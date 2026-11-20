Sarà forse una perversione dettata dal mestiere, ma trovo intrigante osservare un antropologo nel suo lavoro di ricerca, seguirlo nella preparazione, arrivare “sul campo”, ascoltare, come se si fosse con lui, le discussioni, patire le attese e spesso le delusioni… La letteratura è ricca di resoconti su questi temi. Anche fastidiosi, se si pensa alla famosa frase di Malinowski che, facendo il verso al Conrad di Cuore di tenebra, scriveva nei diari: «Mi capitava di essere furioso, soprattutto perché dopo aver dato loro la propria porzione di tabacco se ne andavano via tutti. Insomma, il mio sentimento nei confronti degli indigeni tende decisamente a: “Che si sterminino i bruti”». O all’ira di Lévi-Strauss, quando non riusciva ad avere le informazioni che desiderava e dichiarava di aver “perso” un giorno appresso a loro. Più pacato un etnologo di una generazione diversa, come Amitav Gosh, ben prima di diventare il narratore che conosciamo: i suoi ospiti si interrogavano spesso sul suo mestiere, visto che si limitava a fare domande e leggere libri.

Più avventurose le pagine di Manvir Singh nella sua ricerca realizzata a Siberunt, l’isola più grande dell’arcipelago delle Mentawai, nella giungla indonesiana. Qui ha lavorato su un tema di grande interesse, oggi trasversalmente diffuso, quello dello Sciamanesimo. La religione senza tempo (Atlantide, pagine 360, euro 20,00, traduzione di Matteo Trevisani).

Singh è stato introdotto e accolto, ha visto e partecipato a rituali di cui dà una minuziosa descrizione, utile per entrare in un mondo che l’ha coinvolto: è un osservatore che condivide, senza distacco né barriere. Empatico.

Ma in tutti i casi ciò che conta è cosa viene elaborato a partire da quanto si raccoglie nella relazione e nello scambio con i locali, in primis gli stessi sciamani e, a seguire, gli assistenti, i partecipanti e la “clientela”.

È la ricostruzione su carta di un universo comunitario partecipato, con le sue regole, il suo lessico e le sue simboliche, che produce un sistema di relazioni capace di mettere in connessione l’al di qua della vita quotidiana – con le sue fatiche, paure, ossessioni, angosce e speranze – e un al di là culturalmente costruito, che mostra scenari di collegamento e di risoluzione dei traumi e delle difficoltà tanto personali quanto sociali e religiose. Su questi temi c’è un patrimonio di ricerche significativo, tra cui, non va dimenticato il “nostro” Ernesto de Martino con Il mondo magico, anche se Singh è più aderente al testo che ha modellato e dato forma a questa religione e che si ripete nelle interpretazioni: Mircea Eliade, Lo sciamanesimo e le tecniche dell’estasi.

Alla partenza Singh si dà il compito di studiare «l’attrazione senza tempo esercitata da un particolare insieme di pratiche e credenze».

Ma nella seconda parte abbandona la sua isola per avviarsi in territori lontani, in modo da cercare quelli che riconosce come i suoi “derivati”, utilizzando lo sciamanesimo come un’etichetta da applicare lì dove, nelle pratiche attuali, gli pare di riconoscere la persistenza di quel modello.

E qui Singh si allinea a una semplificazione cavalcata da molti, anche italiani, che ritrovano in casi diversi le reincarnazioni di quella figura, forzando una sorta di continuità tra mondi contestualizzati, aree sociali e culture definite, che vengono accomunati: lo fa quando descrive un generico neo-sciamanesimo, che ritrova perfino tra i «maghi di Wall Street».

È indicativo, in tal senso, il sottotitolo: lo sciamanismo come una religione senza tempo.

Un vezzo questo non nuovo. Anni fa ci fu uno storico d’oltralpe che, in una storia dei santi del Sei e Settecento, proponeva di accostare le loro straordinarie qualità “miracolose” proprio con quelle degli sciamani. Più ci avviciniamo a oggi e più questo non-metodo lo troviamo esteso a macchia d’olio, al punto che in una recente pubblicazione persino al nostro presidente del consiglio è stato assegnato l’appellativo di «sciamana».

Tuttavia, una questione è analizzare saperi locali, tecniche del corpo, pratiche di guarigione e di difesa individuale e collettiva che strutturano conoscenze stratificate, scambi, elaborazioni meticce, un’altra è mettere tutto nello stesso sacco. E mescolare. Imprimendoci su un unico marchio.

Basterebbe ritornare alle pagine di Storia notturna, per verificare con quale e quanta cura Carlo Ginzburg si dilunghi per documentare la sua “congettura”, nella ricerca dei fili e delle tracce che gli permettono di costruire una eventuale connessione tra il Friuli contadino del Cinquecento e il mondo alto uralico degli sciamani.

Allo stesso modo, impossibile livellare Jack Angeli, il militante trumpiano in pelliccia e copricapo con le corna che nel 2021 era tra coloro che invasero il Campidoglio, con Davi Kopenawa, lo sciamano yanomami diventato portavoce del suo popolo e uno dei leader amerindi nella lotta per la protezione della foresta amazzonica.

Anni fa Jean-Loup Amselle ci aveva già messo sull’avviso. Era il 2013 quando pubblicò Psychotropiques, che riguardava la diffusione dell’ayahuasca nella foresta Amazzonica, cogliendo e documentando un movimento in continua crescita: oggi è sufficiente cliccare in Internet sciamanic tour per verificare la quantità di proposte che fioccano davanti ai nostri occhi. Una diffusione che può essere anche “storicizzata”: da quando l’ayahuasca, l’allucinogeno estratto dalle liane, era commerciabile fino al divieto – anche se è rimasto, come tutte le droghe, di facile reperibilità – che ha spinto i rituali sciamanici, un tempo realizzati con la partecipazione di “star” ecuadoregne o peruviane, in aree clandestine. Esattamente come è successo qualche anno fa a Treviso, dove una cerimonia è finita con la morte di Alex Marangon: solo da poco lo sciamano colombiano artefice della cerimonia è stato richiamato per deporre.

Ogni antropologo declina diversamente il proprio mestiere e così Manvir Singh, da giovane studioso, non è un osservatore distaccato, ma un compagno piacevole che si lascia trasportare dalle situazioni. Infatti il libro si conclude con la sua partecipazione a una performance dove tutti sono in trance e, naturalmente, lui sente la stessa attrazione: come sull’orlo di un precipizio… dove bastava saltare… e in un attimo «abbandonarmi all’estasi».