari aggiuntive all'anno, a seconda della progettazione delle armi e dell'allocazione del materiale fissile. Se le attuali tendenze di produzione continueranno, l'arsenale nucleare della Corea del Nord potrebbe crescere sostanzialmente entro il 2035”.

La sensazione è che Trump dovrà aspettare. A lungo.