Il vertice tra Xi, Trump e Putin si è concluso con una "dichiarazione per la pace" generica e senza impegni precisi

Xi Jinping al centro. Donald Trump seduto alla sua sinistra. Vladimir Putin alla sua destra. Se c’è una prima, immediata, chiave di lettura del vertice trilaterale, che si è tenuto a Shenzhen, è raccolta nella foto che ha immortalato i tre leader a Kylin Villa. L’attenta coreografia diplomatica cinese rispondeva a un unico obiettivo: comunicare visivamente il nuovo assetto geopolitico, con l’Impero di mezzo” restituito finalmente (per i cinesi) alla sua centralità.

L’attenta coreografia diplomatica cinese rispondeva a un unico obiettivo: comunicare visivamente il nuovo assetto geopolitico, con l’Impero di mezzo restituito finalmente (per i cinesi) alla sua centralità. In ossequio al principio secondo il quale, come ha scritto il Guardian, «lo spettacolo è davvero la sostanza». Da questo centro, è stata irradiata una “dichiarazione per la pace” nella quale le tre potenze hanno condensato i “risultati” del vertice, durato 81 minuti, 31 in più di quanti erano stati pronosticati alla vigilia.

Come riportato dalla Reuters, «nella dichiarazione congiunta, i tre leader si sono impegnati ad affrontare il tema della riduzione dei rischi nucleari, a promuovere una riforma delle Nazioni Unite, ad aumentare le forniture di prodotti petroliferi raffinati per tutti i Paesi e a sostenere l’immunità di cui godono i funzionari statali nei tribunali internazionali». Il responso degli analisti è unanime: siamo davanti a dichiarazioni d’intenti dalle maglie molto ampie, frutto di un lavorio di cesello per accordare le diverse voci dei tre “attori in campo”. Come ha sottolineato la Ap, «resta da vedere se questo incontro segnerà una svolta nella storia mondiale o se si trasformerà in una semplice occasione per scattare foto e poi dimenticarla. Gli accordi sono modesti, ma la retorica non lo è affatto».

Un passo «storico»

La retorica appunto. Che non è mancata. Più sobrio il padrone di casa: «La storia ci insegna che quando le grandi potenze sono in pace, il mondo è al sicuro; quando le grandi potenze si scontrano, il mondo è nel caos», ha affermato Xi all’inizio dei colloqui. Meno contenuto l’ospite americano: «Stiamo davvero facendo la storia. Gli Stati Uniti, la Russia e la Cina si trovano in una posizione unica per discutere su come ridurre il numero di armi nucleari sulla Terra e anche per diminuire il rischio che tali armi vengano utilizzate», sono le parole di Trump. E Putin ha definito il trilaterale di Shenzhen «una pagina di storia della diplomazia».

Punti con il bilancino

Ciascuno dei tre leader è sbarcato a Shenzhen con visioni, priorità e debolezze diverse. Al presidente Usa premevano prima di tutto due “dossier”: quello nucleare e quello iraniano. È stato “accon_tentato” da due punti della dichiarazione. Il secondo attraverso il quale i tre Paesi hanno manifestato la volontà «di aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutte le nazioni». Mentre nel quarto punto «i tre capi di Stato hanno riaffermato che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. I tre Paesi avvieranno un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari». Una partita, peraltro, quella sul nucleare sulla quale Pechino ha poco interesse a scommettere, avendo un arsenale in rapida crescita ma abissalmente inferiore rispetto a quello di Usa e Russia.

Il punto più “perentorio” è un avvertimento alla Corte penale internazionale e altri organismi simili affinché «non abusino della propria giurisdizione». L'immunità per i funzionari statali viene definita «di fondamentale importanza». La Corte penale internazionale dell’Aia ha emesso mandati di arresto per Putin e altri cinque funzionari russi. Più in particolare, lo “zar” e la commissaria russa per i diritti dei minori, Maria Lvova-Belova, sono accusati di deportazione e trasferimento illegali di bambini ucraini, mentre gli altri mandati di arresto riguardano presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi durante l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. Putin non ha aperto spiragli sulla situazione in Ucraina: «Ho discusso con il Consiglio di sicurezza russo la possibilità di un cessate il fuoco con l’Ucraina in alcuni ambiti ma dopo gli attacchi al ponte di Crimea non ci saranno trattative», ha tagliato corto.

Pechino pigliatutto?

Secondo la Cnn, Xi Jinping è riuscito a presentare se stesso – e la Cina – «come una potenza diplomatica, nonostante i problemi economici che lo affliggono in patria». Non solo Pechino ha schivato quelle che considerava trappole: un negoziato nucleare stringente, una risoluzione altrettanto stringente sulla guerra in Ucraina. Si tratta, probabilmente, della vittoria più grande ottenuta dalla Cina in casa: mantenersi le mani libere.