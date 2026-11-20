La scuola del Patriarcato Latino, a Gaza City, accoglie mille alunni cristiani e musulmani. Il trauma della guerra e le condizioni in cui vivono le famiglie ostacolano l’apprendimento. «Voglio recuperare il mio diritto ad imparare». «Desidero che i conflitti finiscano, per tornare alla vita normale e progettare il mio futuro»

padre Gabriel Romanelli, mentre alcuni insegnanti prendono posto nelle postazioni preparate per l’occasione. Ci sono una piastra saj, con la sua cupola arroventata, e una macina a mano per la preparazione del cibo. E poi olio d’oliva, spezie come lo zaatar, formaggio e verdure. Le canzoni popolari palestinesi risuonano per tutto il cortile, trasformando lo spazio in un luogo d’incontro dove i bambini possono ritrovare il legame con il patrimonio culturale e le tradizioni popolari. Appena il bus si ferma davanti alla scuola del Patriarcato Latino di Gaza City , gli studenti cominciano a scendere, visibilmente eccitati, e si dirigono verso il cortile, decorato secondo lo stile tradizionale palestinese. La giornata è dedicata alla celebrazione del patrimonio culturale. Le ragazze vestono gli abiti ricamati della festa, i ragazzi le tuniche da cerimonia, portando nella scuola l’atmosfera delle usanze e delle tradizioni popolari palestinesi. Nel cortile, gli studenti si raccolgono intorno amentre alcuni insegnanti prendono posto nelle postazioni preparate per l’occasione. Ci sono una piastra saj, con la sua cupola arroventata, e una macina a mano per la preparazione del cibo. E poi olio d’oliva, spezie come lo zaatar, formaggio e verdure. Le canzoni popolari palestinesi risuonano per tutto il cortile, trasformando lo spazio in un luogo d’incontro dove i bambini possono ritrovare il legame con il patrimonio culturale e le tradizioni popolari.

La scuola, avviata nel 1974 e ospitata nell'attuale sede nel 1980, ha cominciato il suo primo anno scolastico dopo l'inizio della guerra nel 2024, con circa 200 studenti, prima di aprirsi gradualmente ad accogliere ragazzi e ragazze dai quartieri circostanti, fornendo loro uno spazio educativo sicuro. Dice padre Romanelli: “Siamo riusciti a salvare l’anno scolastico 2024-2025, completandolo con 462 studenti”. Appena le condizioni sono migliorate un po’, l’amministrazione scolastica ha utilizzato tutti gli ambienti disponibili nell’edificio, trasformando ogni angolo possibile in una classe. Ha anche affittato una grande casa perché potesse essere usata come asilo, portando il numero degli studenti beneficiari dei servizi scolastici a quasi 1.000.

La scuola accoglie sia studenti cristiani che musulmani, seguendo una tradizione educativa che ha avuto origine con la sua fondazione. Padre Gabriel spiega che la scuola vuole assicurarsi che ogni studente abbia l’opportunità di apprendere dalla propria religione. Sia gli studenti musulmani che quelli cristiani frequentano classi di studio tenute da insegnanti specializzati. “La filosofia della scuola è basata sul rispetto della religione di ogni studente. Ognuno ha il diritto di conoscere la propria fede e vivere la propria identità religiosa liberamente”, dice padre Romanelli. Il parroco aggiunge che questa diversità riflette il tessuto della società di palestinese, e sottolinea che i cristiani costituiscono una parte integrante della storia e della comunità palestinese.

Padre Romanelli, direttore della scuola, in una classe / Omar Ashtawi

La dignità umana e il rispetto per gli altri sono inoltre valori educativi fondamentali che la scuola cerca di trasmettere ai suoi studenti. Secondo padre Gabriel, “ogni essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio e possiede libertà, dignità e volontà. Pertanto, ogni persona gode di diritti che devono essere rispettati”. La scuola, continua il sacerdote, opera perché questi valori vengano instillati negli alunni e nelle famiglie, incoraggiandoli al rispetto delle differenze e al riconoscimento della dignità di ogni individuo, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente scolastico.

Il supporto psicologico e sociale svolge un ruolo essenziale nell’approccio pedagogico della scuola, cercando di fornire agli studenti un ambiente dove possano sentirsi sicuri e sviluppare un senso d’appartenenza, mentre coltivano la loro conoscenza. Jeries Darcy, il vice preside, spiega che alcuni studenti hanno cominciato a frequentare la scuola fin da piccoli, dopo aver trascorso i primi anni in contesti che li hanno privati di una vita scolastica normale. “Abbiamo cura dell’alunno come essere umano, prima di concentrarci sul suo percorso scolastico. La scuola non è un luogo dove lo studente viene obbligato a imparare, ma piuttosto un ambiente dove possa sentirsi sicuro, che percepisca come una seconda casa”, afferma Darcy.

Tenendo a mente questo approccio, la scuola ha incorporato gioco e attività interattive nel processo di apprendimento, organizzando attività che aiutano i ragazzi a rilasciare lo stress emozionale e a esprimere i sentimenti. “Cerchiamo di portare gioia nel percorso di crescita”, spiega Darcy, aggiungendo che l’istituto ha sviluppato programmi e attività che combinano apprendimento e supporto psicologico, senza dimenticare le sessioni di recupero condotte da specialisti in supporto agli alunni che hanno bisogno di una attenzione particolare. Il sostegno raggiunge anche le famiglie degli studenti. La scuola organizza regolarmente incontri con i genitori per discutere i bisogni dei ragazzi, siano essi legati al loro benessere psicologico, ai risultati scolastici o ai ritardi nell’apprendimento. Gestire la regressione formativa resta una delle sfide più importanti per gli insegnanti. Darcy spiega che l’istituto impiega test di valutazione per individuare il livello scolastico degli alunni, riuniti in gruppi omogenei per necessità e capacità, sviluppando al contempo piani per il monitoraggio dei loro progressi.

