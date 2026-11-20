Storie d’Italia, La tensione nei momenti più difficili per il Paese, quelli degli incidenti e delle catastrofi che hanno portato alla perdita di vite umane, l’amore mai scemato per la Sicilia, la nostalgia per la moglie Marisa e i ricordi del papà Sergio Mattarella con loro ragazzi. È uno spaccato del capo dello Stato più privato quello che il figlio Bernardo Giorgio Mattarella racconta in un’intervista all’emittente Tv2000, che può essere vista integralmente nella prima puntata della nuova stagione di il magazine del Tg2000 in onda su Tv2000 sabato 21 novembre alle ore 17.25. Un Mattarella più umano e meno istituzionale che l’uomo ancor prima della carica che ricopre. «Nella presidenza di mio padre credo che ci siano stati diversi momenti difficili e di tensione», ricorda proprio uno dei figli di Mattarella. Tra i momenti più delicati cita proprio quello successivo alle elezioni del 2018, «quando c'era una composizione del Parlamento nuova ed era molto difficile dar vita a un nuovo governo. Quei mesi di incertezza e di tensione sono stati particolarmente difficili ma i momenti in cui ho visto mio padre più in tensione sono stati forse più per gli incidenti, le catastrofi e le perdite di vite umane rispetto alle tensioni istituzionali».

Bernardo Mattarelle, docente di diritto amministrativo, nei suoi ricordi di figlio cita anche l'amore mai scemato per la Sicilia del papà illustre e le difficoltà di movimento che l'alta carica impone al presidente. Come anche il rapporto strettissimo che legava Sergio Mattarella alla moglie Marisa morta nel 2012 per un tumore. «Lui vive al Quirinale ed esce solo quando è necessario perché ogni suo spostamento richiede tutto un apparato di sicurezza – spiega il primogenito del presidente della Repubblica - È un po' complesso, quindi tendenzialmente andiamo noi a trovare lui molto più di quanto lui venga da noi». Se potesse uscire, e andare da qualche parte liberamente, probabilmente - ipotizza Bernardo - «andrebbe in qualcuno dei posti in cui è stato con mia madre. Posti che gli ricordano qualche momento particolare, qualche momento particolarmente felice con lei. Se prova nostalgia penso che sia soprattutto di quei momenti vissuti con mia mamma». Infine un ricordo di quando lui e i suoi fratelli erano più piccoli. «È sempre stato molto vicino a noi figli, è molto mite, ci ha rimproverato sempre il meno possibile – racconta - Ha sempre cercato di educarci con l'esempio, piuttosto che dandoci regole o indicazioni». Un momento importante, almeno nei ricordi di ragazzo, - sottolinea alla fine Bernardo Giorgio - «è stato quando, durante la nostra adolescenza, mio padre era deputato. Trascorreva buona parte della settimana a Roma e quando il venerdì tornava, tutti lo aspettavamo».