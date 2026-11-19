Lunedì in Vaticano cento protagonisti delle due ruote, tra grandi campioni del passato e stelle di oggi. Un appuntamento che rinnova il legame tra la Chiesa e questo sport.

Da Eddy Merckx a Bernard Hinault, da Miguel Indurain a Vincenzo Nibali. E poi Francesco Moser, Greg LeMond, Mark Cavendish, Chris Froome. Ci sarà un pezzo importante della storia del ciclismo mondiale, lunedì 23 novembre, in Vaticano, per incontrare papa Leone XIV. Un appuntamento che riunirà cento protagonisti delle due ruote, tra leggende del passato, campioni in attività, dirigenti sportivi e organizzatori delle maggiori competizioni internazionali, comprese quelle femminili. L'iniziativa è promossa dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, in collaborazione con l'Unione Ciclistica Internazionale (Uci), la federazione mondiale del ciclismo.

Il palmares dei presenti è di quelli che fanno impressione all'appassionato e non solo. Il belga Merckx ha vinto cinque Tour de France e altrettanti Giri d'Italia. Cinque Tour anche per il francese Hinault e per lo spagnolo Indurain, che li conquistò consecutivamente. L'italiano Nibali è stato uno dei pochi corridori capaci di vincere tutti e tre i Grandi Giri, mentre l'inglese Cavendish è primatista assoluto di vittorie di tappa al Tour de France, con 35 successi.

Non mancheranno grandi protagoniste del ciclismo femminile: l'olandese Demi Vollering, attualmente al vertice del ranking mondiale, la connazionale Annemiek van Vleuten, la francese Jeannie Longo e l'italiana Elisa Longo Borghini. Accanto a loro il giovane talento francese Paul Seixas, la due volte campionessa olimpica di BMX Mariana Pajón e il campione paralimpico spagnolo Ricardo Ten Argilés. Sarà presente anche la giovane ucraina Anna Kolyzhuk, rimasta gravemente ferita alla colonna vertebrale dopo una caduta in Italia la scorsa estate.

L'incontro rappresenta un nuovo capitolo di un rapporto antico tra il ciclismo e la Santa Sede. Già nel 1946 Pio XII ricevette i corridori del Giro d'Italia nel Cortile di San Damaso, prima della tappa Roma-Perugia. Nel 1974 fu Paolo VI a dare il via alla corsa rosa. Ma il legame ha conosciuto momenti significativi anche nel corso degli ultimi due pontificati.

Il 9 marzo 2019 papa Francesco ricevette in Vaticano i partecipanti al congresso dell'Unione Ciclistica Europea e una delegazione della Confederazione africana di ciclismo, alla presenza anche di David Lappartient, presidente dell'Uci. Fu l'occasione per richiamare i valori del sacrificio, della perseveranza e della solidarietà che questo sport può trasmettere. Il 16 giugno 2021 fu invece il colombiano Egan Bernal, fresco vincitore del Giro d'Italia e già trionfatore al Tour de France, a incontrare Francesco, donandogli una bicicletta e la maglia rosa. Bernal raccontò che quell'incontro era stato per lui più importante delle sue vittorie al Giro e al Tour. E nel settembre 2022 il Pontefice salutò i rappresentanti di Athletica Vaticana dopo la loro partecipazione ai Mondiali di ciclismo in Australia, in particolare l'olandese naturalizzato vaticano Rien Schuurhuis, primo corridore della storia a rappresentare la Santa Sede nelle competizioni internazionali.

Il momento più significativo di questo rapporto è stato però il passaggio del Giro d'Italia all'interno delle mura vaticane, il 1° giugno 2025, in occasione dell'ultima tappa della corsa. Un evento progettato durante il pontificato di Francesco, che ne aveva accolto la proposta, ma realizzato dopo la sua morte. Fu così Leone XIV ad accogliere i corridori, guidati dalla maglia rosa Simon Yates, prima che percorressero circa tre chilometri attraverso i Giardini Vaticani. «Siete modelli per i giovani di tutto il mondo», disse il Pontefice, invitandoli a prendersi cura non soltanto del corpo, ma anche dello spirito.

Un ruolo importante in queste iniziative è stato svolto da Athletica Vaticana, l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede, costituita nel 2018, che riunisce dipendenti e cittadini vaticani, insieme ai loro familiari, impegnati in diverse discipline sportive. Attraverso la sezione Vatican Cycling, nel 2021 è entrata a far parte dell'Uci, diventando il riferimento del ciclismo vaticano. Una realtà che promuove lo sport come esperienza di comunità, inclusione e solidarietà. I suoi atleti hanno partecipato anche al Giro-E, la manifestazione che accompagna il Giro d'Italia con biciclette da corsa a pedalata assistita, sostenendo iniziative benefiche a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

È in questa prospettiva che si colloca l'udienza di lunedì. Il presidente dell'Uci, David Lappartient, ha ricordato le radici storiche del rapporto tra Chiesa e ciclismo, dalle corse organizzate dalle parrocchie alle squadre ispirate ai valori evangelici, sottolineando il contributo che questo sport può offrire alla pace e al dialogo tra i popoli. Il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, ha invece richiamato la lettera La vita in abbondanza, pubblicata da Leone XIV il 6 febbraio scorso in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, documento dedicato al valore umano, educativo e spirituale dello sport.

L'incontro si concluderà con un gesto concreto: la consegna simbolica alla Caritas di Roma di alcune biciclette donate dall'Uci. Un modo per ricordare che lo sport, prima ancora delle vittorie e dei primati, può essere un'occasione per costruire legami e aiutare chi è in difficoltà.