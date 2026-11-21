Quasi 1.500 posti a sedere, 246mila libri a scaffale aperto e altri 680mila nei depositi. E una navata più grande di un campo da calcio, con una volta prefabbricata in ferrocemento larga oltre 60 metri. Sono i numeri della nuova Biblioteca civica centrale di Torino, che aprirà l’11 dicembre alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Sarà fra le maggiori d’Europa nonché al centro di VALE, il distretto del Valentino con Teatro Nuovo e futuro campus del Politecnico. Quasi 28mila metri quadrati ricavati a Torino Esposizioni, dove nel 1948 Pier Luigi Nervi realizzò il Padiglione Agnelli innestandosi sul Palazzo della Moda di Ettore Sottsass senior, danneggiato dalla guerra. Rafael Moneo e Isolarchitetti hanno restituito all’edificio la sua unità spaziale, scavando nel sottosuolo 5mila metri quadrati di nuovi ambienti. «È quasi un unico grande spazio – racconta Saverio Isola – Le conoscenze oggi devono convergere, anziché restare separate».

L’edificio chiede di interpretare il ruolo della biblioteca in modo diverso da come siamo abituati a pensarlo.

«Abbiamo costruito la biblioteca dentro un edificio esistente, partendo dalla sua geometria. È più facile separare le funzioni che unirle, e progettare un edificio nuovo che restaurarne uno vincolato. Però questa idea di unitarietà, dei viali del sapere che si incrociano in una pianta quasi centrale, credo sia molto contemporanea e risponda al modello biblioteconomico proposto dalla città e dai consulenti».

È una pianta centrale, ma anche basilicale: Nervi conclude la grande navata con un’abside.

«Sì, la trasversalità ritorna in quasi tutti gli edifici del Valentino. Nel 2017, sempre con Rafael Moneo, abbiamo vinto il concorso per il masterplan del parco. Dopo il Covid è arrivata la possibilità di lavorare sulla biblioteca e sul Teatro Nuovo. Questa trasversalità rispetto al fiume è interessante perché collega la città al Po e al parco. Noi l’abbiamo sfruttata con due ingressi, uno verso la natura e l’altro verso il mondo costruito. Per Torino il Valentino è anche una sorta di tangenziale della mobilità sostenibile, che attraverso le piste ciclabili collega nord e sud».

L’edificio ha quasi ottant’anni e ha conosciuto usi diversi e periodi di degrado. Che cosa avete rispettato e dove siete intervenuti più radicalmente?

«Alla fine ha prevalso un approccio quasi archeologico, perché nel tempo si erano accumulate superfetazioni. Siamo stati rigorosi nel recupero dei progetti di Sottsass senior e Nervi, rinunciando alle aggiunte più recenti, dagli impianti per le Olimpiadi ai corpi sulla facciata. Volevamo restituire l’immagine che i torinesi avevano nella memoria, senza sovrapporvi altri strati. Certo, una biblioteca ha bisogno di spazi chiusi e laboratori: sarebbe stato facile riempire l’aula di nuovi volumi. Noi invece abbiamo lavorato per sottrazione, scavando sotto la navata per oltre un piano. Abbiamo ricavato ambienti affacciati su una piazza ipogea e nascosto l’infrastruttura tecnologica: riscaldamento, raffrescamento e impianti passano sotto il pavimento, in un piano tecnico ispezionabile. Così in superficie non si vede nulla e questa matrice consente di cambiare la configurazione degli spazi nel tempo».

Come avete definito le funzioni della biblioteca?

«Il progetto nasce grazie a Cecilia Cognigni, delle Biblioteche civiche torinesi, che con Maurizio Vivarelli ha elaborato il modello biblioteconomico, guardando sia alla tradizione torinese sia al Nord Europa. Con loro c’è stato un lunghissimo dialogo».

Ci sono biblioteche alle quali avete guardato in modo particolare?

«Ne abbiamo studiate molte, cercando di capire come funzionano, perché il nostro studio non aderisce a uno stile precostituito. Le biblioteche nordiche, però, sono spesso edifici nuovi, mentre qui dovevamo abitare una conchiglia esistente, un po’ come un paguro. Abbiamo adattato il modello a Torino e al suo contesto, dove il campus di architettura porterà molti studenti. L’idea di Cognigni era di non fare una semplice sala di lettura, ma un luogo di produzione culturale, con laboratori, spazi di ricerca, sale per le prove musicali e ambienti per i videogiochi».

Il progetto è firmato con Rafael Moneo. Come lavorate tra i due studi?

«Siamo complementari: abbiamo linguaggi diversi, ma condividiamo la stessa filosofia e c’è un grande rispetto reciproco. Ho imparato molto dalla pulizia e dall’essenzialità di Moneo e di Antonio Torres, il suo project manager. Tornano molte volte sui disegni, procedendo più per sottrazione che per addizione, finché non resta solo quello che serve».

Anche a Cuneo avete lavorato su un edificio storico, molto diverso. Che cosa accomuna le due biblioteche? Dove si riconosce la “firma” di Isolarchitetti?

«La nostra firma forse è proprio non averne una, rinunciarvi per guardare le cose come stanno, soprattutto nel restauro. L’ex ospedale Santa Croce di Cuneo è un edificio settecentesco, complesso e su più livelli, mentre Torino è una grande aula libera. Ci guida l’attenzione al luogo, alla città intorno e alle relazioni fra le persone e lo spazio. I due progetti hanno richiesto approcci quasi opposti, ma è ciò che ci diverte: reinventarci ogni volta. A Cuneo abbiamo in un certo senso saturato grandi sale vuote creando nuove geometrie; a Torino abbiamo liberato la navata».

Isolarchitetti raccoglie l’eredità di Gabetti e Isola, protagonista di una lettura personale e non di rado critica del moderno. Che cosa significa proseguire quella storia?

«Significa continuare a interrogarsi, come hanno sempre fatto loro. Mio padre è ancora attivo, vicino ai novantanove anni, e continuiamo a progettare insieme. C’è quindi una continuità personale, ma soprattutto l’abitudine a mettere in discussione le risposte ovvie. Ci portiamo dietro il dialogo con i luoghi, la storia, il paesaggio, i materiali e il cambiamento dei modi di vivere. E la disponibilità a lavorare con gli altri. Gabetti e Isola e Isolarchitetti sono studi piccoli rispetto alle grandi società. Possiamo farlo grazie alla collaborazione con altre strutture, affidando loro gli aspetti ingegneristici e concentrandoci sull’architettura e sul restauro».

C’è qualcosa che riconosce come apporto suo, legato a una generazione diversa?

«Ho lavorato nello studio Gabetti e Isola, portando soprattutto la tecnologia, a partire dalla modellazione tridimensionale. Questo cambia il modo di progettare, perché offre strumenti nuovi. Ma la transizione è dovuta anche ai miei soci: Isolarchitetti nasce intorno a giovani che facevano riferimento allo studio Gabetti e Isola. Io ne sono figlio diretto, ma in un certo senso lo sono anche gli altri. È un’eredità culturale che si è trasformata nel contemporaneo attraverso la tecnologia e gli strumenti, ma anche attraverso le idee, che alla fine sono quelle che fanno il progetto».