Mentre l’anno scolastico 2026-2027 va avanti, nella Striscia di Gaza l’istruzione si trova ancora ad affrontare difficoltà estreme. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), nel settembre 2026 circa 570.000 studenti risultavano iscritti a spazi temporanei di apprendimento, mentre si stima che 200.000 bambini fossero ancora esclusi da qualsiasi forma di istruzione strutturata. Inoltre, secondo i dati del settore dell’istruzione citati nell’aggiornamento pubblicato dall’ufficio il 4 novembre 2026, 526 delle 564 scuole necessitano di una ricostruzione completa o di importanti interventi di riabilitazione.

Raja al-Shawa, docente presso la scuola del Patriarcato, descrive l’insegnamento durante la guerra come un’esperienza estremamente difficile, che ha avuto un impatto sulla capacità di portare avanti il processo educativo sia negli insegnanti che negli studenti. Entrambi hanno dovuto affrontare sfide quotidiane, come la mancanza di materiale scolastico, i black-out e l’accesso limitato all’acqua, parallelamente alle tremende condizioni umanitarie cha hanno condizionato la capacità di concentrazione in classe. “Concentrazione, comprensione e apprendimento sono stati estremamente difficili. Perfino i docenti hanno faticato a portare a termine il proprio lavoro a causa della tensione e della paura determinate da quanto accadeva intorno”, dice al-Shawa.

La scuola del Patriarcato Latino di Gaza ha lavorato per continuare a fornire gli strumenti di base per il proseguo delle lezioni, incluse l’acqua pulita, l’illuminazione delle aule, il materiale scolastico e gli stipendi dei docenti. Al-Shawa racconta che si sono resi necessari metodi di insegnamento che tenessero in considerazione il benessere psicologico dei ragazzi. “Gli studenti vivevano in un costante stato di paura e ansia, per questo abbiamo dovuto impiegare grande cura e sensibilità, evitando qualsiasi metodo che potesse ferire i loro sentimenti o avere delle conseguenze sulla loro condizione psicologica”, sottolinea al-Shawa. I professori hanno adottato sistemi di trasmissione del sapere attivi, utilizzando colori, canzoni, giochi, rappresentazioni e l’interazione viva e diretta con gli alunni, per rendere le lezioni più interessanti e aiutare gli studenti a concentrarsi e capire. “Durante la guerra abbiamo fatto uno sforzo enorme per migliorare i nostri metodi e impiegare approcci educativi adatti alle necessità e alle abilità dei ragazzi”, aggiunge al-Shawa, sottolineando che la scuola comincia a registrare graduali progressi sia nell’apprendimento degli studenti sia nei loro risultati scolastici.

Fayez, uno studente, descrive i cambiamenti nella sua vita a scuola e le difficoltà che continua ad avere nel portare avanti la sua istruzione dopo il conflitto, rimarcando che le condizioni materiali della vita quotidiana condizionano direttamente le capacità di studio. Molte famiglie continuano a vivere in rifugi che mancano di spazi tranquilli adatti alla concentrazione. “Gli studenti spesso non hanno uno spazio destinato allo studio dove possono concentrarsi e studiare la lezione. Questo ha un impatto sulle loro prestazioni scolastiche e la loro capacità di continuare il percorso educativo”, dice Fayez. Il ragazzo aggiunge che negli ultimi tre anni l’interruzione e la chiusura delle scuole hanno creato in numerosi studenti importanti lacune nell’apprendimento. “Adesso stiamo cercando di recuperare, colmando il ritardo accumulato nelle varie discipline, cercando di raggiungere le competenze e le conoscenze perdute”, afferma Fayez, secondo il quale l'impegno costante della scuola nell'accogliere gli studenti e accompagnarli nel completamento degli studi consente loro di proseguire il percorso scolastico e di guardare al futuro. “Nonostante le difficilissime situazioni che abbiamo attraversato, speriamo di riottenere il diritto all’istruzione e di poter costruire il nostro futuro”, aggiunge Fayes.

Anche Rama racconta la sua esperienza scolastica durante la guerra, spiegando come perseverare negli studi sia stata la sfida più difficile. “Nonostante tutte le circostanze difficili che ho affrontato durante la guerra, la prova più importante è stata quella di continuare gli studi. Spero che la mia scuola torni ad essere come era un tempo, che sia un luogo sicuro e bello, e a noi sia concesso di vivere in pace e sicurezza. Spero che le guerre finiscano presto, in modo che possiamo tornare alla nostra vita normale e realizzare i nostri sogni”, dice la studentessa.

Gli studenti Rama, Layla, Fayez e Yanal / Omar Ashtawi

Le speranze di Rama riflettono il legame dei bambini con la propria scuola e il desiderio di ritrovare una vita scolastica che permetta loro di imparare, incontrare gli amici e guardare al futuro. Quando lo studente Yanal parla delle proprie aspirazioni, emergono soprattutto due desideri: vivere in sicurezza e avere la possibilità di proseguire gli studi. “Il mio sogno, dopo la guerra, è vivere al sicuro e avere una casa in cui sentirmi stabile, senza dover più provare paura e ansia. Spero anche di conseguire un diploma scolastico che mi aiuti ad avere successo nella vita e mi dia la possibilità di costruire un futuro migliore”, racconta il ragazzo. Le parole di Yanal esprimono le speranze di tanti bambini che desiderano una vita sicura e la possibilità di continuare a studiare e realizzare i propri sogni.