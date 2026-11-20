Che cosa può offrire la teologia al futuro? E perché studiarla oggi, «quando tanti sembrano pensare che essa non possa offrire più granché»? Da queste domande è partito il cardinale José Tolentino de Mendonça nella prolusione tenuta giovedì 19 novembre nel pomeriggio nella Basilica pontificia di San Nicola, a Bari, davanti a trecento persone tra docenti e studenti della Facoltà Teologica Pugliese e degli Istituti superiori di Scienze religiose metropolitani di Puglia, vescovi, autorità civili e militari, per inaugurare il ventiduesimo anno accademico. «Qui il luogo da cui si pensa fa parte di ciò che si pensa. Il contesto non è mai una cornice esterna al pensiero teologico, ma una delle sue condizioni di possibilità», ha esordito il prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Ad aprire la cerimonia è stato l’arcivescovo di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano, Gran Cancelliere della Facoltà, che ha posto una domanda rivolta anche a chi non studia teologia: «Quale umanità stiamo costruendo?». E sull’intelligenza artificiale: «Le tecnologie moltiplicano i mezzi ma non possono indicarci da sole i fini».

Il preside Vito Mignozzi ha indicato i punti di forza di una Facoltà dal «volto rinnovato», dopo l’udienza con Leone XIV e il nuovo Statuto: una ristrutturazione interna, il Centro di studi ecumenici e interreligiosi nel Mediterraneo, l’ingresso nella Rete Teologica Mediterranea, una Terza Missione che apre sempre più la teologia a destinatari diversi. Ne sono segno i progetti di ricerca, i corsi di aggiornamento, la rivista Apulia Theologica, la Collana Theologica e il podcast Theo-Talk, perché la teologia diventi «parola accessibile e condivisa».

La teologia, ha spiegato Tolentino, è stata, dalla modernità in poi, via via depotenziata, fino alla forma più sottile: l’indifferenza. Per ritrovare «la potenza del futuro» serve il cambio di paradigma avviato dal Vaticano II e chiesto con forza dagli ultimi papi, soprattutto da Francesco con Ad theologiam promovendam: leggere il Vangelo «nelle condizioni in cui uomini e donne vivono». È la via della teologia contestuale: la vita ha sempre più qualcosa da dire alla teologia. Lo mostrano i tanti adulti, medici, ingegneri, insegnanti, che arrivano agli studi nel «pomeriggio della vita» e portano nelle aule «la carne della storia»: chiedono una teologia che «si lascia interrogare dalla vita reale» e riceve tanto quanto offre.

La contestualità e un mondo sempre più “plastico” offrono alla teologia nuove opportunità, ma chiedono anche un metodo nuovo per affrontare le questioni emergenti. Anzitutto, ciò che solo la teologia può dare alle domande di oggi, e che le macchine non sanno fare: «interpretare testi e persone, discernere il bene, accompagnare il dolore, porre la domanda sul senso». Poi, uscire dal recinto: «una teologia chiusa forma specialisti incapaci di dialogare», una teologia inter e transdisciplinare forma persone «capaci di attraversare i confini tra i saperi, di tradurre, di fare da ponte». Si moltiplicano i luoghi in cui essa serve: scuola, sanità e bioetica, migrazioni, beni culturali, comunicazione, consulenza etica alle imprese tecnologiche. Di qui l’invito a essere «più arcipelago che isola», con laboratori aperti alla città. Bari, con Università, Politecnico e Facoltà Teologica, «ha tutte le condizioni per diventare un laboratorio di questo tipo».

Celebrare il Dies academicus, così, non è stata una formalità ma il rilancio di priorità che interrogano la vita della Facoltà e la sua offerta formativa: il dialogo con gli altri saperi, l’apertura agli adulti, l’alleanza con il territorio. Per rendere la formazione teologica «un investimento per il futuro, come ha concluso il cardinale evocando i discepoli di Emmaus, «con rinnovata fiducia».