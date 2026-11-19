Venezia celebra la Madonna della Salute, rinnovando l’antico voto che si ripete da oltre tre secoli per la liberazione della peste che tra il 1630 e il 1631 decimò la popolazione spingendo il doge dell’epoca, Nicolò Contarini, a promettere che avrebbe fatto erigere una chiesa se il morbo, per cui veniva elevata preghiera di guarigione, fosse stato debellato.

Oggi pomeriggio, giovedì 19 novembre, è stato inaugurato il ponte votivo sul Canal Grande, tra Santa Maria del Giglio e riva San Gregorio, alla presenza del patriarca Francesco Moraglia, del sindaco di Venezia Simone Venturini e del prefetto Darco Pellos: «Era la peste, oggi ci sono mali non meno devastanti. Servono uomini capaci, che sappiano costruire progetti di pace», ha detto Moraglia al taglio del nastro.

Il patriarca Francesco Moraglia benedice il ponte votivo sul Canal Grande / foto Comune di Venezia

L’anno scorso sono stati 150mila i fedeli che hanno attraversato il ponte di barche per andare a pregare la Vergine e accenderle un cero. Dopodomani, sabato 21 novembre, il luogo di culto tanto caro ai veneziani, in quella che probabilmente è la festa dell’anno più sentita in città, rimarrà aperto ininterrottamente dalle 5.40 alle 22.20 per consentire l’accesso al maggior numero di pellegrini. Sono previste Messe praticamente a ogni ora: alle 10 è in programma la celebrazione solenne col patriarca Moraglia, alla presenza delle autorità civili e militari, del capitolo della Cattedrale di San Marco, delle congregazioni del clero veneziano, dei religiosi e dei rappresentanti delle scuole grandi e degli ordini cavallereschi. Il tema scelto per quest’anno è l'evangelizzazione. Domenica, poi, si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio dei giovani, quest’anno spostato al giorno dopo la ricorrenza rispetto alla tradizione della vigilia (visto lo sciopero generale e la coincidenza di calendario più favorevole). Partirà alle ore 18 da campo San Maurizio, guidato dal patriarca: l’ospite e testimone speciale sarà Nicola Camporiondo, missionario digitale che condivide via social esperienze e riflessioni

«Ci prepariamo a vivere la ricorrenza veneziana per eccellenza – ha detto il sindaco Venturini – in cui la fede si intreccia con i ricordi più intimi di ciascuno di noi. Sono momenti in cui ritroviamo noi stessi e il senso di appartenenza alla nostra comunità. È una devozione che attraversa i secoli, un filo invisibile che custodisce la memoria di chi ci ha preceduto e ci mostra la vita in tempi difficili».

C’è attesa per il messaggio che Moraglia rivolgerà a Venezia in occasione della sua omelia. La Basilica della Salute, progettata da Baldassare Longhena, fu consacrata il 21 novembre 1687, giorno da allora consacrato a una ricorrenza che porta persone d’ogni età in processione fin davanti all’immagine della Madonna Mesopanditissa, mediatrice di quella pace così tanto necessaria nel contesto geopolitico odierno. L’icona fu portata in città il 26 febbraio 1670 da Francesco Morosini, da Candia di Creta, al termine della guerra coi Turchi, e collocata al centro dell’altare maggiore della Basilica in questi giorni meta per decine di migliaia di fedeli.